هل ستكتفي إسرائيل بما فعلته في إيران؟

واهم من يعتقد أن حرب الاثني عشر يوما قد شفت غليل تل أبيب من طهران. فرغم أنها هي من بدأت الحرب، وحققت إنجازات لا يمكن لطهران أن تنكرها، حيث تم تدمير الدفاعات الجوية الإيرانية تدميرا كاملا، اغتيال قيادات عسكرية من الصف الأول، اغتيال علماء يشرفون على البرنامج النووي الإيراني، ضرب المنشآت العسكرية والصاروخية والنووية، مضافا إليها جر الولايات المتحدة الأمريكية للمساهمة إلى جانبها في حلقة بالغة الأهمية، وهي قصف المنشآت النووية الثلاث، فوردو ونطنز وأصفهان، لكن الحرب لم تنته، وستستمر حتى تحقيق الهدف الأسمى لإسرائيل، وهو تغيير النظام القائم في طهران.

في المرحلة الأولى كانت الخطة الإسرائيلية تقوم على ملاحقة أذرع إيران في المنطقة وتدميرها، أو شل قدراتها في أضعف الأحوال، ثم الانتقال للتعامل مع الرأس، أي أن الساحة الإيرانية منذ البداية كانت موضوعة ضمن خطة التعامل مع الساحات الأخرى، التي كانت تعمل فيها الأذرع الإيرانية، وليس ساحة تمت إضافتها لاحقا، والدليل أن شبكات التجسس الإسرائيلية التي كشفت الحرب الأخيرة أنها اخترقت إيران طولا وعرضا، واضح أنها تم تجنيدها للعمل منذ أمد بعيد، وربما بالتزامن مع شبكات التجسس، التي اخترقت حزب الله اللبناني أو قبلها.

وعليه إذا كانت الأولويات قد تغيرت في هذه المرحلة، وشكل العمليات قد تبدل بعد إيقاف الحرب، فإن الفعاليات الإسرائيلية المقبلة تجاه إيران ستكون تفعيل العمل الاستخباراتي إلى أبعد مدياته، وسيتضمن الاستمرار في اغتيال الرموز السياسية والعسكرية والعلمية المهمة، وضربات نوعية في مختلف الاتجاهات. فإسرائيل اليوم تُعوّل على إدخال النظام السياسي القائم في طهران في أزمة داخلية، باعتبار أن حالات الحروب لا بد أن تنتج عنها إفرازات اجتماعية واقتصادية في الداخل، بما يقود إلى حالات من المواجهة بين المتضررين من الناس والسلطات الحاكمة. كما أن السلطات الإيرانية سيبرز أمامها تحد أمني كبير جدا، وهو كيفية التعامل مع الاختراقات الإسرائيلية، التي يُراهن عليها الجانب الإسرائيلي في إضعاف النظام بصورة أكبر، وبما يقود إلى تجهيز لفكرة التغيير من الداخل، بمعنى إضعاف النظام إلى حد كبير، إلى الحد الذي لا يعد قادرا على تلبية احتياجات الداخل، وكذلك تفعيل كل مصادر الضغط التي هي في الأساس كانت موجودة، سواء على المستوى المُجتمعي أو الاقتصادي، وغيرها من الجوانب الحياتية الأخرى في إيران.

هدف إسرائيل والولايات المتحدة والغرب هو عزل إيران عن المنطقة، وإغراقها بالمشاكل الداخلية، وجعلها دولة مشغولة بنفسها وتعيش أزماتها

إن يقين إسرائيل الذي لا يتزعزع هو، أن هدف إيران من إنشاء أذرع تابعة لها في المحيط، كان الغرض منه جعل تل أبيب تعيش في حالة أزمة مُستدامة بسبب نشاطات وتحركات هذه الأذرع، لذلك لم يكن توقيت الهجوم الإسرائيلي على إيران آنيا، بل كان مُخططا له أن يكون، بعد تجريد طهران من تلك الجبهات، التي أوجدتها كعامل ناقل للأزمة في الداخل الإسرائيلي. وعليه وجدنا أنه بعد السابع من أكتوبر انفتحت تل أبيب على كل الجبهات بعنف لا مثيل له، وكان فعلها الأبرز هو، تجريد حزب الله اللبناني من كل أصوله المادية والمعنوية، وهو الأداة الأقوى بيد صانع القرار الإيراني، وتوجيه ضربات مؤثرة إلى الحوثيين، وتهديد الميليشيات العراقية. كما أن سقوط بشار الأسد جرّد طهران من ساحة استراتيجية مهمة كانت تتحرك فيها بحرية واسعة، وتربط من خلالها بقية الجبهات التي أنشأتها في العراق ولبنان، وبذلك فقدت طهران القدرة على تفعيل أي من وكلائها في المنطقة. وهنا بات الطريق للتحرك في ضرب الرأس سالكا، وأصبحت إسرائيل قادرة على مواجهة إيران في الداخل، خاصة أنها تعرف جيدا أن طهران بعد حربها مع العراق في ثمانينيات القرن المنصرم، باتت حريصة كل الحرص على أن تكون حروبها مع الآخرين خارج جغرافيتها وبمقاتلين ليسوا من شعبها، كي يبتعد النظام السياسي القائم فيها عن دفع الكُلف الناتجة عن الحروب، اجتماعيا واقتصاديا.

إن المرحلة الثانية من الحرب الإسرائيلية ضد إيران قد بدأت اليوم، وهي أن تفرض تل أبيب على طهران مواجهة من الداخل لجعلها مشغولة بذاتها، بعد أن تم تقطيع أوصالها في المنطقة، والاستفراد بهم واحدا بعد الآخر، وتحقيق تعويق علاقاتها مع حلفائها، وتجريدها من القدرة على تفعيل أي ممن تبقى لديها من الحلفاء، وصولا إلى منعها من استثمار الجغرافيا المُحيطة بإسرائيل. وفي هذه الحالة باتت طهران أمام خيارات محدودة جدا. صحيح ربما تكون أذرعها في العراق هي آخر ما تبقى لديها، كوسيلة من وسائل إحداث أزمة في الداخل الإسرائيلي من خلال القصف بالمسيرات أو بالمقذوفات، لكن فعليا هذه الجبهة لم يكن لها أثر فاعل، حتى عندما كانت المواجهة بين إسرائيل وحزب الله في الذروة، وكذلك بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث كانت هجماتها محدودة ووسائلها ليست ذات فعل مؤثر في الميدان. لقد توقفت حالة الحرب بصورتها العسكرية بين تل أبيب وطهران، لكن صمت المدافع في أي بلد تجعل صانع القرار السياسي مُضطرا للالتفات نحو الداخل، والتقرّب من جميع الاتجاهات الأخرى المُعارضة لنهجه السياسي، كوسيلة من وسائل تنفيس الأزمات الاجتماعية والسياسية والأمنية الناتجة عن حالة الحرب، لكن ذلك يبدو صعبا في الحالة الإيرانية، فالخروقات الاستخباراتية الإسرائيلية واسعة النطاق في الساحة الإيرانية، لا بد أن تكون قد خلقت حالة من الشك بكل شيء لدى صانع القرار السياسي الإيراني، والشك لا بد أن يؤدي إلى الخوف من كل ما يُحيط بالنظام السياسي. وهذا تحد كبير آخر أمام السلطات الإيرانية، سوف يُعرقل عملية الانفتاح على الداخل، لذلك سيبقى التيار المتشدد هو السائد في المرحلة المقبلة، ظنا من صانع القرار الإيراني أنه هو السبيل الوحيد للحفاظ على النظام السياسي القائم، وقد يأخذ بُعدا تشدديا آخر وهو المزيد من القمع وتكميم الأفواه، وإلصاق أي تحرك سلمي، أو فكرة تُطرح بشأن السياسات الإيرانية، التي قادت إلى الحرب وحالة العداء مع الغرب، بتهمة جاهزة وهي المؤامرات الخارجية والعمالة للغرب. والدليل أن هذا التيار بدأ منذ الآن بتسويق فكرة نصره السياسي والعسكري في الحرب الأخيرة، كوسيلة لإقناع جمهوره وحاضنته بأنه قد حقق إنجازات كبرى، لذلك قال المرشد الأعلى إن إيران دمرت قاعدة العديد التي توجد فيها قوات أمريكية وهو شيء من الخيال.

يقينا أن هدف إسرائيل والولايات المتحدة والغرب أيضا هو عزل إيران عن المنطقة، وإغراقها بالمشاكل الداخلية، وجعلها دولة مشغولة بنفسها وتعيش أزماتها. عندها يتحقق الهدف بجعل طهران محدودة جغرافياً ومنكفئة على ذاتها.

كاتب عراقي