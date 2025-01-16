سياسة | عربي | الأردن

استياء في الأردن من تجاهل خليل الحية دور المملكة رغم شكره 15 دولة… والإسلاميون في “التعويض”: بورك الملك والجيش والشعب

16 - يناير - 2025

عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية

حجم الخط
40

عمان- “القدس العربي”:

حجم الاستياء مرصود وملحوظ في الأردن خلال الساعات القليلة الماضية على هامش محاولة هوسية للإجابة على السؤال التالي: لماذا تجاهل القيادي في حركة “حماس” الدكتور خليل الحية ذكر الدور الأردني في مساندة قضية قطاع غزة؟.

محاولات الإجابة على ذلك السؤال لم تقدم سيناريو سياسي محتمل يقترب من توضيح جزئية سمحت عمليا بحملة شرسة على منصات التواصل تنتقد قيادة حماس.

وتثير بعض الحساسيات حتى أن كتلة جبهة العمل الإسلامي البرلمانية “الحليفة المركزية للمقاومة” في المعادلة الداخلية وإزاء ارتفاع منسوب وحدة الانزعاج اضطرت عصر الخميس لإصدار بيان تقول فيه بعبارة صريحة: “..بوركت مواقف الملك والقيادة والجيش والشعب في الأردن”.

عمليا شكر الدكتور الحية في البيان الذي أصدره بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار “15” دولة وذكرها بالاسم.

أحصى وزير الأوقاف الأردني الأسبق الدكتور وائل عربيات حزمة الشكر للحية ثم أبلغ صحيفة عمون: “الكلمة الطيبة والشكر من صفات الرجال وشيمهم ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله”.

قبل ذلك عبر البرلماني البارز خليل عطية عن سخط شعر به الأردنيون جميعا بعدما أنكر الحية مواقف القيادة والشعب في الأردن.

سأل عطية علنا: لماذا فعل الحية ذلك؟.

لكن من أجاب هو بيان كتلة المعارضة الإسلامية، فيما أوصل سياسيون كبار رسائل لبعض قادة حماس يستفسرون فيها عن خلفية تجاهل تقديم الشكر للأردن من بين 15 دولة قرر ذكرها بالاسم الدكتور الحية.

مستوى العتاب والاستياء لامس القطب البرلماني صالح العرموطي الذي علق على النقاشات بصيغة “سقط سهوا” وفي الأثناء مئات النشطاء في عمان وغزة يتوسعون في بث ونشر فيديوهات تحكي قصة التضامن الأردني “الإغاثي” مع أهل قطاع غزة وتنقل عن أهل غزة شكرهم للدور الأردني.

في مقايسات عطية التضامن الأردني لم يقف عند الحواضن الشعبية فقط، فالملك عبد الله الثاني قاد طائرات عسكرية اخترقت الحصار الإسرائيلي وفي المحافل الدولية كان صوت وزير الخارجية أيمن الصفدي عاليا في فضح العدوان وأطماعه.

قبل يومين تفقد الملك عبد الله شخصيا مرافق هيئة الإغاثة الهاشمية ووجه بالاستعداد لما وصفه الإعلام المحلي بـ”أضخم عمليات إغاثة”، فيما ترتيبات لا يمكن إنكارها في عمان لاستقبال مئات المصابين والجرحى قريبا لعلاجهم.

وتعليقا على الجدل المثار، أصدر القيادي في حماس باسم نعيم بيانا اليوم الخميس أكد فيه أن “الدور الأردني ملكا وحكومة وشعبا محل تقدير واعتزاز”.

وأوضح نعيم أن الحركة لا تعتبر موقف الأردن مساندا لفلسطين فحسب، بل هو موقف شريك أصيل.

وأشار إلى أن “قيادات الحركة في أكثر من مناسبة عبرت عن شكرها وتقديرها للأردن ملكاً وحكومة وشعباً على موقفهم التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني”.

وقال القيادي في حماس: “إننا نشترك مع أهلنا في الأردن في التصدي لخطر الاحتلال وما يشكله من تهديد لأهلنا في الضفة والقدس بما يشكل خطرا على المملكة الأردنية الهاشمية”.

وأكد أن الأردن والأردنيين شاركوا بشكل مباشر على المستوى السياسي والدبلوماسي والإنساني والإغاثي والنفسي والجماهيري في هذا إنجاز وقف إطلاق النار في غزة.

وتابع قوله: “لم يتوقف الأردنيون على مدار أشهر الحرب من الخروج للتعبير عن رفضهم لهذا العدوان الغاشم، ومطالبتهم بضرورة وقف الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول ابن سعيد:
    يناير 17, 2025 الساعة 6:57 ص

    لماذا الناس يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا .. ؟و لاأعتقد أن السيد الحية سهى عن شكر مملكة الأردن بل كان مدركا لما يقول ،، لأنه كان يتألم وشعبه يباد والناس تتفرج وربما هناك من يتلذذ من ما يحدث في غزة ، وحينها تم اكتشاف النوايا الخفية لكل نظام .

    رد
    1. يقول اسماعيل:
      يناير 17, 2025 الساعة 9:58 ص

      حتى وإن كنت تحمل اسما عربيا فدمك حتما صهيوني شرير.
      المصاب بداء الحقد في القلب يؤثر على نظره في عينيه، وهذا ما هو حاصل لك

    2. يقول سامي عادل:
      يناير 17, 2025 الساعة 10:34 ص

      ابدا ردك غير مزبوط تماما الحقيقه ان الإرهاب لا يلتقي الا مع نفسه .صعب أن يلتقي مع الوجه الطيب.

    3. يقول صالح:
      يناير 18, 2025 الساعة 6:32 ص

      على العكس ، الاردن قدم المال والدم . وانما لوجه الله .
      البعض منكم فقط من الصعب عليه أن يرى فضل الآخرين ولا الومكم .
      لانه من الصعب على الحاقد أن يشكر

  2. يقول محمد:
    يناير 17, 2025 الساعة 8:04 ص

    المستشفى الميداني الاردني والجمعية الهاشمية والمساعدات وأنزال جوي للمساعدات الشاحنات كانت توصل من بعض الدول وتأخرها اسرائيل وتصل تالفة وامر الملك عبدالله توصل انزال جوي الشكرلله اولا وثانية شكرا للملك عبدالله

    رد
  3. يقول ولد مسعود:
    يناير 17, 2025 الساعة 11:36 ص

    في الحقيقة لا ينكر احد ان الاردن تضامن مع سكان غزة و قدم لهم ما استطاع اليه سبيلا و لكن النقطة السودان التي بقيت دون تاكيد ان الاردن كان ممرا بريا لعبور قوافل التموين من الامارات الى اسرائيل .

    رد
  4. يقول ميلود:
    يناير 17, 2025 الساعة 12:20 م

    شكر الجزائر
    لا أدري مادا قدمت الجزائر لغزة قبل الحرب واثنائها ومن أجل توقيفها
    تصريح خليل الحية هو ايديولوجي اكثر منه انساني او سياسي

    رد
  5. يقول أحمد أبو حدايد:
    يناير 17, 2025 الساعة 1:27 م

    الأردن قامت بدور فعال إلى غزه بالمعونات والملك قام شخصيا بإنزال المعونات الي غزه شكرآ للملك والحكومه والشعب وجزاكم الله كل خير

    رد
  6. يقول اردني:
    يناير 17, 2025 الساعة 6:43 م

    الاردن قدم الدعم والاغاثه وقدم ابطالا قاموا بعمليات دعما لاهل غزه واستشهدوا ….ما يهمنا ان يتعافى اهل غزه وان يتنفسوا الصعداء ويعاد اعمار القطاع …الرحمه للشهداء ودعوات الشفاء العاجل للجرحى

    رد
  7. يقول ايمن ابوسعد:
    يناير 17, 2025 الساعة 6:54 م

    الاردن عندما مد يد الغوث لأهلنا بغزه كان بدافع النخوه ولم ينتظر جزاء ولا شكورا
    وكل واحد بعمل بأصله

    رد
  8. يقول خيرو الصرايره:
    يناير 18, 2025 الساعة 3:32 ص

    الأردن تؤام فلسطين شاء من شاء وابى من ابى لانريد شكرا من احد فنحن لانشكر أنفسنا

    رد
  9. يقول محمد:
    يناير 18, 2025 الساعة 8:27 ص

    يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى.

    رد
  10. يقول أبوبكر:
    يناير 18, 2025 الساعة 9:02 ص

    الشعب الردني وقيادته هي السند الأول والأخ الحنون لفلسطين وشعبها منذ القديم
    شعب اسمه النشامى والله كان اكتر حراره وغيره على فلسطين وغزه من الجميع وكل العرب والمسلمين اخوه
    فلا الحيه ولا غيره يمكن أن يؤثر على. حقيقة دور وعظمة موقف الاردن
    أردن الخير اردن النشامى اردن الدم الواحد اردن الخال والعم
    حفظ الله الاردن وقيادته وسعبه الشهم الاصيل وكل شعوب أمتنا العربيه

    رد
1 2 3

أخبار ذات صلة

غوتيريش يدين قتل أكثر من ألف فلسطيني بعد انهيار وقف إطلاق النار في غزة
3 - أبريل - 2025
أمريكا: الخطة المؤقتة لوقف إطلاق النار في غزة مطروحة لكن الفرصة “تتضاءل بسرعة”
19 - مارس - 2025
نتنياهو يعقد اجتماعا مصغرا لبحث المرحلة المقبلة من اتفاق غزة
15 - مارس - 2025
ويتكوف: قدمنا اقتراحا يضيق الفجوات لتمديد وقف إطلاق النار بغزة
14 - مارس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية