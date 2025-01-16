استياء في الأردن من تجاهل خليل الحية دور المملكة رغم شكره 15 دولة… والإسلاميون في “التعويض”: بورك الملك والجيش والشعب

عمان- “القدس العربي”:
حجم الاستياء مرصود وملحوظ في الأردن خلال الساعات القليلة الماضية على هامش محاولة هوسية للإجابة على السؤال التالي: لماذا تجاهل القيادي في حركة “حماس” الدكتور خليل الحية ذكر الدور الأردني في مساندة قضية قطاع غزة؟.
محاولات الإجابة على ذلك السؤال لم تقدم سيناريو سياسي محتمل يقترب من توضيح جزئية سمحت عمليا بحملة شرسة على منصات التواصل تنتقد قيادة حماس.
وتثير بعض الحساسيات حتى أن كتلة جبهة العمل الإسلامي البرلمانية “الحليفة المركزية للمقاومة” في المعادلة الداخلية وإزاء ارتفاع منسوب وحدة الانزعاج اضطرت عصر الخميس لإصدار بيان تقول فيه بعبارة صريحة: “..بوركت مواقف الملك والقيادة والجيش والشعب في الأردن”.
عمليا شكر الدكتور الحية في البيان الذي أصدره بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار “15” دولة وذكرها بالاسم.
أحصى وزير الأوقاف الأردني الأسبق الدكتور وائل عربيات حزمة الشكر للحية ثم أبلغ صحيفة عمون: “الكلمة الطيبة والشكر من صفات الرجال وشيمهم ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله”.
قبل ذلك عبر البرلماني البارز خليل عطية عن سخط شعر به الأردنيون جميعا بعدما أنكر الحية مواقف القيادة والشعب في الأردن.
سأل عطية علنا: لماذا فعل الحية ذلك؟.
لكن من أجاب هو بيان كتلة المعارضة الإسلامية، فيما أوصل سياسيون كبار رسائل لبعض قادة حماس يستفسرون فيها عن خلفية تجاهل تقديم الشكر للأردن من بين 15 دولة قرر ذكرها بالاسم الدكتور الحية.
مستوى العتاب والاستياء لامس القطب البرلماني صالح العرموطي الذي علق على النقاشات بصيغة “سقط سهوا” وفي الأثناء مئات النشطاء في عمان وغزة يتوسعون في بث ونشر فيديوهات تحكي قصة التضامن الأردني “الإغاثي” مع أهل قطاع غزة وتنقل عن أهل غزة شكرهم للدور الأردني.
في مقايسات عطية التضامن الأردني لم يقف عند الحواضن الشعبية فقط، فالملك عبد الله الثاني قاد طائرات عسكرية اخترقت الحصار الإسرائيلي وفي المحافل الدولية كان صوت وزير الخارجية أيمن الصفدي عاليا في فضح العدوان وأطماعه.
قبل يومين تفقد الملك عبد الله شخصيا مرافق هيئة الإغاثة الهاشمية ووجه بالاستعداد لما وصفه الإعلام المحلي بـ”أضخم عمليات إغاثة”، فيما ترتيبات لا يمكن إنكارها في عمان لاستقبال مئات المصابين والجرحى قريبا لعلاجهم.
وتعليقا على الجدل المثار، أصدر القيادي في حماس باسم نعيم بيانا اليوم الخميس أكد فيه أن “الدور الأردني ملكا وحكومة وشعبا محل تقدير واعتزاز”.
وأوضح نعيم أن الحركة لا تعتبر موقف الأردن مساندا لفلسطين فحسب، بل هو موقف شريك أصيل.
وأشار إلى أن “قيادات الحركة في أكثر من مناسبة عبرت عن شكرها وتقديرها للأردن ملكاً وحكومة وشعباً على موقفهم التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني”.
وقال القيادي في حماس: “إننا نشترك مع أهلنا في الأردن في التصدي لخطر الاحتلال وما يشكله من تهديد لأهلنا في الضفة والقدس بما يشكل خطرا على المملكة الأردنية الهاشمية”.
وأكد أن الأردن والأردنيين شاركوا بشكل مباشر على المستوى السياسي والدبلوماسي والإنساني والإغاثي والنفسي والجماهيري في هذا إنجاز وقف إطلاق النار في غزة.
وتابع قوله: “لم يتوقف الأردنيون على مدار أشهر الحرب من الخروج للتعبير عن رفضهم لهذا العدوان الغاشم، ومطالبتهم بضرورة وقف الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”.
لماذا الناس يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا .. ؟و لاأعتقد أن السيد الحية سهى عن شكر مملكة الأردن بل كان مدركا لما يقول ،، لأنه كان يتألم وشعبه يباد والناس تتفرج وربما هناك من يتلذذ من ما يحدث في غزة ، وحينها تم اكتشاف النوايا الخفية لكل نظام .
حتى وإن كنت تحمل اسما عربيا فدمك حتما صهيوني شرير.
المصاب بداء الحقد في القلب يؤثر على نظره في عينيه، وهذا ما هو حاصل لك
ابدا ردك غير مزبوط تماما الحقيقه ان الإرهاب لا يلتقي الا مع نفسه .صعب أن يلتقي مع الوجه الطيب.
على العكس ، الاردن قدم المال والدم . وانما لوجه الله .
البعض منكم فقط من الصعب عليه أن يرى فضل الآخرين ولا الومكم .
لانه من الصعب على الحاقد أن يشكر
المستشفى الميداني الاردني والجمعية الهاشمية والمساعدات وأنزال جوي للمساعدات الشاحنات كانت توصل من بعض الدول وتأخرها اسرائيل وتصل تالفة وامر الملك عبدالله توصل انزال جوي الشكرلله اولا وثانية شكرا للملك عبدالله
في الحقيقة لا ينكر احد ان الاردن تضامن مع سكان غزة و قدم لهم ما استطاع اليه سبيلا و لكن النقطة السودان التي بقيت دون تاكيد ان الاردن كان ممرا بريا لعبور قوافل التموين من الامارات الى اسرائيل .
شكر الجزائر
لا أدري مادا قدمت الجزائر لغزة قبل الحرب واثنائها ومن أجل توقيفها
تصريح خليل الحية هو ايديولوجي اكثر منه انساني او سياسي
الأردن قامت بدور فعال إلى غزه بالمعونات والملك قام شخصيا بإنزال المعونات الي غزه شكرآ للملك والحكومه والشعب وجزاكم الله كل خير
الاردن قدم الدعم والاغاثه وقدم ابطالا قاموا بعمليات دعما لاهل غزه واستشهدوا ….ما يهمنا ان يتعافى اهل غزه وان يتنفسوا الصعداء ويعاد اعمار القطاع …الرحمه للشهداء ودعوات الشفاء العاجل للجرحى
الاردن عندما مد يد الغوث لأهلنا بغزه كان بدافع النخوه ولم ينتظر جزاء ولا شكورا
وكل واحد بعمل بأصله
الأردن تؤام فلسطين شاء من شاء وابى من ابى لانريد شكرا من احد فنحن لانشكر أنفسنا
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى.
الشعب الردني وقيادته هي السند الأول والأخ الحنون لفلسطين وشعبها منذ القديم
شعب اسمه النشامى والله كان اكتر حراره وغيره على فلسطين وغزه من الجميع وكل العرب والمسلمين اخوه
فلا الحيه ولا غيره يمكن أن يؤثر على. حقيقة دور وعظمة موقف الاردن
أردن الخير اردن النشامى اردن الدم الواحد اردن الخال والعم
حفظ الله الاردن وقيادته وسعبه الشهم الاصيل وكل شعوب أمتنا العربيه