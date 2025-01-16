استياء في الأردن من تجاهل خليل الحية دور المملكة رغم شكره 15 دولة… والإسلاميون في “التعويض”: بورك الملك والجيش والشعب

عمان- “القدس العربي”:

حجم الاستياء مرصود وملحوظ في الأردن خلال الساعات القليلة الماضية على هامش محاولة هوسية للإجابة على السؤال التالي: لماذا تجاهل القيادي في حركة “حماس” الدكتور خليل الحية ذكر الدور الأردني في مساندة قضية قطاع غزة؟.

محاولات الإجابة على ذلك السؤال لم تقدم سيناريو سياسي محتمل يقترب من توضيح جزئية سمحت عمليا بحملة شرسة على منصات التواصل تنتقد قيادة حماس.

وتثير بعض الحساسيات حتى أن كتلة جبهة العمل الإسلامي البرلمانية “الحليفة المركزية للمقاومة” في المعادلة الداخلية وإزاء ارتفاع منسوب وحدة الانزعاج اضطرت عصر الخميس لإصدار بيان تقول فيه بعبارة صريحة: “..بوركت مواقف الملك والقيادة والجيش والشعب في الأردن”.

عمليا شكر الدكتور الحية في البيان الذي أصدره بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار “15” دولة وذكرها بالاسم.

أحصى وزير الأوقاف الأردني الأسبق الدكتور وائل عربيات حزمة الشكر للحية ثم أبلغ صحيفة عمون: “الكلمة الطيبة والشكر من صفات الرجال وشيمهم ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله”.

قبل ذلك عبر البرلماني البارز خليل عطية عن سخط شعر به الأردنيون جميعا بعدما أنكر الحية مواقف القيادة والشعب في الأردن.

سأل عطية علنا: لماذا فعل الحية ذلك؟.

لكن من أجاب هو بيان كتلة المعارضة الإسلامية، فيما أوصل سياسيون كبار رسائل لبعض قادة حماس يستفسرون فيها عن خلفية تجاهل تقديم الشكر للأردن من بين 15 دولة قرر ذكرها بالاسم الدكتور الحية.

مستوى العتاب والاستياء لامس القطب البرلماني صالح العرموطي الذي علق على النقاشات بصيغة “سقط سهوا” وفي الأثناء مئات النشطاء في عمان وغزة يتوسعون في بث ونشر فيديوهات تحكي قصة التضامن الأردني “الإغاثي” مع أهل قطاع غزة وتنقل عن أهل غزة شكرهم للدور الأردني.

في مقايسات عطية التضامن الأردني لم يقف عند الحواضن الشعبية فقط، فالملك عبد الله الثاني قاد طائرات عسكرية اخترقت الحصار الإسرائيلي وفي المحافل الدولية كان صوت وزير الخارجية أيمن الصفدي عاليا في فضح العدوان وأطماعه.

قبل يومين تفقد الملك عبد الله شخصيا مرافق هيئة الإغاثة الهاشمية ووجه بالاستعداد لما وصفه الإعلام المحلي بـ”أضخم عمليات إغاثة”، فيما ترتيبات لا يمكن إنكارها في عمان لاستقبال مئات المصابين والجرحى قريبا لعلاجهم.

وتعليقا على الجدل المثار، أصدر القيادي في حماس باسم نعيم بيانا اليوم الخميس أكد فيه أن “الدور الأردني ملكا وحكومة وشعبا محل تقدير واعتزاز”.

وأوضح نعيم أن الحركة لا تعتبر موقف الأردن مساندا لفلسطين فحسب، بل هو موقف شريك أصيل.

وأشار إلى أن “قيادات الحركة في أكثر من مناسبة عبرت عن شكرها وتقديرها للأردن ملكاً وحكومة وشعباً على موقفهم التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني”.

وقال القيادي في حماس: “إننا نشترك مع أهلنا في الأردن في التصدي لخطر الاحتلال وما يشكله من تهديد لأهلنا في الضفة والقدس بما يشكل خطرا على المملكة الأردنية الهاشمية”.

وأكد أن الأردن والأردنيين شاركوا بشكل مباشر على المستوى السياسي والدبلوماسي والإنساني والإغاثي والنفسي والجماهيري في هذا إنجاز وقف إطلاق النار في غزة.

وتابع قوله: “لم يتوقف الأردنيون على مدار أشهر الحرب من الخروج للتعبير عن رفضهم لهذا العدوان الغاشم، ومطالبتهم بضرورة وقف الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”.