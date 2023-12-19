هل سيؤثر تحول الشركات الكبرى عن الملاحة في البحر الاحمر على قناة السويس؟

■ لندن/عواصم – وكالات: دفعت الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية على سفن تجارية في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر عدة شركات شحن إلى تحويل مسار سفنها وتجنب طريق يمر عبر قناة السويس شمالاً للوصول إلى البحر المتوسط.

وتزيد عملية تغيير المسار التكلفة والوقت لرحلات السفن. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار النفط وأقساط التأمين ضد مخاطر الحرب.

وتعد القناة، التي يبلغ طولها 192 كيلومتراً، أسرع طريق بحري بين آسيا وأوروبا، وهي أحد الممرات المائية السبع في العالم، وبالتالي بالغة الأهمية لتجارة النفط العالمية.

وتقول «إدارة معلومات الطاقة الأمريكية» نقلاً عن بيانات شركة «فورتيكسا» للتحليلات النفطية أن نحو 9.2 مليون برميل يومياً من النفط تدفقت عبر القناة في النصف الأول من 2023، وهو ما يمثل نحو تسعة في المئة من الطلب العالمي.

وتقول شركة «إنِرجي أسبِكتس» الاستشارية في شؤون الطاقة أن حوالي أربعة في المئة من واردات الغاز الطبيعي المُسال العالمية وتقدر بنحو 391 مليون طن حتى الآن في عام 2023 مرت عبر القناة.

وتعد إيرادات رسوم العبور التي يدفعها أصحاب السفن مصدراً مهماً للدخل بالنسبة للاقتصاد المصري، وبلغت مستوى قياسيا عند 9.4 مليار دولار في غضون عام حتى 30 يونيو/حزيران الماضي.

ويمكن للقناة تمرير أكثر من 60 في المئة من إجمالي الأسطول العالمي للناقلات عند تحميلها بالكامل، وأكثر من 90 في المئة من ناقلات البضائع السائبة. ويمكنها أيضاً استيعاب جميع ناقلات الحاويات وناقلات السيارات وسفن الشحن العامة.

فعلى سبيل المثال يمكن للسفينة التي تحمل الخام السعودي من الخليج أن تصل إلى ميناء روتردام في هولندا الواقع على مسافة تبلغ 6436 ميلا بحرياً إذا عبرت القناة، في حين يؤدي المسار حول أفريقيا إلى زيادة المسافة إلى 11169 ميلاً بحرياً -قرابة الضعف- مما يزيد الوقت والتكلفة على مالك السفينة.

لغاية الآن لم تتأثر حركة عبور القناة. لكن تزايد عدد شركات الشحن البحري التي تحولت عن المرور بالبحر الأحمر ستكون له تأثيرات كبيرة عليها إذا استمرت طويلاً. فقد أعلنت عشرٌ من أكبر شركات الشحن البحري في العالم أنها ستوقف مرور سفنها في البحر الأحمر، وبالتالي فلن تمر عبر قناة السويس.

وقال ألبرت جان سوارت، المحلل لدى «إيه.بي.إن أمرو»، لرويترز أن الشركات التي حولت مسار سفنها تسيطر مجتمعة «على نحو نصف سوق شحن الحاويات في العالم».

وفي 17 ديسمبر/كانون الأول، قالت هيئة قناة السويس في بيان أنه منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني غيرت 55 سفينة فقط مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، بينما مرت 2128 سفينة عبر القناة في الفترة نفسها.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، أنه في 17 ديسمبر/كانون الأول مرت عبر القناة 77 سفينة من بينها بعض السفن التابعة لخطوط ملاحية أعلنت تحويل مسارها مؤقتا. غير أن تلك السفن كانت موجودة بالفعل في منطقة البحر الأحمر قبل إصدار القرارات. كما وسعت سوق التأمين البحري في لندن مساحة المنطقة التي اعتبرتها عالية المخاطر في البحر الأحمر أمس، مما رفع أقساط التأمين التي تدفعها السفن.

ويقول محللون أن آثار التحول عن البحر الأحمر تشمل شحنات أبطأ بكثير وربما أسعاراً أعلى للمستهلكين.

وقال ريكو لومان، المحلل لدى بنك «آي.إن.جي»، أن عمليات تغيير مسار السفن تضيف أسبوعاً على الأقل من وقت الإبحار لسفن الحاويات. وعادة ما يستغرق شحن البضائع من شنغهاي الصينية إلى روتردام الهولندية نحو 27 يوماً عبر قناة السويس.

وأضاف لومان «سيؤدي ذلك على الأقل إلى تأخيرات في أواخر ديسمبر مع تأثيرات غير مباشرة في يناير، وربما فبراير، حيث سيتم تأجيل الجولة التالية أيضاً».

وقال لارش بارشتا، المدير التنفيذي للشركة، لرويترز «أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب آخذة في الارتفاع بشكل طبيعي، لكن مع إعادة توجيه السفن إلى مسار يمر حول أفريقيا، ستصبح إمدادات الشحن أقل لأن الشحنات تبحر لفترة أطول. وهذا من شأنه أن يضع الأسعار تحت ضغط صعودي قوي».

وقال ماركو فورجيوني، المدير العام لـ»معهد التصدير والتجارة الدولية»، أن الاضطرابات ستؤثر على الأرجح على المعروض من السلع الاستهلاكية قبل العام الصيني الجديد على وجه الخصوص، مع التأخير الذي يترك تجار التجزئة بمخزون غير قابل للبيع ويؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين.