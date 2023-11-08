سياسة | دولي | الولايات المتحدة

هل سيدفع بايدن الثمن مبكراً؟ الجمهوريون يأملون في تحقيق انتصارات في انتخابات حكام الولايات

منذ 43 دقيقة

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”:يأمل الجمهوريون في تحقيق انتصارات حاسمة في سباق حكام الولايات في كنتاكي وفيرجينيا و ميسيسيبي لكي يزيد زخمهم قبل انتخابات 2024.

وأغلقت جميع صناديق الاقتراع في هذه الولايات في حين قال العديد من المحللين أن الجمهوريين يعملون على السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.

ويحاول المدعي العام الجمهوري دانييل كاميرون طرد الحاكم الديمقراطي الحالي آندي بشير في ولاية كنتاكي من وظيفته بينما يأمل الديمقراطي براندون بريسلي أن يفعل الشيء نفسه مع الحاكم الجمهوري الحالي تيت ريفرز في ميسيسيبي.

وقال العديد من المحللين إن الديمقراطيين بشكل عام سيدفعون ثمن موقف إدارة الرئيس جو بايدن من العدوان الإسرائيلي على غزة وخاصة من الناخبين المستقلين والمسلمين.

وذكروا أن العديد من الناخبين سيمتنعون عن التصويت على الرغم من عدم رغبتهم بفوز الجمهوريين في الانتخابات.

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