هل‭ ‬سيسقط‭ ‬أفارقة‭ ‬الساحل‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬وكلاء‭ ‬الاستعمار‭ ‬الجدد؟‭ ‬

هل‭ ‬كان‭ ‬انقلاب‭ ‬النيجر‭ ‬حدثا‭ ‬تقليديا‭ ‬اعتادته‭ ‬افريقيا‭ ‬أم‭ ‬أن‭ ‬لروسيا‭ ‬يدا‭ ‬فيه؟‭ ‬وماهي‭ ‬تداعيات‭ ‬سقوط‭ ‬حليف‭ ‬الغرب‭ ‬محمد‭ ‬بازوم‭ ‬على‭ ‬الأنظمة‭ ‬العسكرية‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬السمراء‭.‬

يأخذ‭ ‬الصراع‭ ‬الدائر‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬والانقلاب‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬النيجر‭ ‬حيزا‭ ‬بالغا‭ ‬من‭ ‬الأهمية‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬الانقلابات‭ ‬والحروب‭ ‬الأهلية‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬مرور‭ ‬الكرام‭ ‬ذلك‭ ‬لأن‭ ‬افريقيا‭ ‬اليوم‭ ‬ليست‭ ‬بمنأى‭ ‬عن‭ ‬صراع‭ ‬الغرب‭ ‬وروسيا‭ ‬وهي‭ ‬ميدان‭ ‬يشبه‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬لعبة‭ ‬شطرنج‭ ‬يتلخص‭ ‬مبدؤها‭ ‬على‭ ‬اماتة‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القطع‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬أحد‭ ‬الأطراف‭ ‬لحصار‭ ‬الملك‭ ‬وتركه‭ ‬في‭ ‬وضعية‭ “‬كش‭ ‬مات‭” ‬لتكون‭ ‬بذلك‭ ‬نهاية‭ ‬اللعبة‭ .‬

نقل‭ ‬معركة‭ ‬أوكرانيا

روسيا‭ ‬التي‭ ‬سعت‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬عمليتها‭ ‬العسكرية‭ ‬لنقل‭ ‬المعركة‭ ‬الى‭ ‬خارج‭ ‬حدود‭ ‬أوكرانيا‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬مهدت‭ ‬باكرا‭ ‬لنقل‭ ‬الصراع‭ ‬إلى‭ ‬افريقيا‭ ‬عبر‭ ‬تغذية‭ ‬البروباغندا‭ ‬المعادية‭ ‬للغرب،‭ ‬وكانت‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نقل‭ ‬الصراع‭ ‬مقتصرة‭ ‬على‭ ‬التأثير‭ ‬الإعلامي‭ ‬وحملات‭ “‬السوشيال‭ ‬ميديا‭” ‬الذي‭ ‬حاولت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬كسب‭ ‬تعاطف‭ ‬الشعوب‭ ‬الافريقية‭ ‬ضد‭ ‬الامبريالية‭ ‬الغربية،‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬تجهيزا‭ ‬لمرحلة‭ ‬ثانية‭ ‬تضع‭ ‬فيها‭ ‬موسكو‭ ‬خطة‭ ‬لتغيير‭ ‬وكلاء‭ ‬الاستعمار‭ ‬تحت‭ ‬تأييد‭ ‬شعبي‭ ‬يستعمل‭ ‬فيه‭ ‬الانقلابيون‭ ‬الشارع‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬الضغط‭ ‬الغربي‭ ‬الرافض‭ ‬لها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬حادثة‭ ‬اقتحام‭ ‬السفارة‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬نيامي،‭ ‬ثم‭ ‬يعاد‭ ‬توظيف‭ ‬الشارع‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬شرعنة‭ ‬الانقلاب‭ ‬عبر‭ ‬صناديق‭ ‬الاقتراع‭ ‬لتكون‭ ‬سلطة‭ ‬الانقلابيين‭ ‬ذات‭ ‬شرعية‭ ‬شعبية‭.‬

يشكل‭ ‬الانقلاب‭ ‬الحاصل‭ ‬في‭ ‬النيجر‭ ‬ضربة‭ ‬موجعة‭ ‬لفرنسا‭ ‬صاحبة‭ ‬الإرث‭ ‬الاستعماري‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الافريقية،‭ ‬خاصة‭ ‬وأنه‭ ‬بدأ‭ ‬بإلغاء اتفاقيات‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري‭ ‬التي‭ ‬تعني‭ ‬حظر‭ ‬الطيران‭ ‬العسكري‭ ‬عبر‭ ‬الأجواء‭ ‬النيجيرية،‭ ‬وهي‭ ‬خطوة‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬أنها‭ ‬ستجر‭ ‬وراءها‭ ‬إجراءات‭ ‬أخرى‭ ‬تهدد‭ ‬مصالح‭ ‬فرنسا‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لاسيما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬باستغلالها‭ ‬لموارد‭ ‬البلاد‭ ‬المعدنية‭.‬

القلق‭ ‬البالغ

فرنسا‭ ‬التي‭ ‬خسرت‭ ‬في‭ ‬ظرف‭ ‬الخمس‭ ‬سنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬مساحة‭ ‬شاسعة‭ ‬من‭ ‬نفوذها‭ ‬في‭ ‬افريقيا‭ ‬بعد‭ ‬سقوط‭ ‬نظام‭ ‬بوتفليقة‭ ‬في‭ ‬الجزائر،‭ ‬وتوتر‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬المغرب،‭ ‬وسقوط‭ ‬حليفها‭ ‬في‭ ‬مالي‭ ‬واليوم‭ ‬في‭ ‬النيجر،‭ ‬وتتابع‭ ‬أيضا‭ ‬لما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬السنغال‭ ‬بقلق‭ ‬بالغ‭ ‬نظرا‭ ‬لما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يشكله‭ ‬السياسي‭ ‬المعارض‭ ‬عثمان‭ ‬سونكو‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬بعد‭ ‬حل‭ ‬حزبه‭.‬

‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬المستبعد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬فرنسا‭ ‬بالذات‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬أوعزت‭ ‬لهذا‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استشعرت‭ ‬رائحة‭ ‬انقلاب‭ ‬يخطط‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الخفاء‭ ‬فراحت‭ ‬تحاول‭ ‬خلط‭ ‬الأوراق‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الساعة‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬ساعة‭ ‬الصفر،‭ ‬خسارة‭ ‬أخرى‭ ‬وان‭ ‬حصلت‭ ‬فإنها‭ ‬ستكون‭ ‬ضربة‭ ‬أكثر‭ ‬إيلاما‭ ‬من‭ ‬الضربات‭ ‬السابقة‭ ‬ذلك‭ ‬لأنها‭ ‬ستفتح‭ ‬الباب‭ ‬لتسارع‭ ‬انتقال‭ ‬العدوى‭ ‬الى‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬الايكواس،‭ ‬التي‭ ‬قدم‭ ‬تحالفها‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لفرنسا‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬المنفعة‭ ‬على‭ ‬شعوبها‭ ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬لقد‭ ‬أصبح‭ ‬الوجود‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬افريقيا‭ ‬أمرا‭ ‬غير‭ ‬مرغوب‭ ‬فيه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى،‭ ‬وأصبحت‭ ‬خطوة‭ ‬سحب‭ ‬البساط‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬أقدامها‭ ‬لعبة‭ ‬واضحة‭ ‬يتحالف‭ ‬فيها‭ ‬الروس‭ ‬والصينيون‭ ‬ممهدين‭ ‬لملء‭ ‬الفراغ‭ ‬عسكريا‭ ‬واقتصاديا‭ .‬

خسارة‭ ‬افريقيا‭ ‬الذي‭ ‬ستضاف‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬ماكرون‭ ‬الحافل‭ ‬بالنكسات‭ ‬ستكون‭ ‬نتيجة‭ ‬حتمية‭ ‬لسياسة‭ ‬عرجاء‭ ‬انتهجتها‭ ‬فرنسا‭ ‬خلال‭ ‬العقود‭ ‬الماضية‭ ‬عندما‭ ‬حولت‭ ‬افريقيا‭ ‬إلى‭ ‬مجرد‭ ‬منجم‭ ‬ثري‭ ‬تستخرج‭ ‬منه‭ ‬الثروات‭ ‬الباطنية‭ ‬وتوزع‭ ‬نسبة‭ ‬ضئيلة‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬وكلائها‭ ‬في‭ ‬السلطة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تركت‭ ‬افريقيا‭ ‬تتخبط‭ ‬في‭ ‬مشاكلها‭ ‬التنموية‭ ‬وأبقت‭ ‬شعوبها‭ ‬رهينة‭ ‬أزمات‭ ‬الغداء،‭ ‬فتحت‭ ‬تلك‭ ‬السياسة‭ ‬الفراغ‭ ‬واسعا‭ ‬أمام‭ ‬روسيا‭ ‬لتخطط‭ ‬لإنشاء‭ ‬مستعمرات‭ ‬جديدة‭ ‬تحت‭ ‬غطاء‭ ‬التحرر‭ ‬من‭ ‬قيود‭ ‬فرنسا‭ ‬التي‭ ‬نهبت‭ ‬بما‭ ‬فيه‭ ‬الكفاية،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬التوسع‭ ‬الروسي‭ ‬المقنع‭ ‬بفكرة‭ ‬التحرر‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬إلا‭ ‬نسخة‭ ‬مكررة‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬فرنسا،‭ ‬ذلك‭ ‬لأن‭ ‬القوة‭ ‬خارجية‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬أظهرت‭ ‬مشاعر‭ ‬التعاطف‭ ‬ستبقى‭ ‬قوة‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬مصالحها‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬وستعمل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬بوسعها‭ ‬لأن‭ ‬تبقى‭ ‬تلك‭ ‬الشعوب‭ ‬رهينة‭ ‬لقراراتها‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬مصالحها‭ .‬

براثن‭ ‬الفقر

وعلى‭ ‬فرض‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬ستتمكن‭ ‬من‭ ‬توسيع‭ ‬موطئ‭ ‬قدمها‭ ‬في‭ ‬افريقيا‭ ‬وستكون‭ ‬البديل‭ ‬لفرنسا،‭ ‬فالتساؤل‭ ‬المهم‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬فائدة‭ ‬هذا‭ ‬الوجود‭ ‬وانعكاساته‭ ‬على‭ ‬المشهد‭ ‬السياسي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬للدول‭ ‬الأفريقية؟

‭ ‬هل‭ ‬ستنجح‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬إخراج‭ ‬افريقيا‭ ‬من‭ ‬براثن‭ ‬الفقر‭ ‬وتحررها‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬العسكريين‭ ‬الناهبين؟‭ ‬

وهل‭ ‬ستنجح‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬نموذج‭ ‬اقتصادي‭ ‬يعمل‭ ‬بمبدأ‭ ‬الشراكة‭ “‬رابح‭ ‬رابح‭” ‬وأن‭ ‬تغير‭ ‬وجه‭ ‬افريقيا‭ ‬من‭ ‬قارة‭ ‬فقيرة‭ ‬إلى‭ ‬قارة‭ ‬تستفيد‭ ‬من‭ ‬ثرواتها؟

‭ ‬لابد‭ ‬للأفارقة‭ ‬بأن‭ ‬يستوعبوا‭ ‬مبدأ‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬البساطة‭ ‬وهو‭ ‬أن‭ ‬التدخلات‭ ‬الخارجية‭ ‬ومحاولات‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬المشهد‭ ‬السياسي‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬وتحت‭ ‬أي‭ ‬حجة‭ ‬كانت‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تخلو‭ ‬من‭ ‬النوايا‭ ‬الخبيثة‭ ‬والمصالح‭ ‬الضيقة‭ ‬والتي‭ ‬تسعى‭ ‬الجهة‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬التدخل‭ ‬لتحقيقها‭.‬

‭ ‬ربما‭ ‬وقع‭ ‬الأفارقة‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬البروباغندا‭ ‬الروسية‭ ‬التي‭ ‬توهمهم‭ ‬بشعار‭ “‬افريقيا‭ ‬للأفريقيين‭ ” ‬وأنه‭ ‬لا‭ ‬مكان‭ ‬لفرنسا‭ ‬بعد‭ ‬الآن،‭ ‬وربما‭ ‬هم‭ ‬غير‭ ‬مدركين‭ ‬أن‭ ‬السلطة‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سوى‭ ‬سلطة‭ ‬وكلاء‭ ‬أعمال‭ ‬لا‭ ‬يهمها‭ ‬أن‭ ‬يتغير‭ ‬حال‭ ‬افريقيا‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬يهمها‭ ‬ضمان‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬وضمان‭ ‬مصالح‭ ‬من‭ ‬أوصلهم‭ ‬بطريقة‭ ‬خارجة‭ ‬عن‭ ‬الشرعية‭ ‬للسلطة‭.‬

‭ ‬وإلى‭ ‬أن‭ ‬يستفيق‭ ‬الأفارقة‭ ‬من‭ ‬سباتهم‭ ‬العميق‭ ‬ويوقنوا‭ ‬أن‭ ‬الانقلابات‭ ‬العسكرية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬سوى‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬مراحل‭ ‬تغيير‭ ‬الوكلاء‭ ‬ستبقى‭ ‬افريقيا‭ ‬مستودعا‭ ‬للسلاح‭ ‬وزبونا‭ ‬سخيا‭ ‬له،‭ ‬وسوقا‭ ‬للمنتوجات‭ ‬المقلدة‭ ‬سيئة‭ ‬الجودة،‭ ‬ومنجما‭ ‬للثروات‭ ‬المنهوبة‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬ثراء‭ ‬الآخرين‭.‬

كاتب‭ ‬فلسطيني