هل‭ ‬سيسقط‭ ‬أفارقة‭ ‬الساحل‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬وكلاء‭ ‬الاستعمار‭ ‬الجدد؟‭ ‬

هل كان انقلاب النيجر حدثا تقليديا اعتادته افريقيا أم أن لروسيا يدا فيه؟ وماهي تداعيات سقوط حليف الغرب محمد بازوم على الأنظمة العسكرية الأخرى في القارة السمراء.
يأخذ الصراع الدائر في السودان والانقلاب الأخير في النيجر حيزا بالغا من الأهمية على عكس الانقلابات والحروب الأهلية السابقة التي مرت مرور الكرام ذلك لأن افريقيا اليوم ليست بمنأى عن صراع الغرب وروسيا وهي ميدان يشبه إلى حد كبير لعبة شطرنج يتلخص مبدؤها على اماتة أكبر عدد من القطع الى أن يصل أحد الأطراف لحصار الملك وتركه في وضعية “كش مات” لتكون بذلك نهاية اللعبة .
نقل معركة أوكرانيا
روسيا التي سعت منذ بداية عمليتها العسكرية لنقل المعركة الى خارج حدود أوكرانيا كانت قد مهدت باكرا لنقل الصراع إلى افريقيا عبر تغذية البروباغندا المعادية للغرب، وكانت المرحلة الأولى من نقل الصراع مقتصرة على التأثير الإعلامي وحملات “السوشيال ميديا” الذي حاولت من خلالها كسب تعاطف الشعوب الافريقية ضد الامبريالية الغربية، كان هذا تجهيزا لمرحلة ثانية تضع فيها موسكو خطة لتغيير وكلاء الاستعمار تحت تأييد شعبي يستعمل فيه الانقلابيون الشارع للرد على الضغط الغربي الرافض لها، وهو ما حصل في حادثة اقتحام السفارة الفرنسية في نيامي، ثم يعاد توظيف الشارع مجددا في عملية شرعنة الانقلاب عبر صناديق الاقتراع لتكون سلطة الانقلابيين ذات شرعية شعبية.
يشكل الانقلاب الحاصل في النيجر ضربة موجعة لفرنسا صاحبة الإرث الاستعماري الكبير في القارة الافريقية، خاصة وأنه بدأ بإلغاء اتفاقيات التعاون العسكري التي تعني حظر الطيران العسكري عبر الأجواء النيجيرية، وهي خطوة لا شك في أنها ستجر وراءها إجراءات أخرى تهدد مصالح فرنسا الاقتصادية لاسيما فيما يتعلق باستغلالها لموارد البلاد المعدنية.
القلق البالغ
فرنسا التي خسرت في ظرف الخمس سنوات الأخيرة مساحة شاسعة من نفوذها في افريقيا بعد سقوط نظام بوتفليقة في الجزائر، وتوتر علاقاتها مع المغرب، وسقوط حليفها في مالي واليوم في النيجر، وتتابع أيضا لما يجري في السنغال بقلق بالغ نظرا لما يمكن أن يشكله السياسي المعارض عثمان سونكو من خطر بعد حل حزبه.
وليس من المستبعد أن تكون فرنسا بالذات هي من أوعزت لهذا القرار في الأساس بعد أن استشعرت رائحة انقلاب يخطط له في الخفاء فراحت تحاول خلط الأوراق في الربع الساعة الأخير من ساعة الصفر، خسارة أخرى وان حصلت فإنها ستكون ضربة أكثر إيلاما من الضربات السابقة ذلك لأنها ستفتح الباب لتسارع انتقال العدوى الى دول أخرى في منظمة الايكواس، التي قدم تحالفها الاقتصادي لفرنسا كل شيء من غير أن تعود المنفعة على شعوبها في المقابل، لقد أصبح الوجود الفرنسي في افريقيا أمرا غير مرغوب فيه أكثر من أي وقت مضى، وأصبحت خطوة سحب البساط من تحت أقدامها لعبة واضحة يتحالف فيها الروس والصينيون ممهدين لملء الفراغ عسكريا واقتصاديا .
خسارة افريقيا الذي ستضاف إلى سجل ماكرون الحافل بالنكسات ستكون نتيجة حتمية لسياسة عرجاء انتهجتها فرنسا خلال العقود الماضية عندما حولت افريقيا إلى مجرد منجم ثري تستخرج منه الثروات الباطنية وتوزع نسبة ضئيلة منها على وكلائها في السلطة، في حين تركت افريقيا تتخبط في مشاكلها التنموية وأبقت شعوبها رهينة أزمات الغداء، فتحت تلك السياسة الفراغ واسعا أمام روسيا لتخطط لإنشاء مستعمرات جديدة تحت غطاء التحرر من قيود فرنسا التي نهبت بما فيه الكفاية، لكن هذا التوسع الروسي المقنع بفكرة التحرر لن يكون إلا نسخة مكررة من تجربة فرنسا، ذلك لأن القوة خارجية حتى وإن أظهرت مشاعر التعاطف ستبقى قوة حريصة على مصالحها بالدرجة الأولى وستعمل كل ما بوسعها لأن تبقى تلك الشعوب رهينة لقراراتها حفاظا على مصالحها .
براثن الفقر
وعلى فرض أن روسيا ستتمكن من توسيع موطئ قدمها في افريقيا وستكون البديل لفرنسا، فالتساؤل المهم هو ما فائدة هذا الوجود وانعكاساته على المشهد السياسي والاقتصادي للدول الأفريقية؟
هل ستنجح روسيا في إخراج افريقيا من براثن الفقر وتحررها من القادة العسكريين الناهبين؟
وهل ستنجح في تقديم نموذج اقتصادي يعمل بمبدأ الشراكة “رابح رابح” وأن تغير وجه افريقيا من قارة فقيرة إلى قارة تستفيد من ثرواتها؟
لابد للأفارقة بأن يستوعبوا مبدأ في غاية البساطة وهو أن التدخلات الخارجية ومحاولات التأثير على المشهد السياسي من الخارج وتحت أي حجة كانت لا يمكن أن تخلو من النوايا الخبيثة والمصالح الضيقة والتي تسعى الجهة المسؤولة عن التدخل لتحقيقها.
ربما وقع الأفارقة تحت تأثير البروباغندا الروسية التي توهمهم بشعار “افريقيا للأفريقيين ” وأنه لا مكان لفرنسا بعد الآن، وربما هم غير مدركين أن السلطة التي تصدر لهم من الخارج لن تكون سوى سلطة وكلاء أعمال لا يهمها أن يتغير حال افريقيا بقدر ما يهمها ضمان البقاء في السلطة وضمان مصالح من أوصلهم بطريقة خارجة عن الشرعية للسلطة.
وإلى أن يستفيق الأفارقة من سباتهم العميق ويوقنوا أن الانقلابات العسكرية لا يمكن أن تكون سوى واحدة من مراحل تغيير الوكلاء ستبقى افريقيا مستودعا للسلاح وزبونا سخيا له، وسوقا للمنتوجات المقلدة سيئة الجودة، ومنجما للثروات المنهوبة التي تساهم في ثراء الآخرين.
كاتب فلسطيني