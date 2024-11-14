هل سيصبح ماسك جرافة ترامب لإعادة إحياء حرية رأس المال غير المقيدة بالحدود الحكومية والاجتماعية؟

إسطنبول/واشنطن – الأناضول: أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في وقت متأخر مساء الأربعاء (بتوقيت غرينِتش) عزمه تعيين رائد التكنولوجيا ورجل الأعمال الشهير إيلون ماسك ضمن إدارته المقبلة، حيث سيتولى قيادة ما أطلق عليه «وزارة كفاءة الحكومة (واختصارها: دوج)».

ومع إعلان ترامب هذا الخبر عبر بيان ارتفع سعر عملة «دوج» المشفرة، التي يعتبرها ماسك عملته المفضلة بنحو 15 في المئة خلال ساعات.

غير أن هذا الارتفاع ربما لا يمثل شيئاً عن تأثيرات تلك الخطوة المرتقبة داخل الولايات المتحدة وخارجها. فالنظرة الفاحصة لما ورد بين سطور بيان ترامب تقدم مؤشرات على دور كبير ومهيمن لماسك في الإدارة الأمريكية، لا ينحصر في مجرد قيادته لإحدى الوزارات.

وفي بيانه، قال ترامب «يسعدني أن أعلن أن العظيم إيلون ماسك سيتولى قيادة وزارة كفاءة الحكومة بالتعاون مع الوطني الأمريكي فيفيك راماسوامي».

وراماسوامي رجل أعمال أمريكي وسياسي، ويعد من الشخصيات البارزة في عالم التكنولوجيا الحيوية والاستثمار.

يدعو راماسوامي، إلى تقليل دور الحكومة في الاقتصاد، ويركز على أهمية الحرية الاقتصادية ودور الشركات في دعم مصالح الشعب الأمريكي.

وأضاف ترامب «معاً، سيشق هذان الأمريكيان الرائعان الطريق لإدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وتبسيط الأنظمة، وخفض النفقات المهدرة، وإعادة هيكلة الوكالات الفِدرالية، وهي خطوة ضرورية لحركة إنقاذ أمريكا».

و»إنقاذ أمريكا» حركة سياسية واجتماعية نشأت في الولايات المتحدة كجزء من دعم سياسات المحافظة والشعبوية، وارتبطت بشكل وثيق برؤية ترامب وسياساته.

وتهدف الحركة إلى التركيز على المصالح الأمريكية من خلال مكافحة الفساد، وإصلاح المؤسسات الحكومية، وتعزيز الحدود والسيادة، ودعم الحرية الاقتصادية، بالإضافة إلى مواجهة التيارات الليبرالية التي يعتبرها المؤيدون لها تهديدا للقيم الأمريكية.

واعتبر ترامب أن الإعلان عن وزارة الكفاءة الحكومية «سيرسل صدمات في جميع أرجاء النظام في الولايات المتحدة، خاصة لكل من يساهم في الهدر الحكومي، وهم كُثر!»، وفق قوله.

وتحدث ترامب عن الوزارة الجديدة، معتبرا أنها «ستصبح بمثابة مشروع مانهاتن» في عصرنا الحالي، «فقد حلم السياسيون الجمهوريون بأهدافها لفترة طويلة».

و»مشروع مانهاتن هو مشروع علمي وعسكري أمريكي سري بدأ في عام 1942 خلال الحرب العالمية الثانية لتطوير أول قنبلة نووية» في العالم.

وتابع ترامب «لدفع هذا التغيير الجذري، ستوفر وزارة كفاءة الحكومة النصيحة والإرشاد من خارج الحكومة، وستعمل مع البيت الأبيض ومكتب الإدارة والميزانية لدفع إصلاحات هيكلية واسعة النطاق، وإنشاء نهج ريادي في الحكومة لم يُرَ مثله من قبل».

وأعرب عن تطلعه لأن «يُجري إيلون وفيفيك تغييرات في البيروقراطية الفِدرالية، مع التركيز على الكفاءة، وجعل الحياة أفضل لجميع الأمريكيين».

وأشار إلى أن الأهم هو القضاء على الهدر الهائل والاحتيال الموجود في إنفاق الحكومة السنوي البالغ 6.5 تريليون دولار.

واستطرد: «سيعمل ماسك وراماسوامي معا لتحرير اقتصادنا وجعل الحكومة الأمريكية مسؤولة أمام (نحن الشعب)»، في إشارة إلى العبارة التي تستهل ديباجة الدستور الأمريكي».

وأوضح ترامب أن مهمة ماسك وراماسوامي ستنتهي في موعد أقصاه 4 يوليو/تموز 2026، بإعلان «حكومة أصغر، وأكثر كفاءة، وبيروقراطية أقل».

واعتبر أن هذه الحكومة ستكون «الهدية المثالية لأمريكا في الذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال»، معربا عن ثقته في نجاحهما.

وكان ماسك قد طرح فكرة «وزارة كفاءة الحكومة» خلال محادثة مع ترامب في أغسطس/آب الماضي، تم بثها مباشرة على منصة إكس المملوكة له، حيث اقترح تشكيل لجنة لضمان إنفاق «أموال دافعي الضرائب بشكل جيد».

وأعرب حينها عن استعداده للخدمة «دون أجر أو لقب أو اعتراف»، مؤكداً رغبته في إصلاح «الهدر واللوائح غير الضرورية في الحكومة».

ولاحقاً، أبدى ترامب دعمه لمقترح ماسك، وروج له بكثافة خلال فترة حملته الانتخابية.

إذ أعلن ترامب، في سبتمبر/ أيلول الماضي، أنه سيطلق لجنة

وفي سبتمبر/أيلول الماضي قال ترامب، أمام شخصيات من دوائر المال والأعمال في نيويورك، إن ماسك الذي اقترح الفكرة، سيشرف على «مراجعة كاملة للحسابات المالية والأداء للحكومة الفِدرالية بأكملها» في إدارته الثانية.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر مُطَّلِعة أن خطط ماسك تسعى إلى إحداث تغيير في الإنفاق الحكومي، وخفض ما لا يقل عن 2 تريليون دولار من الميزانية الفِدرالية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الوكالات الحكومية، فضلا على تقليص ما يعتبره «البيروقراطية غير الضرورية».

ويثير الدور المقترح لماسك، في الإدارة الأمريكية المقبلة مخاوف جدية من تضارب المصالح، حسبما ذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية في تقرير لها.

وأوضحت الصحيفة أن شركات ماسك الست متشابكة بعمق مع الوكالات الفِدرالية، وتجني مليارات الدولارات سنوياً من عقود إطلاق الصواريخ، وتستفيد من بناء الأقمار الصناعية وخدمات الاتصالات الفضائية.

يذكر أن العلاقة بين ترمب وماسك شهدت توترات في الماضي، لكنها تعززت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، لتصبح أكثر من مجرد علاقة عمل أو مصالح مشتركة.

تجلت في الدعم المتبادل بين الطرفين، حيث يثني ترامب على رؤية ماسك التكنولوجية، بينما يقدم ماسك دعمه لسياسات ترامب في مجالات تتعلق بالتطوير الاقتصادي وتبسيط البيروقراطية.

وكان لافتاً خلال حملة ترامب الانتخابية الحضور الكبير لماسك الذي رمى بثقله المالي والإعلامي وراء المرشح الجمهوري، وبرز كأحد أكبر داعميه وحلفائه الأساسيين.

فقد لعب ماسك، أغنى رجل في العالم، دوراً رئيسياً في حملة الجمهوريين، إذ أنفق أكثر من 110 ملايين دولار من ثروته الشخصية لدعم حملة ترامب، ونظم أيضاً سلسلة من اللقاءات الانتخابية في ولاية بنسلفانيا «المتأرجحة» التي شهدت منافسة محتدمة.

ووصل التقارب بين الرجلين إلى ذروته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما ظهر ماسك في تجمع انتخابي لترامب في بنسلفانيا، مرتديا قبعة «اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى»، وخلاله أعلن ماسك أن فوز ترامب ضروري «للحفاظ على الدستور والديمقراطية في أمريكا».