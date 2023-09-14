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هل غادر فضل شاكر مخيم عين الحلوة بعد تعرض منزله لإصابة؟

منذ ساعتين

فضل شاكر- من حسابه على فيسبوك

ناديا الياس
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بيروت- “القدس العربي”:

مرة أخرى يُزج باسم الفنان فضل شاكر في أحداث واشتباكات مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث أفيد منذ مدة عن إصابته من جراء الاشتباكات الأمر الذي نفاه في حينه.

واليوم سرت شائعة مماثلة عن مغادرة فضل شاكر مخيم عين الحلوة، وفقاً لما تم تداوله في الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي أوردت أن منزل فضل تعرّض للقصف ما اضطره إلى مغادرة المخيم بعد لجوئه إلى معارفه لتسهيل وتأمين خروجه من المخيم.

ونفى فضل شاكر المعلومات المتداولة جملة وتفصيلاً، ووضعها في خانة الشائعات، مؤكداً عبر قناة “الجديد” أن من صاغ هذه المعلومات لديه خيال واسع، وقال: “لا بيتي بالتعمير ولا عندي 3 طوابق، أنا هلق في بيتي بالمخيم وما هربت وكله كذب، واللي كتب هالخبر خيالو واسع”.

وختم فضل بأن “كاتب الشائعات أراد الحصول على “سكوب” وحسبي الله ونعم الوكيل”.

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