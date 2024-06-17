هل فعلا سرقت مجموعة السبع الأصول الروسية؟

رغم الطابع الاقتصادي لمجموعة السبع، لكن الباب الجيوستراتيجي يبقى هو المفتوح دائما في قممها المتوالية، لذلك كانت أهداف قمتها الأخيرة التي عقدت في الثالث عشر من الشهر الجاري في إيطاليا، هي دعم أوكرانيا والحد من نفوذ الصين، وهي تقريبا أهداف القمة السابقة نفسها، وقد حظي قرار القمة باستخدام فوائد الأصول الروسية المجمدة في الغرب لتغطية فوائد القرض الذي تسعى لتقديمه إلى أوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار، باهتمام واسع لما يمثله من تصرف وصف بالخطير. ففي حين قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هذا الفعل هو بمثابة تذكير آخر لروسيا، بأن حلفاء أوكرانيا لن يتراجعوا عن دعمها، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف القرار بأنه سرقة لن تمر من دون عقاب، حسب وصفه.

لكن المفارقة هي أن جوجا ميلوني رئيسة الوزراء في إيطاليا أعلنت قبل أيام بأن دول الاتحاد الأوروبي لن تشارك مباشرة في هذا القرض إلى أوكرانيا، لكن السؤال المطروح هو، ما مغزى هذه الخطوة التي تم الإعلان عنها، وهل إن الدعم الذي تعهدت به مجموعة السبع الآن وقبله الدعم الغربي والأمريكي خاصة، قادر على تغيير موازين القوى على الأرض بين روسيا وأوكرانيا؟

نتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة، إضافة للقناعة بأن أوكرانيا لم تعد قادرة على الانتصار في الحرب، باتتا تعرقلان كل مسعى لتوحيد الرؤية الغربية في الملف الأوكراني

بداية لا بد من القول بأنه أصبحت هناك قناعة في واشنطن بأنه لم يعد بالإمكان الحديث عن انتصار أوكراني في المرحلة المقبلة، بل بات البحث عن إيجاد سبل تدفع روسيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، من خلال الاستنزاف والدعم المتواصل هو الهدف. لكن ما يُخفّض من وتيرة هذا الدعم هو وجود انتخابات أمريكية مقبلة، وبالتالي التغيير إن حصل فإنه سيؤثر على السياسة الأمريكية في الملف الأوكراني. وعليه فإن عامل عدم الوضوح الأمريكي في نتائج الانتخابات المقبلة، مضافا إليه عامل القناعة بأن أوكرانيا لم تعد قادرة على الانتصار في الحرب، باتا يعرقلان كل مسعى في توحيد الرؤية الغربية في الملف الأوكراني، وأصبح التنافر هو السائد في هذا الموضوع. صحيح أن التصريحات تقول إن الغرب على المستوى الاقتصادي ماض في دعم أوكرانيا على جميع المستويات، خاصة من ناحية تسليحها ودفع تكلفة الجهد الحربي لها، لكن الحقيقة أن هناك إنهاكا اقتصاديا وماليا على المستوى الأوروبي. كما أن هناك معارضة من قبل بعض دول الاتحاد الأوروبي في تقديم المزيد من المساعدات. لذلك تم اللجوء إلى إعطاء قروض إلى أوكرانيا، بدلا من المساعدات، كي تتم المصادقة عليها بالأكثرية الموصوفة والالتفاف على الآلية المعترف بها من قبل الاتحاد الأوروبي وهي الإجماع الكامل. وعليه فإن هذه الخطوة التي أقرتها قمة مجموعة السبع في السعي لوضع اليد على ما يقارب 3 مليارات يورو سنويا، وهي فوائد الأصول الروسية الموجودة في دول الغرب، هو سعي غربي لإظهار أن دعم كييف ما زال متواصلا، لكنه في الحقيقة دعم نظري أكثر منه على أرض الواقع.

وإذا كانت موسكو قد وصفت الفعل بأنه سرقة لفوائد أصول روسية مجمدة لدى الغرب، فإن بعض الدول الأوروبية تتحدث عن النية في مصادرة هذا الأصول، ما يشكل فعلا خطيرا جدا، حيث إنها ستكون رسالة يبعثها الغرب ليس فقط إلى روسيا وحسب، بل لدول أخرى مثل الصين والمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول التي لديها أصول واستثمارات في الدول الغربية، بأن استثماراتهم ليست في أمان، ويمكن التصرف بها في ضوء الحالة السياسية والعلاقات القائمة بين الدول. وعليه فإن هذه الدول ستكون بحاجة إلى أن تعيد النظر في أصولها واستثماراتها في الغرب. أما بالنسبة لروسيا فيقينا أن هناك مقترحات عدة على مائدة صانع القرار الروسي في ضوء حديثه عن أن هذا القرار لن يمر، من دون عقاب. ربما أول هذه المقترحات هي التعامل بالمثل، حيث توجد هناك أصول أمريكية في روسيا تابعة لشركات ورجال أعمال وهي بحدود 8 مليارات دولار. كما أن هناك أصولا أوروبية في روسيا أيضا. وعليه فإن موسكو تستطيع أن ترد أيضا بمصادرة هذه الأصول، لكن هل حقا يفكر الغرب في مصادرة الأموال الروسية بالكامل لتمويل أوكرانيا؟

منذ بداية الحرب والرئيس الأوكراني يُطالب بمصادرة الأموال الروسية المجمدة لدى الغرب، وهي بقيمة حوالي 200 مليار دولار. فهو يقول إن إعادة إعمار بلده يتطلب 500 مليار دولار مضافا اليها 200 مليار دولار خسائر زراعية، لكن هذا الفعل يصعب التفكير فيه من قبل صانع القرار الأوروبي، وقد أحجم عن الذهاب إليه، على الرغم من الضغوط الأمريكية الهائلة عليه، من منطلق أن ذلك يمس بحق الملكية الاقتصادية، وهذا يؤثر سلبا على التعاملات المالية أولا، وثانيا يزعزع الثقة الاقتصادية الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي، من هذا المنطلق لا تريد الدول الأوروبية الذهاب إلى هذه الخطوة، يضاف إلى ذلك الخوف الأوروبي من الخطوط الحمر الروسية والمعروفة بلوائح التجميد المؤقتة، التي وضع عليها الكرملين عددا كبيرا من الشركات الأوروبية، وهي مشكلة كبيرة بالنسبة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث ينتابهم الخوف من أن يُسرع الرئيس الروسي بوتين بالتفريط باستثمارات هذه الشركات لصالح شركات صينية. ومن هذا المنطلق لا تريد أوروبا، خاصة بلجيكا وفرنسا وألمانيا، التي لديها شركات تستثمر في روسيا، الذهاب بعيدا في العقوبات، أو مصادرة الأصول الروسية، لأن هناك بعض المصالح المشتركة الاقتصادية والمالية التي قد تؤثر على اقتصاديات هذه البلدان. لكن هنالك بعض المراقبين يرون أنه حتى في الوقت الذي يبدو أن الغرب لا يريد الذهاب إلى أقصى مدى في مصادرة الأصول الروسية، لكن على روسيا الرد العسكري، لأن هذه الأموال الضخمة، مُضافا اليها توقيع بايدن وزيلينسكي اتفاقا ثنائيا مدته 10 سنوات بين أوكرانيا والولايات المتحدة، وصفته كييف بأنه تاريخي، فإن ذلك سيشكل عبئا عسكريا ضخما على روسيا، لا بد من أن تواجهه بالقوة. كما يقولون إن الغرب الذي قام بخطوة مصادرة فوائد الأصول الروسية، مَن يضمن أن هذه الخطوة لن تتبعها خطوات لاحقة في موضوع الأصول الروسية نفسها، وليس الفوائد وحسب. وعليه فإن روسيا ليس أمامها من خطوة إلا أن ترد بسرعة كي تضع خطوطها الحمر أمام المحاولات المقبلة، لأنه لا أحد يستطيع أن يضمن بأنه لن تكون هناك خطوات أخرى، خاصة أن أوكرانيا تطالب بأكثر من ذلك.

لقد حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية ومادية ضخمة منذ بداية الحرب من الدول الغربية، لكنها ما زالت تطالب بالمزيد، والسؤال هو إلى متى؟ ومن أين يأتي الغرب بكل هذه الأموال، خاصة أنه بدأ يواجه مشكلات في التمويل ومشكلات اقتصادية كبيرة، في حين يبدو واضحا عدم قدرة الجيش الأوكراني على حسم المعركة لصالحه، فهل تتوقع أوكرانيا بأن الغرب سوف يبقى يقدم هذا الدعم إلى ما لا نهاية؟

كاتب عراقي