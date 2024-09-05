هل قرّبت الحرب على غزة بين تركيا ومصر؟

قام رئيس مصر، عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضي، بزيارة هي الأولى له إلى تركيا منذ 12 عاما، وذلك بعد عامين من تبادل الزعيمين المصافحة في الدوحة في تشرين ثاني/نوفمبر 2022، وبعد عام من تبادل البلدين تعيين السفراء، وإعلان أنقرة أنها ستزود القاهرة بطائرات مسيّرة مسلحة، إضافة إلى إعلان تقاربهما في قضايا أخرى كثيرة.

وقدّم أحمد داود أوغلو، رئيس وزراء تركيا الأسبق (وزعيم حزب «المستقبل» حاليا) انتباهة ذكية حول لقاء الزعيمين حين لاحظ أن مؤتمر رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصحافي، الذي عقده أول أمس الأربعاء، قد تزامن مع المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيسا تركيا ومصر في أنقره.

علّق داود أوغلو على مؤتمر نتنياهو بالقول إن ظهور «مرتكب الإبادة الجماعية» وهو «يتحدث بثقة كيف دمّر غزة من خلال خريطة تظهر الضفة الغربية داخل حدود إسرائيل» جعله «يشعر بالخجل نيابة عن العالم الإسلامي وبلده تركيا».

في الوقت نفسه تقريبا، عقد مؤتمر جمع الرئيس المصري «الذي كان على بوابة غزة المفتوحة على العالم» مع الرئيس التركي «الذي أكد على أنه أعظم متحدث باسم القضية الفلسطينية في كل فرصة» وكانت تلك فرصة، كما قال داود أوغلو، لأن يوجه «زعيما أكبر دولتين في المنطقة مرتبطتين مباشرة بفلسطين رسائل قوية تحتوي على خطوات ملموسة ضد الإبادة الجماعية» غير أن هذا الصحافة العالمية، كما يقول، تجاهلت تغطية هذا اللقاء المهم فلم يحظ بأي تغطية فيها، وهو أمر «يجعل نتنياهو أكثر غطرسة».

كان واضحا خلال مؤتمر نتنياهو تعمّده استفزاز مصر، بإعلان رغبته بالبقاء في محور صلاح الدين (فيلادلفيا) وترديده مزاعم حول تهريب أسلحة إلى غزة، وسبق ذلك حديث مع تلفزيون بلومبرغ لوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، الذي يعتبر أحد أكبر مؤيدي نتنياهو داخل الحكومة، قد انتقد الرئيس المصري بالاسم (كما وسّع هجومه العنيف ليشمل قطر، من اتهامها بإيواء وتمويل حماس و«الإخوان المسلمين في جميع أنحاء العالم» إلى «الترويج للدعاية المناهضة للسامية ولأمريكا عبر قناة الجزيرة»).

ردّت القاهرة على الهجوم بأكثر من رسالة منها إعلان وصول الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري إلى حدود قطاع غزة لإجراء تفقد لـ«إجراءات التأمين» فيما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن «مصدر مصري رفيع المستوى» تصريحات تعتبر تصريحات نتنياهو «أكذوبة أخرى لتبرير فشل حكومته».

ستحتفل العلاقات الدبلوماسية التركية ـ المصرية بالذكرى المئوية لها العام المقبل، وجاء التقارب الأخير بين الزعيمين بعد مسار طويل معقّد من الخلافات السياسية، شكّلت فيها إطاحة الجيش المصري بحكم الرئيس السابق محمد مرسي لحظة ذروة، وجاء استجابة لتحديات عديدة داخلية وخارجية، فهي تتوافق مع عودة أنقرة للانفتاح بكافة الاتجاهات، بما في ذلك التجمعات السياسية الكبرى والدول التي تأزمت معها العلاقات، من الاتحاد الأوروبي واليونان وقبرص، إلى الإمارات والسعودية ومصر، كما تتوافق مع رغبة مصر في الخروج من أزمات خارجية مع إثيوبيا، وملفات شديدة التوتر كليبيا والسودان.

غير أن ذلك كله لا ينفي أن للبلدين مصلحة كبيرة في تقريب مواقفهما لمواجهة الأخطار الجسيمة التي تشكّلها إسرائيل على المنطقة كما على الفلسطينيين.