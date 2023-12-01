هل قصفت إسرائيل صنعاء؟

صنعاء- “القدس العربي”: لم يشهد سكان صنعاء الخميس ما يدلل على وقوع غارات جوية، وهم الذين اعتادوا ويعرفون جيدا أصوات الغارات والانفجارات الناجمة عنها على مدى ثمان سنوات عاشوها تحت قصف طائرات التحالف.

وكان سكان في صنعاء سمعوا بعد عصر الخميس دوي انفجار في غرب العاصمة (فج عطان)، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد، إلا أنه لم يُعلن أنه ناجم عن قصف، وإنما عن انفجار جسم من مخلفات العدوان (التحالف الذي تقوده السعودية) وفق تصريحات لقيادات حوثية.

وكانت قناة الحدث السعودية تحدثت، اليوم الجمعة، عن تعرض مخازن صواريخ ومسيّرات في غرب صنعاء لقصف إسرائيلي؛ وهو ما لم يصدر إزاءه أي تعليق من قبل سلطات الحوثيين بصنعاء.

إعلام محلي تحدث مساء أمس عن الانفجار معتبرًا إياه ناجمًا عن تجربة أسلحة جديدة في منطقة عسكرية بصنعاء، ولم ينجم عنه أي خسائر في الأرواح.

وأعلن الحوثيون، أمس الخميس، استمرارهم في توجيه صواريخهم ومسيراتهم ضد إسرائيل في حال استمرت في العدوان على قطاع غزة.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، أن الولايات المتحدة اطلعت على التقارير بشأن هجوم في اليمن، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لا تقف خلفه.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ: “رأينا التقارير بشأن هجوم في اليمن، وأستطيع أن أؤكد أن القوات الأمريكية لم تنفذ هذا الهجوم”.