هل كانت “البوليساريو” سببا في إلغاء القمة العربية الأفريقية في الرياض؟ ـ (تغريدة)

الرباط ـ “القدس العربي”:

أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن تأجيل القمة العربية الأفريقية التي كان من المقرر عقدها في الرياض السبت، إلى موعد لاحق. وهذا ثالث تأجيل للقمة بعد 2019 و2020.

وبررت هذا التأجيل بالحرب على غزة، دون أن تذكرها صراحة بالاسم، إذ جاء في بيان للخارجية السعودية نشر على منصة “إكس” أنه “بعد التنسيق مع أمانة جامعة الدول العربية ومفوضية الإتحاد الأفريقي، وحرصًا على ألّا تؤثر الأحداث السياسية في المنطقة على الشراكة العربية الأفريقية التي ترتكز على البعد التنموي والاقتصادي، فقد تقرر تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة إلى وقتٍ يحدد لاحقًا.”

#بيان | تعلن وزارة خارجية المملكة أنه بعد التنسيق مع أمانة جامعة الدول العربية ومفوضية الإتحاد الأفريقي وحرصاً على ألّا تؤثر الأحداث السياسية في المنطقة على الشراكة العربية الأفريقية التي ترتكز على البعد التنموي والاقتصادي، فقد تقرر تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية… pic.twitter.com/CGj0x9eiEN — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) November 7, 2023



غير أن صحيفة مغربية نقلت عن مصادر دبلوماسية قولها إن السبب يتعلق بإصرار الجزائر وجنوب إفريقيا على الحضور الرسمي لجبهة البوليساريو في القمة المذكورة، وهو ما “سبق أن أفادت به العديد من التقارير”.

السعودية تؤجل تنظيم القمة العربية الإفريقية بعد إصرار الجزائر وجنوب إفريقيا على حضور “البوليساريو”https://t.co/CMTNBR7y8G — الصحيفة (@assahifa_ar) November 7, 2023



وقالت صحيفة “ماروك إيبدو” إن “موقف السعودية واضح وهو إلى جانب المغرب ووحدة أراضيه”، في إشارة خاصة إلى الإعلان الختامي الذي صادق، في كانون الأول/ ديسمبر 2021، على أعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى للدولة. ومن الواضح أن مجلس التعاون الخليجي يؤيد مغربية إقليم الصحراء.

وكانت القمة العربية الإفريقية الرابعة، التي استضافتها غينيا الاستوائية في كانون الأول/ ديسمبر 2016 في عاصمتها مالابو، قد انتهت بشكل سلبي بسبب حضور البوليساريو. وقاطعت دول عربية هذا الحدث، حيث اختارت السعودية والإمارات وقطر والبحرين والأردن وعمان واليمن والصومال المقعد الفارغ احتجاجا على حضور ممثلي جبهة “البوليساريو” في القمة.