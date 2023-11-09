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هل كانت “البوليساريو” سببا في إلغاء القمة العربية الأفريقية في الرياض؟ ـ (تغريدة)

منذ 38 دقيقة

زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي

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الرباط ـ “القدس العربي”:
أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن تأجيل القمة العربية الأفريقية التي كان من المقرر عقدها في الرياض السبت، إلى موعد لاحق. وهذا ثالث تأجيل للقمة بعد 2019 و2020.
وبررت هذا التأجيل بالحرب على غزة، دون أن تذكرها صراحة بالاسم، إذ جاء في بيان للخارجية السعودية نشر على منصة “إكس” أنه “بعد التنسيق مع أمانة جامعة الدول العربية ومفوضية الإتحاد الأفريقي، وحرصًا على ألّا تؤثر الأحداث السياسية في المنطقة على الشراكة العربية الأفريقية التي ترتكز على البعد التنموي والاقتصادي، فقد تقرر تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة إلى وقتٍ يحدد لاحقًا.”


غير أن صحيفة مغربية نقلت عن مصادر دبلوماسية قولها إن السبب يتعلق بإصرار الجزائر وجنوب إفريقيا على الحضور الرسمي لجبهة البوليساريو في القمة المذكورة، وهو ما “سبق أن أفادت به العديد من التقارير”.


وقالت صحيفة “ماروك إيبدو” إن “موقف السعودية واضح وهو إلى جانب المغرب ووحدة أراضيه”، في إشارة خاصة إلى الإعلان الختامي الذي صادق، في كانون الأول/ ديسمبر 2021، على أعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى للدولة. ومن الواضح أن مجلس التعاون الخليجي يؤيد مغربية إقليم الصحراء.
وكانت القمة العربية الإفريقية الرابعة، التي استضافتها غينيا الاستوائية في كانون الأول/ ديسمبر 2016 في عاصمتها مالابو، قد انتهت بشكل سلبي بسبب حضور البوليساريو. وقاطعت دول عربية هذا الحدث، حيث اختارت السعودية والإمارات وقطر والبحرين والأردن وعمان واليمن والصومال المقعد الفارغ احتجاجا على حضور ممثلي جبهة “البوليساريو” في القمة.

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  1. يقول lahocine:
    نوفمبر 9, 2023 الساعة 3:05 م

    لا حول و لا قوة الا بالله ،

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  2. يقول عيسى التلحمي:
    نوفمبر 9, 2023 الساعة 3:05 م

    عدم انعقادها افضل من مهزلتها

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  3. يقول امير:
    نوفمبر 9, 2023 الساعة 3:07 م

    اذا كان هذا الخبر صحيح فان البوليزاريو اصبحت لها وزن كبير في الاتحاد الافريقي و لن تعقد قمة بدون حضورها.

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