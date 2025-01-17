سياسة | دولي | الولايات المتحدة

“هل هذه مزحة؟”… سؤال يفجر خلافاً بين بايدن وترامب حول اتفاق غزة- (فيديوهات)

17 - يناير - 2025

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لندن- “القدس العربي”: أثار رد الرئيس جو بايدن الساخر “هل هذه مزحة؟” على سؤال صحفي حول دور ترامب في صفقة الرهائن، موجة انتقادات حادة من الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ووصف ترامب تعليق بايدن بأنه “غير مهذب”، مؤكداً، في حديثه لبرنامج “دان بونجينو”، أن تدخله كان حاسماً في إنجاح الصفقة. وقال: “كان من غير المهذب أن يقول بايدن “أوه، لم يفعل أي شيء”. إذا لم نتدخل، فلن يتم إطلاق سراح الرهائن أبداً”.

وشدد ترامب على أن مشاركته في المفاوضات غيّرت مسار الصفقة بشكل جذري، مضيفاً: “لولا تدخلنا، لن يرى الرهائن الحياة مرة أخرى على الأرجح”.

واستدرك قائلاً: “أنا لا أبحث عن الفضل، أريد إخراج هؤلاء الأشخاص، لقد عاشوا كأنهم في الجحيم”.

وربط ترامب بين الموقف الحالي وتجربة تاريخية مماثلة بين الرئيسين السابقين جيمي كارتر ورونالد ريغان، مؤكداً أنه يفضل إتمام الصفقة قبل أداء اليمين الدستورية، في إشارة إلى قرب تسلّمه السلطة رسمياً.

وامتد السجال ليشمل انتقادات ترامب لإدارة بايدن في تعقيد المرحلة الانتقالية، متوعداً بإلغاء معظم قرارات الإدارة الحالية فور توليه السلطة، حتى لو تطلب ذلك اللجوء إلى المحاكم.

(وكالات)

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  1. يقول Yousf:
    يناير 17, 2025 الساعة 8:20 ص

    الفضل الي وقف القتال هو ترامب لان بايدن حقير صهيوني ومريض

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  2. يقول مليك:
    يناير 17, 2025 الساعة 8:27 ص

    رغم كرهنا لهما الا اني أعتقد أن ترامب هو من فرض على نتنياهو قبول الصفقة بدليل ان بايدن عاما كاملا لم يستطع فعل أي شيء

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  3. يقول مراقب:
    يناير 17, 2025 الساعة 9:24 ص

    السياسة الأمريكية تتخبط بايدن وترامي مثل الأطفال الكل يغني على ليلاه وأنا ما ادري كيف يمكن إن يكون هناك حل الدولتين.

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  4. يقول مقهور فلسطيني:
    يناير 17, 2025 الساعة 11:33 ص

    كلاهما وجهان لعملة واحدة ، ولكن ترامب هو الأفضل لأنه صريح ويقول كلامه اللذي يضمر به. اما بايدن فهو متلون و متصهين أكثر واقوال بلا أفعال. وبالنهاية الاثنان عبيد للطبقة المسيطرة على مفاصل الحكم في الولايات المتحدة ( الصهيونية العالمية)

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  5. يقول ملاحظ:
    يناير 17, 2025 الساعة 11:58 ص

    بايدون…. الصهيوني عبد المنتن ياهو المطيع …خادم اسرائيل …عراب الحروب… ليس له ذرة في وقف اطلاق النار

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  6. يقول ابو عمر:
    يناير 17, 2025 الساعة 12:11 م

    صدقت yousf وقاتل الأطفال والنساء بلينكن كمان.

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