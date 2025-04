“هل هذه مزحة؟”… سؤال يفجر خلافاً بين بايدن وترامب حول اتفاق غزة- (فيديوهات)

لندن- “القدس العربي”: أثار رد الرئيس جو بايدن الساخر “هل هذه مزحة؟” على سؤال صحفي حول دور ترامب في صفقة الرهائن، موجة انتقادات حادة من الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ووصف ترامب تعليق بايدن بأنه “غير مهذب”، مؤكداً، في حديثه لبرنامج “دان بونجينو”، أن تدخله كان حاسماً في إنجاح الصفقة. وقال: “كان من غير المهذب أن يقول بايدن “أوه، لم يفعل أي شيء”. إذا لم نتدخل، فلن يتم إطلاق سراح الرهائن أبداً”.

To the people attempting to give Donald Trump credit for the ceasefire between Israel and Hamas, the United States only has ONE President at a time.

Or, as President Biden put it:

“Is that a joke?” 💀pic.twitter.com/ifa0h0zn3c

— Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) January 15, 2025