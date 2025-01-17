“هل هذه مزحة؟”… سؤال يفجر خلافاً بين بايدن وترامب حول اتفاق غزة- (فيديوهات)

لندن- “القدس العربي”: أثار رد الرئيس جو بايدن الساخر “هل هذه مزحة؟” على سؤال صحفي حول دور ترامب في صفقة الرهائن، موجة انتقادات حادة من الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ووصف ترامب تعليق بايدن بأنه “غير مهذب”، مؤكداً، في حديثه لبرنامج “دان بونجينو”، أن تدخله كان حاسماً في إنجاح الصفقة. وقال: “كان من غير المهذب أن يقول بايدن “أوه، لم يفعل أي شيء”. إذا لم نتدخل، فلن يتم إطلاق سراح الرهائن أبداً”.

To the people attempting to give Donald Trump credit for the ceasefire between Israel and Hamas, the United States only has ONE President at a time. Or, as President Biden put it:

“Is that a joke?” 💀pic.twitter.com/ifa0h0zn3c — Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) January 15, 2025

وشدد ترامب على أن مشاركته في المفاوضات غيّرت مسار الصفقة بشكل جذري، مضيفاً: “لولا تدخلنا، لن يرى الرهائن الحياة مرة أخرى على الأرجح”.

واستدرك قائلاً: “أنا لا أبحث عن الفضل، أريد إخراج هؤلاء الأشخاص، لقد عاشوا كأنهم في الجحيم”.

وربط ترامب بين الموقف الحالي وتجربة تاريخية مماثلة بين الرئيسين السابقين جيمي كارتر ورونالد ريغان، مؤكداً أنه يفضل إتمام الصفقة قبل أداء اليمين الدستورية، في إشارة إلى قرب تسلّمه السلطة رسمياً.

وامتد السجال ليشمل انتقادات ترامب لإدارة بايدن في تعقيد المرحلة الانتقالية، متوعداً بإلغاء معظم قرارات الإدارة الحالية فور توليه السلطة، حتى لو تطلب ذلك اللجوء إلى المحاكم.

(وكالات)