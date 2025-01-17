“هل هذه مزحة؟”… سؤال يفجر خلافاً بين بايدن وترامب حول اتفاق غزة- (فيديوهات)

لندن- “القدس العربي”: أثار رد الرئيس جو بايدن الساخر “هل هذه مزحة؟” على سؤال صحفي حول دور ترامب في صفقة الرهائن، موجة انتقادات حادة من الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
ووصف ترامب تعليق بايدن بأنه “غير مهذب”، مؤكداً، في حديثه لبرنامج “دان بونجينو”، أن تدخله كان حاسماً في إنجاح الصفقة. وقال: “كان من غير المهذب أن يقول بايدن “أوه، لم يفعل أي شيء”. إذا لم نتدخل، فلن يتم إطلاق سراح الرهائن أبداً”.
To the people attempting to give Donald Trump credit for the ceasefire between Israel and Hamas, the United States only has ONE President at a time.
Or, as President Biden put it:
“Is that a joke?” 💀pic.twitter.com/ifa0h0zn3c
— Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) January 15, 2025
وشدد ترامب على أن مشاركته في المفاوضات غيّرت مسار الصفقة بشكل جذري، مضيفاً: “لولا تدخلنا، لن يرى الرهائن الحياة مرة أخرى على الأرجح”.
واستدرك قائلاً: “أنا لا أبحث عن الفضل، أريد إخراج هؤلاء الأشخاص، لقد عاشوا كأنهم في الجحيم”.
President Trump @realDonaldTrump answers Dan Bongino’s @dbongino question regarding the new Israel-Hamas deal. pic.twitter.com/Wrxf136PIt
— MAGA Kitty (@SaveUSAKitty) January 16, 2025
وربط ترامب بين الموقف الحالي وتجربة تاريخية مماثلة بين الرئيسين السابقين جيمي كارتر ورونالد ريغان، مؤكداً أنه يفضل إتمام الصفقة قبل أداء اليمين الدستورية، في إشارة إلى قرب تسلّمه السلطة رسمياً.
وامتد السجال ليشمل انتقادات ترامب لإدارة بايدن في تعقيد المرحلة الانتقالية، متوعداً بإلغاء معظم قرارات الإدارة الحالية فور توليه السلطة، حتى لو تطلب ذلك اللجوء إلى المحاكم.
(وكالات)
الفضل الي وقف القتال هو ترامب لان بايدن حقير صهيوني ومريض
رغم كرهنا لهما الا اني أعتقد أن ترامب هو من فرض على نتنياهو قبول الصفقة بدليل ان بايدن عاما كاملا لم يستطع فعل أي شيء
السياسة الأمريكية تتخبط بايدن وترامي مثل الأطفال الكل يغني على ليلاه وأنا ما ادري كيف يمكن إن يكون هناك حل الدولتين.
كلاهما وجهان لعملة واحدة ، ولكن ترامب هو الأفضل لأنه صريح ويقول كلامه اللذي يضمر به. اما بايدن فهو متلون و متصهين أكثر واقوال بلا أفعال. وبالنهاية الاثنان عبيد للطبقة المسيطرة على مفاصل الحكم في الولايات المتحدة ( الصهيونية العالمية)
بايدون…. الصهيوني عبد المنتن ياهو المطيع …خادم اسرائيل …عراب الحروب… ليس له ذرة في وقف اطلاق النار
صدقت yousf وقاتل الأطفال والنساء بلينكن كمان.