هل وقع المحظور القانوني بين هيفاء وهبي و”روتانا” بعد حذف أغنياتها على تيك توك؟

بيروت- “القدس العربي”:

بعد نزاعها القانوني مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بشأن حذف شركة “روتانا” أغنياتها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، هل أتى اليوم دور النجمة هيفاء وهبي التي فوجئت بدورها بحذف أغنياتها على منصة تيك توك؟

سؤال طرحه المتابعون الذين سألوا هيفاء عن هذه الخطوة التي قامت بها “روتانا” بحذف أغنياتها، فأوضحت في منشور لها على “إكس” أنه لا يوجد لديها جواب دقيق لأن الامر حصل من دون سابق إنذار ولم تضعها “روتانا” مسبقاً في أجوائه.

لكل من سألني بشأن ازالة فيديوهات أغنياتي عن منصة Tik Tok بصورة مفاجئة من قبل شركة روتانا بالنسبة لمسح أغنياتي التي هي من انتاج الشركة ما عندي جواب دقيق لان ما حطونا بالصورة لما أخدوا القرار الطارئ السريع بشأني . ولكن الشركة وقفتلي ومسحت ايضا اغاني البوم

بابا فين!!

احب ان… — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) September 7, 2024

وكتبت: “لكل من سألني بشأن إزالة فيديوهات أغنياتي عن منصة Tik Tok بصورة مفاجئة من قبل شركة روتانا. بالنسبة لمسح أغنياتي التي هي من إنتاج الشركة، ما عندي جواب دقيق لأن ما حطونا بالصورة لما أخدوا القرار الطارئ السريع بشأني”.

وفي ما خص حذف “روتانا” لأغنيات ألبومها “بابا فين”، أكدت هيفاء “أن ملكية الألبوم تعود لها شخصياً وليس لروتانا التي امتلكت حق التوزيع لمدة ثلاث سنوات فقط”، موضحة “أنها ستلجأ إلى المساءلة القانونية”.

وقالت: “الشركة وقفتلي ومسحت أيضاً أغاني ألبوم بابا فين!! أحب أن أوضح بأن أغاني الألبوم تعود ملكيته لي أنا شخصياً! ولا يحق لأي شركة إنتاج أن تحذف أغانيه على أية منصة تحت طائلة المساءلة القانونية، وقد تحرك مكتب المحاماة الخاص بي في بيروت للتحقق من هذا الفعل غير القانوني”.