هل يتأهل “النشامى” لكأس العالم؟.. 10 آلاف أردني سافروا لمسقط… الأمن في الشوارع… والأميرة “الرضيعة” متحمسة

عمان- “القدس العربي”:

“إيمان مستعدة لمباراة النشامى”، تلك هي العبارة التي كتبها ولي عهد الأردن الأمير حسين بن عبد الله على شريط فيديو قبل ساعات قليلة من مباراة كرة قدم في غاية الأهمية بين منتخب الأردن “النشامى” وبين المنتخب العماني.

الأميرة الرضيعة حسب الفيديو ترتدي قميص المنتخب الوطني الأردني وتصفق بحماس، والفيديو حقق معدلات مرتفعة جدا من المتابعة والتداول قبل ساعات فقط من سفر مفترض للأمير شخصيا إلى مسقط لحضور المباراة وتشجيع المنتخب الأردني.

نظرا لأهمية المباراة تم تخصيص عشرات الرحلات الجوية من عمان إلى مسقط.

ويفترض أن تستقبل مسقط اعتبارا من فجر الخميس نحو “10 آلاف” مشجع أردني وضعت من أجل نقلهم وحضورهم المباراة ترتيبات نقل خاصة وجزء منها على نفقة رجال أعمال وبنوك.

ظهر في الأثناء إعلان قوي على “أغنية جديدة” لتشجيع منتخب النشامى مع عبارة تقول “البنك العربي الراعي الرئيسي للنشامى”، الأمر الذي يعني أن أحد أهم البنوك الأردنية العالمية يجهز لدعم المنتخب الوطني إذا ما تمكن حقا من التأهيل لنهائيات كأس العالم.

وفيما يغادر 10 آلاف أردني جوا إلى مسقط ويعودون فجر الجمعة بدون مبيت خصصت السلطات الأمنية في عمان وبقية المحافظات الأردنية نحو 10 آلاف رجل أمن ودرك لتوفير الحماية والمرافقة الأمنية لأماكن عرض المباراة في المملكة، حيث يتوقع الأمن في حال الفوز على سلطنة عمان خروج مئات الآلاف من الأردنيين إلى الشوارع ابتهاجا عشية ليلة عيد الأضحى أيضا.

المباراة مهمة لأن الأردن إن فاز فيها سيتأهل بصرف النظر عن نتيجة مباراة العراق وكوريا.

منتخب النشامى على بوابة أبرز إنجاز رياضي في تاريخه وولي العهد شخصيا سيقود المشجعين في مسقط، وإذا خسر الأردن المباراة سيضطر لانتظار مباراة إضافية وصعبة مع العراق في البصرة.