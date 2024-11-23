هل يتخلى ريال مدريد عن براهيم دياز هذا الشتاء؟

لندن- “القدس العربي”:

تصدر النجم المغربي براهيم دياز، عناوين الصحف والمواقع الرياضية في إيطاليا وإسبانيا على مدار الساعات القليلة الماضية، بعد اقتران اسمه بالعودة إلى ناديه السابق ميلان في سوق الانتقالات الشتوية المنتظرة، بهدف إحياء موسمه في ظل معاناته من كثرة الجلوس على مقاعد البدلاء مع ناديه ريال مدريد، إلى جانب التخلص من إشكالية تراجع دقائق لعبه أكثر من أي وقت مضى هذا الموسم.

ونقلت وسائل الإعلام الرياضية العالمية عن صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” ذائعة الصيت، أن المسؤولين في نادي ميلان، لديهم رغبة جادة في استعادة لاعب الفريق السابق في النصف الثاني من الموسم الجاري، ولو بنفس سيناريو تجربته الأولى، بالحصول على توقيعه على سبيل الإعارة، وذلك بعد تزايد الشكوك حول إمكانية استمراره مع النادي الميرينغي لنهاية الموسم، مع بقاء وضعه الحالي كما هو عليه حتى إغلاق الميركاتو الشتوي، كلاعب بديل يكتفي بالحصول على دقائق معدودة تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي.

وسبق لأسد الأطلس، أن ترك بصمة لن تمحى من ذاكرة الروسونيري لفترة طويلة، بتحوله مع المدرب السابق ستيفانو بيولي، من مجرد موهبة واعدة في سماء الكرة الأوروبية، إلى لاعب وسط مهاجم من الطراز العالمي، بعد مساهمته في عودة لقب الكالتشيو إلى خزائن “سان سيرو” للمرة الأولى منذ عقد من الزمان، وأيضا دوره المؤثر في وصول الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2023، وذلك على مدار 3 سنوات قضاها بين جدران ميلان على سبيل الإعارة، سجل خلالها ما مجموعه 18 هدفا بالإضافة إلى 15 تمريرة حاسمة من مشاركته في 124 مباراة في مختلف المسابقات.

أما في إسبانيا، فقد تضاربت القصص والروايات حول مصير صاحب الـ25 عاما فيما تبقى من هذا الموسم، ما بين مصادر تراهن على بقائه في “سانتياغو بيرنابيو” لنهاية الموسم على أقل تقدير، منها صحيفة “ماركا”، التي علمت من مصادرها داخل النادي، أن الرئيس فلورنتينو بيريز، ينظر إلى دياز على أنه جزء رئيسي من مشروع العقد، وبالمثل يرفض الميستر كارليتو فكرة التخلي عن لاعبه المغربي في المرحلة القادمة، وتقارير أخرى تتسابق في وضع اسمه في جمل مفيدة مع عدد لا بأس به من أندية الصفوة في القارة العجوز.

وفي رواية حديثة، قالت منصة “Win Win” الرياضية في تقرير خاص، إن المدير الرياضي لنادي إشبيلية فيكتور أورتا، يطمح في الحصول على موافقة المسؤولين في اللوس بلانكوس، لاستعارة الجوهرة المغربية في قلعة “راموس سانشيز بيزخوان” لنهاية الموسم، وذلك بالرغم مما وُصف بـ”بصعوبة الأمر”، لتمسك أنشيلوتي في المقام الأول باستمرار لاعبه حتى إشعار آخر، وهو ما قد يعرقل محاولات باقي الطامحين والطامعين في استغلال موقف دياز الحالي مع الميرينغي، أبرزهم يوفنتوس الإيطالي، ومتصدر الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول، لتبقى الأمور معلقة حتى إشعار آخر، أو على الأقل حتى يرى ما سيحدث معه في الأسابيع القادمة، بعد انفجاره مع منتخب بلاده في ختام التصفيات المؤهلة للكان أمام ليسوتو، بتسجيل أول هاتريك في مسيرته الدولية، في المباراة التي حسمها رابع مونديال قطر 2022 بسباعية.