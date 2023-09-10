هل يحكمنا اليمين المتطرف في الجزائر؟

سيقول المتشائمون من الجزائريين إن حكم هذا اليمين المتطرف والشعبوي حاصل فعلا، وليس مشروعا مستقبليا يجب انتظار تجسيده، على أكثر من صعيد، ليس بالضرورة في المجال السياسي لوحده. نتيجة ما عرفته الفكرة الوطنية الجزائرية المؤسسة، من تقهقر فظيع من جهة قيمها المركزية، فلم تعد تلك الفكرة المنفتحة على العالم العصري وقيمه، كما عرفت به منذ بداية القرن الماضي وهي تعيش في تلاقح مع أكثر القيم انفتاحا في العالم، كما كان الأمر مع اليسار بمختلف مدارسه وتجلياته السياسية والنقابية. التجربة التي عايشها كثير من الجزائريين في بلاد الغربة وفرنسا تحديدا عندما كانت في حالة صعود.

فكرة وطنية تآكلت مع الوقت، بفعل التسيير السياسي الرسمي، بعد الاستقلال، بكل الإخفاقات التي عرفها، كما جسدته المؤسسات والنخب التي تكلمت باسمها. نخب عرفت هي الأخرى تحولات عميقة ليس أقلها ذلك الحضور اللافت الذي تحتله القوى اليمينية داخلها، كما تبرزه الساحة السياسية والحزبية الوطنية التي اختفى فيها كليا اليسار تقريبا، وانتكست الفكرة الوطنية العصرية ذاتها التي كانت تستقطب الجزائريين، ليبرز في المقابل الكثير من التيارات الدينية الفقيرة فكريا، ذات الأصول المشرقية المأزومة، التي تعاملت مع الساحة الدينية في الجزائر كمجال ثقافي فارغ، عملت المستحيل لملئه منذ بدايات الاستقلال الأولى، ببقايا رصيد ديني مأزوم وصل الجزائر في فترة شيخوخته الفكرية المبكرة.

عدة مؤشرات تثبت التقهقر الذي تعيشه الفكرة الوطنية الجزائرية التي كانت أقرب لليسار وقيم العصر التي مثلتها الوطنية الجزائرية، في وقت سابق

الاتجاهات الثقيلة نفسها عرفتها التيارات الثقافوية الأمازيغية المتجهة هي الأخرى يمينا، وهي تركز على «ذات إثنو – ثقافية « لا تاريخية، متخيلة، لم تتصالح لحد الآن حتى مع التحولات الديموغرافية والثقافية التي يعيشها المجتمع الجزائري. عبّرت عن نفسها في السنوات الأخيرة عن طريق من ينادي بتقسيم خريطة الجزائر على أسس عرقية وثقافية، لا يقبل داخلها حتى الأمازيغي، من خارج منطقة القبائل، في إصرار واضح على نقاء عرقي متخيل لا وجود له على أرض الواقع! بين أبناء منطقة كانت قد أنجبت للجزائر قوافل من النخب السياسية والفكرية التي دافعت باستماتة عن المشروع الوطني، عندما كان يجند الجزائريين في وقت سابق. عدة مؤشرات يمكن سردها لإثبات هذا التقهقر الذي تعيشه الفكرة الوطنية الجزائرية التي كانت أقرب لليسار وقيم العصر التي مثلتها الوطنية الجزائرية، في وقت سابق. ليس أقلها ما يحصل على المستوى الدولي في علاقات الجزائر الخارجية التي أصبحت تتمنى فوز اليمين وأقصى اليمين في إسبانيا -لحسابات سياسية مرتبطة بقضية الصراع مع المغرب، يمكن أن يقال ـ على حساب اليسار الإسباني الشعبي الذي كانت الجزائر مرتبطة به بقوة، هو الذي كانت قياداته المعروفة مقيمة في الجزائر لغاية نهاية السبعينيات هروبا من نظام الجنرال فرانكو. المشهد نفسه يمكن ملاحظته ونحن نتكلم عن العلاقات مع إيطاليا التي وضعت الجزائر كل بيضها في سلة ممثلي يمينها المتطرف، الذي تتحرج دول كثيرة في العالم من الاحتكاك به، أو التقرب منه، أكثر مما تقتضيه الأعراف الدبلوماسية، في وقت تحول فيه بوتين القومي الروسي المتطرف إلى صديق لشعوب العالم! باختصار نحن أمام واقع على المستوى الدولي، يخبرنا أن الدبلوماسية الجزائرية فقدت بوصلتها الفكرية بالحمولة التي كانت معروفة بها في السابق، مهما كانت التبريرات التي يمكن تقديمها لتفسير ما يحصل، سواء تعلق الأمر بالاتجاهات الأيديولوجية الضاغطة على المستوى الدولي، الذي تسيطر داخله أفكار اليمين واليمين المتطرف، أو بالصراعات الإقليمية المعروفة وتداعياتها على مواقف الجزائر الخارجية.

داخليا هناك أكثر من مؤشر يمكن سرده لإثبات هذه الانتكاسة التي تعرفها الوطنية الجزائرية، التي أصبحت خائفة حتى من أبنائها، كما جسده قانون الإعلام الجديد الذي يمنع على الجزائريين من أصحاب الجنسيات المزدوجة، ملكية أي وسيلة إعلامية في الجزائر، في وقت يتجه فيه العالم بقوة نحو الافتراضي والرقمي، ويزداد فيه عدد المهاجرين الجزائريين في الخارج، وتتنوع بلدان هجراتهم وتتحسن مؤهلاتهم العلمية والمهنية، كأجيال مهاجرة جديدة، لم تعد تطيق البقاء داخل هذا البلد الذي يزداد انغلاقا كل يوم. هجرة كان يمكن التفكير في الاستفادة منهم كرافعة بشرية لأي مشروع انفتاح على العالم، ما زالت الجزائر في حاجة إليه بقوة، بدل الانغلاق الذي تعيشه. يحصل هذا في وقت تصرف فيه أموال طائلة لإقناع أبناء الجزائريات والجزائريات من الجيل الثاني والثالث، إذا تعلق الأمر بضمهم للفريق الوطني لكرة القدم، كانعكاس للحمولة الشعبوية لهذه الوطنية المنتكسة، التي تفضل إلهاء المواطنين عن طريق انتصارات رياضية وهمية ومؤقتة. وهي تعيش حالة شوفينية غريبة أنتجتها هذه الوطنية التي لم يعد لديها ما تقدمه، إذا لم يتم تجديدها بربطها من جديد مع الأفكار العصرية الحاضرة في العالم. الوضع الثقافي والإعلامي داخل البلد يمكن أن نأخذه كمؤشر مهم عن هذا الحضور القوي لأفكار أقصى اليمين التي لم تعد تتحرج من الإفصاح عن حضورها بمختلف الأشكال والتعبيرات، سواء تعلق الأمر بالجامعة التي تحول التنافس بينها في عدد الطالبات المحجبات، كل نهاية موسم جامعي وليس ما تنتجه من دراسات وكتب وما تطرحه من براءات اختراع، لنكون أمام كارثة أكثر قتامة ونحن نتكلم عن الإعلام الذي يكاد يختفي في الجزائر ـ بعد أن تحول إلى قناة يستخدمها البعض، لتحويل المال العام إلى مال خاص، عن طريق سياسة الإشهار الرسمية المطبقة كوسيلة ترويض لمهنيي القطاع. إعلام فقد حضوره الدولي ليتحول إلى مدرسة تكوين مهني كبيرة لتخريج الآلاف من أشباه الصحافيين المدجنين، فرض عليهم التسيير الرسمي لما يسمى بقطاع الإعلام العمل في أسوأ ظروف وعلاقات العمل، يمكن تخيلها بعيدة كل البعد عن المقاييس المطبقة في العالم، ليس في المجال المادي فقط، بل الأخلاقي كذلك الذي تدهور بشكل كبير، كما تبينه الهرولة في قبول دعوات مؤسسات أمنية، تمنحهم كل سنة ما يشبه شهادات حسن سيرة وسلوك، لم تعد تحرج الكثير منهم كأبناء لهذه الثقافة السياسية التي اختصرت الوطنية في «الكاسكيطة».

كاتب جزائري