هل يستمع جمال بلماضي لنصيحة الإعلام الجزائري؟

لندن- “القدس العربي”:

سلط تقرير صحافي، الضوء على واحدة من أوضح المشاكل ونقاط الضعف التي تؤرق الناخب الوطني جمال بلماضي، قبل الاستقرار على القائمة النهائية التي سيعول عليها في بطولة أمم أفريقيا، المقررة في ساحل العاج منتصف يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقالت صحيفة “الشروق” في تقرير خاص، إن مركز المدافع الأيسر، تحول إلى ما يشبه الهاجس بالنسبة لوزير السعادة قبل حوالي شهر من ضربة بداية الكان، وذلك بسبب الانتكاسة الجماعية للعناصر التي يعتمد عليها في الفترة الماضية، ما بين أسماء تعاني من لعنة الإصابة، وأخرى تتألم في صمت على مقاعد البدلاء.

واستشهد التقرير بالمخاوف التي يعيشها الخيار الأساسي والمفضل بالنسبة للمدرب بلماضي، والإشارة إلى ظهير ولفرهامبتون الإنكليزي ريان آيت نوري، الذي لم يركل الكرة في آخر 3 مباريات مع فريقه، بداعي الإصابة التي بدأت تهدد فرصه وجاهزيته في المشاركة في البطولة الأفريقية، ومعه ياسر لعروسي، الذي خسر مكانه مع فريقه شيفلد يونايتد في المباريات الثماني الأخيرة، شأنه شأن أحمد توبة، البعيد عن المشاركة مع فريقه ليتشي الإيطالي.

وقدم نفس المصدر، المشورة الوطنية المطلوبة للمدرب الأربعيني، وذلك بترشيح المخضرم أيوب عبدلاوي، كواحد من أبرز وألمع الأسماء المحلية المتاحة في مركز الظهير الأيسر، كما يبدو في عروضه الأخيرة مع فريقه مولودية الجزائر، تاركا بصمته في آخر 9 مباريات تتحدث عنه، منهم 5 مباريات أدى خلالها دور القائد بامتياز، الأمر الذي يجعله منافسا ومرشحا فوق العادة للتواجد في القائمة المشاركة في كأس أفريقيا، على الأقل كبديل إستراتيجي للمصابين في مركز الظهير الأيسر، إلى جانب مرونته التكتيكية، التي تمكنه أحيانا من شغل مركز لاعب الوسط المدافع.

وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى ثقة بلماضي في فئة المحترفين أكثر من نظرائهم المحليين، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن جوكر المولودية، ليس له مكان في أجندة بطل أفريقيا 2019، على اعتبار أن أيوب عبدلاوي سبق له الدفاع عن ألوان المنتخب في 9 مناسبات دولية سابقة، بينها 7 مواجهات تحت قيادة جمال، آخرها مباراة جيبوتي العام قبل الماضي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، بخلاف أرشيفه مع منتخبات الشباب.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الجزائري سيخوض مباراتين وديتين في إطار استعداداته للبحث عن كأس أمم أفريقيا الثالثة في تاريخه، وستكون البداية بمواجهة أنغولا منتصف الشهر المقبل في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة، ثم سيلتقي ببوركينا فاسو وموريتانيا على التوالي يومي 20 و23 من نفس الشهر.