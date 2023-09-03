هل يفلح المبعوث الأممي للصحراء الغربية في إقناع الأطراف المعنية بالرجوع إلى طاولة المفاوضات؟

الرباط ـ «القدس العربي»: ما زال الغموض يكتنف الزيارة المرتقبة للمبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، إلى المناطق المعنية بالنزاع، بعدما وضع متحدث باسم المنظمة الدولية حدًا للتسريبات التي تداولتها أخيرًا وسائل إعلام مختلفة، حيث أوضح أن الزيارة لم تتأكد بعد رسميًا؛ وإن كان الهدف منها الإعداد للاجتماع المقبل لمجلس الأمن المقرر عقده في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وكان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قال إن دي ميستورا يقيم في بروكسل، حيث يجري اتصالات مع الأطراف المعنية، قبل تحديد موعد زيارته المقبلة للمنطقة.

غير أن التمهيد لهذه الزيارة بدأ عمليًا من خلال الجولة التي يقوم بها نائب مساعد وزير الخارجية، جوشوا هاريس، حيث زار “تندوف الجزائرية”، كما ذكرت الخارجية الأمريكية على حسابها في موقع “إكس” الذي عوّض “تويتر”، للتشاور مع مجموعة من الشركاء، بمن فيهم قيادة “البوليساريو”.

وتندرج الزيارة التي ستشمل الأطراف الأخرى المعنية بالنزاع، خاصة الجزائر والمغرب، في إطار السعي لدعم العملية السياسية للأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية.

ودعا هاريس خلال الزيارة، حسب المصدر الأمريكي المشار إليه، إلى “التحلي بروح التسوية والواقعية”، و”شدد على أهمية الدعم الكامل والتشارك مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص للصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا، في سعيه في الجهود لتحقيق حل سياسي دائم لشعب الصحراء الغربية”.

روح التسوية والواقعية

الحديث عن الحل السياسي لا يستقيم، حسب رأي محللين، مع “محاولات استفزازية” تقوم بها “البوليساريو” لجرّ المغرب نحو المواجهة العسكرية، مثلما حدث نهاية الأسبوع الماضي، تزامنًا مع زيارة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، حيث لقي أربعة عناصر عسكرية من “الجبهة” حتفهم بواسطة طائرات مغربية مسيرة عند اقترابهم من “الجدار العازل”. وسبق لوزير خارجية الرباط أن صرح بأن “المغرب متشبث بوقف إطلاق النار، لكنه سيردّ على أي تهديد لأمنه واستقراره”.

الواقع أن دعوة المسؤول الأمريكي المذكور إلى “التحلي بروح التسوية والواقعية” تنسجم تمامًا مع توجّهات واشنطن “صاحبة القلم الخاص بالصحراء الغربية” في القرار رقم 2654 الصادر العام الماضي، والذي شدد على “الحاجة إلى تحقيق حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين لمسألة الصحراء الغربية على أساس التوافق”.

وأعرب أعضاء المجلس، من خلال القرار المشار إليه، عن دعمهم الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي لتسهيل عملية المفاوضات من أجل تحقيق حل لمسألة الصحراء الغربية، بالبناء على التقدم المحرز وإطار عمل المبعوث الشخصي السابق. ويشجّعون بقوة المغرب، جبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا للمشاركة مع المبعوث الشخصي طوال مدة هذه العملية، بروح من الواقعية والتوافق، لضمان نتيجة ناجحة.

القرار الذي كان قد اعتُمد بأغلبية 13 صوتًا وامتناع دولتين عن التصويت هما روسيا وكينيا، لقي ترحيبًا من لدن المغرب الذي فسّر الإشارة إلى “التقدم المحرز” بكونها تعني مبادرة “الحكم الذاتي” التي تقترحها الرباط حلا دائمًا للنزاع. أما الجزائر فبدت غاضبة من القرار رقم 2654 الذي اعتبرته “متحيّزًا” لجهة المغرب، وفق بيان لخارجية قصر “المرادية”، ومصدر الغضب كون القرار أولًا يحمل لمسة أمريكية تشدد على “الحل السياسي الواقعي والعملي”، وثانيًا لكونه يشير إلى الجزائر كطرف في الموضوع ويدعوها ـ إلى جانب المغرب والبوليساريو وموريتانيا ـ إلى التعاون مع المبعوث الخاص لضمان نتيجة ناجحة. أما النقطة الثالثة فتتجلى في كون روسيا ـ الحليف الاستراتيجي للجزائر ـ لم تصوّت ضد القرار المذكور، بل اكتفت فقط بالامتناع عن التصويت بجانب كينيا.

تعود آخر زيارة للمبعوث الأممي الخاص إلى المنطقة، ستيفان دي ميستورا، إلى يوليو/تموز 2022، وسبقتها جولة في كانون الثاني/يناير. وتوجّه بداية إلى الرباط حيث التقى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قبل أن يتوجه إلى الجزائر وموريتانيا، بعد تسعة أشهر من تعيينه خلفًا للألماني، هورست كولر، الذي استقال “لأسباب صحية”.

ويواجه المبعوث الخاص الحالي تحديًا يتمثل في إقناع الأطراف المعنية باستئناف المحادثات. ولذلك، يجد نفسه مدعوًا لمواصلة الجهود الدبلوماسية التي بذلها كولر والتي انتهت باجتماع ممثلي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو. وجرت هذه المحادثات في سويسرا كانون الأول/ ديسمبر 2018 وآذار/ مارس 2019.

الحكم الذاتي

الرباط تؤكد على أن المفاوضات ينبغي أن تستند إلى مقترح “الحكم الذاتي” حلا نهائيًا لنزاع الصحراء، بينما تصر الجزائر والبوليساريو على ضرورة “تقرير المصير” من خلال استفتاء يشارك فيه كافة الصحراويين.

خارج السجال السياسي والدبلوماسي وبعض المناوشات في “المنطقة العازلة”، تشهد أقاليم الصحراء التي يسيطر المغرب على 80 في المئة منها، واقعًا آخر، يتمثل من جهة في اعتراف العديد من بلدان العالم بالمقترح المغربي المشار إليه وفتحها لقنصليات في مدينتي الداخلة والعيون، ومن جهة ثانية في حراك ديمقراطي وتنموي جعل من تلك الأقاليم مركز إشعاع اقتصادي متواصل وتمثيل سياسي وازن في البرلمان والمؤسسات المنتخبة المحلية، وفق استنتاجات مراقبين محليين ودوليين.