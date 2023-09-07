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هل ينتقل صلاح لاتحاد جدة ويكون أغلى لاعب في التاريخ؟

منذ 60 دقيقة

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لندن- “القدس العربي”:

كشف الصحافي الإيطالي رودي غاليتي، المختص في سوق الانتقالات، أن هناك محاولات أخيرة من اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح من ليفربول في الساعات القادمة.

وكتب غاليتي على حسابه في منصة “إكس”: “الاجتماع النهائي بين الاتحاد وليفربول بشأن صلاح سيعقد غدا (الخميس) في الصباح” أي قبل ساعات من إسدال الستار على سوق الانتقالات الصيفية في السعودية مساء الخميس.

أضاف: “جهد كبير من الوفد السعودي الذي سيتم تمثيله من قبل عضوين من نادي اتحاد جدة، وعضوين من الصندوق السيادي السعودي، عضو واحد من هيئة السياحة”.

وأكمل: “المزيد من التفاصيل قريبا”.

 

تشير التقارير الواردة من السعودية إلى أن اتحاد جدة على استعداد لدفع 233 مليون يورو مقابل ضم صلاح، وفي حال إتمام هذه الصفقة، فسيصبح النجم المصري أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، متخطيا الرقم القياسي الذي يحمله البرازيلي نيمار منذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة في عام 2017 مقابل 222 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، شدد في أكثر من مناسبة خلال الأيام القليلة الماضية، على تمسكه بصلاح، وأكد أن النجم المصري سيكمل هذا الموسم مع الفريق الإنكليزي.

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