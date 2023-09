هل ينتقل صلاح لاتحاد جدة ويكون أغلى لاعب في التاريخ؟

لندن- “القدس العربي”:

كشف الصحافي الإيطالي رودي غاليتي، المختص في سوق الانتقالات، أن هناك محاولات أخيرة من اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح من ليفربول في الساعات القادمة.

وكتب غاليتي على حسابه في منصة “إكس”: “الاجتماع النهائي بين الاتحاد وليفربول بشأن صلاح سيعقد غدا (الخميس) في الصباح” أي قبل ساعات من إسدال الستار على سوق الانتقالات الصيفية في السعودية مساء الخميس.

أضاف: “جهد كبير من الوفد السعودي الذي سيتم تمثيله من قبل عضوين من نادي اتحاد جدة، وعضوين من الصندوق السيادي السعودي، عضو واحد من هيئة السياحة”.

وأكمل: “المزيد من التفاصيل قريبا”.

🚨🗣️ The final meeting between #AlIttihad and #Liverpool for #Salah will take place tomorrow morning.

🔥 A big effort for the 🇸🇦 delegation that will be represented by:

– 2 members of the Club;

– 2 members of the PIF;

– 1 member of the Tourism Authority.

🔜 More details soon. pic.twitter.com/8uYvDNSOVq

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) September 6, 2023