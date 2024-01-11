هل يُشرق العدل في هاغ أم يَشرق؟ 

أثار قرار بنيامين نتنياهو بتعيين رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية السابق أهرون باراك، قايا يمثل إسرائيل ضمن هيئة محكمة العدل الدولية، ردود فعل متباينة في الرأي العام الإسرائيلي؛ لاسيّما بعد أن كان باراك يعتبر من جانب معظم وزراء حكومة نتنياهو وأبواقهم في الحركات اليمينية الصهيونية المتدينة، والقومية المتطرفة، أكبر عدو لهم، وأخطر من عمل ضد مصالحهم السياسية من خلال مناصبه الرسمية الكثيرة وأهمها، رئاسة المحكمة العليا في الفترة الممتدة بين عامي 1995- 2006.

ليس من الصعب التكهن ماذا سيكون موقف أهرون باراك حيال الدعوى المرفوعة على دولته؛ فقد وافق على تعيينه كي يدافع عن إسرائيله التي يخشى عليها من الزوال

لم يكن القرار متوقعا؛ وليس أقل منه غرابة كان قبول باراك نفسه لهذا التعيين. وإذا ما تخطينا أثر المفاجأة التي أثارها المشهد في بداياته سنجد، كما أجمع أهل النخبة داخل اسرائيل، من سياسيين وأكاديميين قانونيين وغيرهم، أن قرار نتنياهو يعتبر خطوة ذكية لأبعد الحدود، ليس بسبب ما يحظى به أهرون باراك من مكانة علمية مرموقة في المجتمعات الأكاديمية العالمية، والمحافل القضائية الدولية وحسب، بل لأنه، بقبوله هذه المهمة، سيتحمل مسؤولية إنقاذ إسرائيل وتبرئتها من تهمة اقترافها جرائم حرب والإبادة الجماعية؛ فإذا نجح سيحسب ذلك لصالحه طبعا. بيد أن لنتنياهو سيكون الفضل الأهم، لإنه ترفّع عن كل الخلافات التي كانت مع وعلى باراك، وقرر اختياره الرجل المناسب في الدفاع عن إسرائيل، وإذا فشل سيكون باراك نفسه المسؤول عن فشله، فنتنياهو اختار الأفضل، لكن «العالم» بقي، كما كان، «معاديا لإسرائيل التي كانت وبقيت ضحية هذا العالم المنحاز ضدها بلاساميته المعهودة». لا يوجد متسع في هذه العجالة، للكتابة عن دور المحكمة العليا الإسرائيلية في «تبييض» سلطة إسرائيل على الأراضي المحتلة، وتمكين حكوماتها من تنفيذ ما يسمى «ضم الأراضي الزاحف»، باعتبارها أراضي «مدارة» حينا، أو أراضي «متنازعا عليها» حينا آخر، أو الاكتفاء بوصفها بكلمة «المنطقة»، أو أخيرا بتسميتها مناطق «يهودا والسامرة»، واعتبار ما كانت تقرره حكوماتها ويقوم به جيشها من عمليات عدائية، أعمالا «معقولة» دستوريا، وفق معايير «تضارب المصالح» الخاصة بالمواطنين الإسرائيليين، ومصالح إسرائيل الأمنية وكدولة مسؤولة عن «إدارة» تلك المناطق وحماية مصالح مواطنيها، الذين انتقلوا كمستعمرين بتلك المناطق وتحولوا، بعرف قاموس المحكمة العليا، من معتدين، حسب القوانين الدولية، إلى مستوطنين، فإلى مجرد سكان عاديين أصحاب حقوق ومصالح. ومن دون أن ندخل في جميع التفاصيل ومسؤولية القاضي أهرون باراك، ومن سبقه في رئاسة المحكمة العليا، القاضي مئير شمغار، على مراحل ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي، يمكنني أن أشير إلى إنجازهما الأكبر في تحييد علاقة القوانين والأعراف الدولية بما مارسته إسرائيل وتمارسه كدولة محتلة وإحلال قواعد القضاء الإسرائيلية الإدارية، مثل حجة» المعقولية» و»حجة الأمن» «والنسبية»، بين الفعل والضرر المتوقع منه، وغيرها من المعايير المتبعة لقياس قرارات حكومات الاحتلال وممارساته. لم تغب أهمية دور المحكمة العليا الإسرائيلية حيال ممارسات الاحتلال عن ذهن القاضي باراك، ولا عن تأثيرها على حماية إسرائيل أمام المحافل الدولية، وهو لم يجد حرجا في توضيح هذه المهمة عندما سئل، بعد عامين من تقاعده، عن حق المحكمة العليا بمراقبة ونقد جميع قرارات الحكومة ومؤسساتها. فعندما سئل ما إذا كان موضوع الحصار المفروض على غزة يندرج تحت هذه السلطة (مقابلة مع الصحافي اريه شبيط في جريدة هآرتس بتاريخ 2008/4/9) أجاب: «كل شؤون الضفة وغزة خاضعة لسلطة التقاضي. تستطيع المحكمة مساءلة ونقد الشؤون العسكرية في المناطق. هل يمكن قطع الكهرباء عن غزة، خاضع لمساءلة القضاء. لماذا؟ بسبب وجود قانون دولي. فإذا كانت مسألة قطع الكهرباء عن غزة غير قابلة لمساءلة القضاء عندنا، ستكون قابلة للمساءلة في محكمة هاغ. قائد أركان يقرر قطع الكهرباء عن غزة سيحاكم في هاغ، فهناك تعتبر هذه مخالفة جنائية، ولذلك هذه قضية قابلة للمساءلة عندنا. هكذا في هذه المسألة وهكذا أيضا في مسائل الاستيطان. فإذا أخذت أراض من الفلسطينيين سيكون الأمر خاضعا للمساءلة القضائية هنا. المحكمة لن تقرر كيف يدير الجيش معركته، ولكن إذا وقعت إصابات بين المدنيين، على المحكمة أن تقرر إذا كان استعمال السلاح قد تم وفق القانون الدولي الملزم لإسرائيل. الجيش متخصص بالحرب، بينما المحكمة متخصصة بفحص «نسبية» الإصابات الناتجة عن العملية العسكرية مقابل حقوق الإنسان. نحن نعيش مع إرهاب مستمر، ومع تهديد مستمر وفي وضع قانوني معقد في المناطق؛ ولذلك بنينا أرضية «أكاديمية» تسمح بوجود قدر معقول من حقوق الإنسان لوقت طويل، وكذلك في حالات الأزمات. يمكننا أن نحصل على هذا الإنجاز فقط إذا كانت لدينا محكمة ناشطة، وفقط إذا نجحت المحكمة بالتوصل إلى حالة توازن بين مركبي الأمن، وحقوق الإنسان ضمن القانون، ومن خلال تبني مفهوم يقضي بأن المحكمة، وفقط المحكمة، هي التي تقرر ما هو قابل للتقاضي وما ليس كذلك». هكذا فهم باراك وزملاؤه القضاة دورهم المتواطئ مع الاحتلال وطبقوه على أرض الواقع؛ فهل سيساعده هذا الفهم أمام محكمة العدل الدولية؟

حاول القاضي باراك الابتعاد عن الصحافة، بعد تقاعده، لكنه وافق بعد عام تقريبا من مقابلته المذكورة، على مقابلة الصحافيين، زئيف سيغل وأريئيل بن دور، من جريدة «هآرتس» بتاريخ 2009/5/27، وأدلى أمامهما، بتصريحات من شأنها أن تكشف أكثر عن شخصيته، وبماذا تأثر خلال حياته المهنية. ففي إحدى إجاباته يصف لقاء تم بينه وبين الرئيس الأمريكي كارتر، نقل فيه كارتر لباراك شكوى بلدية بيت لحم من ممارسات الاحتلال، وفي معرض إجاباته يصارح الصحافيين ويقول: «كنت أفكر لسنين عديدة وما زلت أفكر بأن هدم البيوت هو أمر غير صحيح وليس جيدا. ليس علينا أن نتصرف هكذا. لا توجد اية فائدة من وراء هذا العمل. ولكنني شعرت كقاض بأنني لا أملك حرية الرأي في هذه المسألة. من الجائز أنني كنت على خطأ، لكنني شعرت بأنني لا أملك حرية الرأي لأعلن أن السلطة التنفيذية لا تستطيع هدم بيت.. لقد تغيرتُ في هذه المسألة».

لم يكن هذا الاعتراف الوحيد الذي أعرب عنه القاضي باراك في مقابلاته، فمثله أعلن أنهم أخطأوا كقضاة عندما أجازوا اعتقال بعض الفلسطينيين إداريا، مع علمهم بعدم وجود أي خطر أمني منهم، وقرروا إبقاءهم في الأسر فقط لتزويد الطرف الإسرائيلي بورقة ضغط في عمليات تبادل الأسرى، أما عن كونه ناجيا من براثن الكارثة فقال: «لقد أثّرت الكارثة على تفكيري كطفل ابن خمسة أعوام.. كان التأثير باتجاه أهمية إقامة دولة إسرائيل.. من هنا أيضا الأهمية الكبرى لأمن إسرائيل وللصهيونية. كل هذه الأمور تشكل مركبات أساسية في طريقة تفكيري».

بعد هذه المقابلة بأقل من عام التقيت القاضي باراك في جنازة أحد زملائنا من المحامين اليهود. كنا ننتظر، أنا وهو ومحام عربي صديق، وصول موكب الجنازة أرض المقبرة، فاقتربت منا رئيسة المحكمة العليا حينها دوريت بينيش، وبادرتني معاتبة وشاكية عليّ بسبب مضمون مقالة كنت قد نشرتها ووجهتها إليها ولقضاة المحكمة العليا، كرسالة مفتوحة، وطالبتهم فيها بالصحوة وحذرتهم قبل أن يصبحوا هم في القريب ضحايا الفاشية المتنامية داخل إسرائيل وفي الأراضي المحتلة. سمعها باراك وقال مبتسما: «اسمعي ما قاله جواد، فمن المهم أن نقرأ صورة ما يجري في البلاد. الخطر على الديمقراطية حقيقي». كان ذلك في مطلع عام 2011 عندما وقف باراك والمحكمة العليا في عين العاصفة وحاول أن يدافع عن سلطة القانون، وعن استقلال القضاء، وعن مكانة المحكمة العليا وعن الديمقراطية. سمعته وحزنت، فكيف لفقيه مثله أن يعتقد أن إسرائيله تستطيع أن تكون ديمقراطية وهي تزرع القمع في عرى الاحتلال؟ مضت السنون ووقع غير المحسوب في السابع من أكتوبر.

ليس من الصعب أن نتكهن ماذا سيكون موقف باراك حيال الدعوى الحالية المرفوعة على دولته؛ فقد وافق على تعيينه كي يدافع عن إسرائيله التي يخشى عليها من الزوال، ولا يريد أن يمس مستقبلها بأذى قاتل. لقد وافق على ذلك وهو يعلم أن بعض الاسرائيليين نصحوه بألا يقبل هذه المهمة، أو على الأقل، إذا قبلها، فإنهم يأملون منه أن يوافق في هاغ بداية على وقف الحرب فورا، كي يكون بعدها للعدالة حديث وموقف وكي تبقى إسرائيله، كما يريد، بيته وبيت أبنائه الآمن.

كاتب فلسطيني