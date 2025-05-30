هناء غابين عبر «القدس العربي»: أعيدوا إليّ غيداء

رام الله – «القدس العربي»: قبل عامين، وتحديداً في أيار / مايو 2023، غادرت هناء غباين، وهي أم فلسطينية من قطاع غزة، منزلها الواقع في إحدى المناطق الشرقية للقطاع، حاملةً الأمل في حقيبة وحيدة، وطفلًا مريضًا بالسرطان في حضنها، باتجاه الضفة الغربية، علّها تجد في رام الله علاجًا ينقذ حياة ابنها، لكن القدر كان يخبّئ لها ما هو أفظع من المرض، حرب اجتثّت جذورها من أرضها، وتركَتها عالقة بين الفقد والرجاء.

ففي السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، اندلعت الحرب، وأُغلقت المعابر، وانقطعت بها السبل. ومنذ ذلك الحين، لم تستطع هناء العودة إلى غزة. ومع استمرار الحرب، تلقّت الخبر الذي لا تحتمله «عائلتك استُشهدت».

كان ذلك في يوم جمعة، يومٌ تقول عنه هناء، والدموع تخنق صوتها «يوم الجمعة صار يوم القيامة».. أي أنها لن تستطيع رؤية عائلتها من بعد استشهادهم يوم الجمعة الماضي، والملتقى الجنة. وتستذكر في حديث مع «القدس العربي» كلمات ابنتها يسرى، التي كانت دومًا تردد: «ماما، متى بدك ترجعي؟ يوم الجمعة؟». لم تكن تدري أن يوم الجمعة سيكون موعد وداعٍ لا لقاء.

غيداء، ابنة هناء، ابنة الـ12 ربيعًا، هي الناجية الوحيدة من عائلة قضت بالكامل في قصف عنيف استهدف منزلهم في غزة.

أصيبت غيداء بجراح خطيرة، وشُوّه وجهها وساقيها ولا تستطيع المشي، وهي ترقد اليوم على سرير المستشفى في غزة، بلا أم ترعاها، ولا عائلة تحتضن ألمها.

هناء، التي وجدت نفسها لاجئة في رام الله، عاجزة عن العودة أو الوصول إلى طفلتها، تناشد اليوم عبر صحيفة «القدس العربي» كل من له قلب أو قدرة: «أنقذوا غيداء، أمانة يا ماما أمانة طلعوني، كانت بتناجيني وهي مدمّرة، ما ظل إلها حدا غيري، وأنا مش قادرة أوصل إلها».

وتروي هناء، من قلب الصدمة، لحظة معرفتها باستشهاد بناتها: “كنت رايحة شغلي، عندما هاتفتني زوجة أخي، أول ما قالت لي: (أمك وأخوتك وبناتك وأولاد أخوك وخالاتك ماتوا)، حسيت إنّي فقدت الأرض اللي واقفة عليها. بس لما قالت لي غيداء طيبة، قلت يمكن في أمل، يمكن في شي بعد الخراب».

اليوم، غيداء ليست مصابة بجراح جسدية بليغة فحسب، بل تعاني من انهيار نفسي شديد، بعد أن فقدت كل من كانت تحبهم وتعيش معهم، وجهها وجسدها مصابان بتكسرات بفعل القصف، وألمها أعمق من أن يُوصف. تقول هناء: “حتى سِتّها اللي كانت دير بالها عليها ماتت، مين بدو يرعاها؟ مين بدو يسمع صوتها؟».

كانت غيداء تحلم أن تصبح طبيبة، كانت تقول لوالدتها دائمًا: “أنا بدي أطلعك من غزة وأسافر فيكي كل الدنيا”. وكانت تقول: “أنا ما بدي أتجوز، بدي أظل معك”، وتضحك وهي تخطّط لبناء فيلا كبيرة تعيش فيها مع أمها لتنسى وجع السنين.لكن الحرب سرقت كل شيء، الأمان، البيت، الأحلام، وحتى الوجوه. واليوم، تصرخ هناء: “يا رب، خلّيلي واحدة، يا رب ما يكونوا كلهم راحوا».تقول هناء وهي تمسح دموعها التي لا تجف: “إحنا مش طالبين شيء، بس بدنا حدا يسمع، حدا يوصل غيداء لعندي، أو يوصلني إلها، هاي بنتي، أنا أمها، مش قادرة أعيش وأنا بعيدة عنها، مش قادرة أنام وهي بتعاني لوحدها».

تضيف: “أنا مش صحافية ولا ناشطة، أنا أم، وبنتي بتموت، وصوتي مش واصل لحدا. العالم كله ساكت، والدم كل يوم بنزف».

وسط الركام، وبين الآهات، لا تزال غيداء ترقد، تحلم أن تفيق ذات صباح وتجد أمها بجانبها، تمسك يدها وتعدها أنها لن تتركها أبدًا.

ووسط رام الله، تسير هناء يوميًا بين المؤسسات، تتوسل أن يُسمح لها بالوصول إلى طفلتها، أو أن تُنقل الطفلة إليها. لكن لا معبر يُفتح، ولا جدار يُهدم، ولا صوت يُسمع.

غيداء اليوم، هي قصة نجاة معلقة، وقلب معلّق في غزة، وجسد منهك في رام الله. وهناء، هي الصوت الذي يصرخ في صمت طويل: “ساعدوني.. بنتي ما إلها غيرها».في كل بيت فقد ابناً أو بنتاً، في كل أم فقدت عائلة، تتكرر حكاية هناء، بصور مختلفة، وبألم واحد: صرخة لا يسمعها العالم.

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