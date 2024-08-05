هنا الزاهد أمام آسر ياسين في فيلم «إن غاب القط»

القاهرة – «القدس العربي»: تقوم النجمة المصرية هنا الزاهد بتصوير فيلمها الجديد «إن غاب القط»، الذي تقدّم خلاله البطولة النسائية أمام النجم آسر ياسين، وبمشاركة عدد من نجوم الدراما.

ومن المقرر انطلاق التصوير في النصف الثاني من الشهر الجاري، وهو من إخراج سارة نوح وتأليف أيمن وتار.

كما تواصل الفنانة تصوير فيلم «ري ستارت»، بطولة المطرب تامر حسني، وهو من الأفلام التي تحمل الطابع الكوميدي، ومن المقرر عرضه لاحقا.

كما بدأت التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد «الزواج سم قاتل»، الذي تنافس به في موسم رمضان 2025، والذي تكتبه وتخرجه ياسمين أحمد كامل، انتاج شركة «ميديا هب».