هنا الزاهد تتحدث عن الصعوبات التي عاشتها خلال شهر العسل- (فيديو)

“القدس العربي”: تحدثت هنا الزاهد خلال لقاء تلفزيوني، عن حياتها الزوجية مع النجم أحمد فهمي والصعوبات التي عاشتها خلال شهر العسل وطريقتهما في مواجهة الشائعات.

ووصفت الفنانة المصرية فترة شهر العسل بأنها الأسوأ في حياتها إذ قالت: “أوحش حاجة حصلتلي في حياتي، كنت تعبانة ووصل وزني حاجة وأربعين كيلوغرام، مرارتي اتفقعت كان في حصوات في المرارة وتعبت جداً”. وأضافت: “أول يومين كانوا تمام تالت يوم بدأت أتعب ووجهي يحمر وأسخن افتكرت إن جالي تسمم، طلع إن مرارتي فيها حصوات كتيرة وكان المفروض تتشال وجالي التهاب في بطني كلها قالوا اقطعوا إجازتكم وارجعوا بلدكم، كنا في سنغافورة لحد ما تبقى كويسة وقعدت شهر آكل مسلوق وبعدها عملية”.

وأضافت هنا عن الشائعات التي تطال حياتها الخاصة: “علشان إنت اخترت تبقى ممثل أي إشاعة تطلع عليك لازم تستقبلها من غير ما تأثر في نفسيتك”. وأضافت: “أكيد أنا إنسانة وبتأثر بالشائعات، لكن مش بردّ، وأحب حياتي الشخصية تبقى بعيد عن شغلي، والناس تتكلم عن أعمالي”.