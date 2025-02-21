هنا الزاهد تنتقد مؤيدي المساكنة قبل الزواج

القاهرة – «القدس العربي»: أثارت الممثلة المصرية الشابة هنا الزاهد جدلاً كبيراً عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماع، بعد أن أبدت رأيها في ظاهرة المساكنة قبل الزواج والتي تنتشر بشكل كبير نتيجة ضيق الأحوال المعيشية.

وكشفت في مقابلتها مع برنامج «المرأة»، الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج أن ظاهرة المساكنة تتنافى مع قيم الدين والتربية، مضيفة: «اللي أعرفه إن بيحصل خطوبة وجواز وبعدين الاتنين بيعيشوا مع بعض، عمري ما شفت العكس هو اللي بيحصل»! وأبدت دهشتها من المؤيدين لظاهرة المساكنة قائلة: «ايه اللي انتو بتقولوه ده، أنا عند رأيي ومتمسكة بيه، لإن ديني بيقول كده، والحقيقة أنني أعجبت برأي الفنان أحمد العوضي حينما تحدث عن هذه الظاهرة».

وأشارت إلى أنها قد ترتدي الحجاب مستقبلاً، إذ أنها حال اتخاذها لتلك الخطوة فسوف تعتزل التمثيل نهائياً وتبتعد عن كل مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة كان مسلسل «إقامة جبرية» الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشاركها البطولة كل من صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي وكوكبة من نجوم الشاشة.