هنا الزاهد نجمة موسم صيف 2025 السينمائي بـ3 أفلام هذا الشهر

القاهرة – «القدس العربي»: تجربة سينمائية جديدة تخوضها النجمة المصرية هنا الزاهد في فيلم «الشاطر» الذي يجمعها بأمير كرارة والمقرر طرحه في دور العرض السينمائى، يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 الشهر الجاري، والذي يشهد تواجد هنا بـ 3 أفلام دفعة واحدة في السينمات مسجلة اسمها كنجمة موسم صيف السينمائي 2025.

ومع طرح فيلم «الشاطر»، يستمر عرض فيلم «ريستارت» الذي تقدم هنا الزاهد بطولته أمام النجم تامر حسني، وفي الوقت نفسه يُعرض فيلم «المشروع x» للنجم كريم عبد العزيز والذي تشارك فيه كضيفة شرف خلال 3 مشاهد بدور زوجة كريم عبد العزيز، لتتواجد هنا بـ3 أفلام خلال الشهر الجاري.

فيلم الشاطر» يعتمد على الأكشن كوميدى، وتدور أحداثه حول دوبلير مختص في تجسيد المشاهد الخطيرة للنجوم المشاهير، يتعرف على هنا الزاهد التي تعمل في سيرك، ويخوضان رحلة مليئة بالمواقف والمفارقات الكوميدية. الفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين، وضيفا الشرف خالد الصاوى وشيرين رضا.

ويُعرض لها حالياً فيلم «ريستارت» الذب انطلق يوم 29 الشهر الماضي، وتدور أحداثه حول محمد (تامر حسني) مهندس ويعمل فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف (هنا الزاهد) مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا.

لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثا عن الشهرة عبر الإنترنت، وبمساعدة «الجوكر»، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

أما فيلم «المشروع X» قصة بيتر ميمي وسيناريو وحوار بيتر ميمي وأحمد حسني، وإخراج بيتر ميمي وبطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وضيوف الشرف، هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى غريب.