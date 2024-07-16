هنا الزاهد: هكذا تمّ الطلاق من أحمد فهمي

“القدس العربي “: تحدثت الفنانة هنا الزاهد عن افتقادها لمشاعر الأبوة رغم وجود والدها، مشيرة إلى أنه كان منشغلا عنها طوال الوقت بسبب انشغاله بعائلته الثانية، كما كشفت تفاصيل طلاقها من الفنان أحمد فهمي وعلاقتهما حالياً، إضافة إلى حديثها عن التنمر بها بسبب أسنانها وصوتها.

وقالت هنا: “والدي موجود وناس كتير فاكرة أن هو مش موجود وكان في فرحي، بس هو مش قريب مني خالص وكان نفسي يكون قريب وزمان كنت بخاف أعمل مشاكل في المدرسة علشان لما يجيلي استدعاء ولي أمر ماما هي اللي هتيجي وأنا عايزاه هو اللي يجي عشان أقولهم ده بابا، محدش يقدر يعملي حاجة ده يبهدلكم والحتة دي مكنتش موجودة”.

وأضافت: “عندما كنت في فرح بنت صلاح عبدالله ورأيته وهو يبكي وفرحان أنا وقفت على جنب كده وفضلت أعيط أوي قلت أنا الإحساس ده عمري ما حسيته كان نفسي أحسه”.

وأكملت: “بحاول أكلمه هو إنسان كويس جدا لكن هو عنده عيلة تانية ربنا يخليهم له وربنا يخلوهولي هو في الآخر أبويا بس أنا افتقدت أوي مشاعر الأب معرفش يعني إيه أب أصلًا”.

وأشارت إلى أنها لا تنجذب لمن هم في عمرها، بسبب عدم وجود والدها في حياتها، وقالت: “بحس إن اللي في سني إخواتي أكتر، أنا عايزة حد يحتويني أكتر أنا مش قادرة أن أنا اللي أحتوي بس لا أنا عايزة اللي يحتويني ويبقي ضهر وسند أبقي حاسة بأمان، الأمان ده حاجة كبيرة أوي، وبابا شخص جميل وبيسأل علينا من وقت للتاني بس أنا مبشوفهوش خالص أنا كان نفسي لما أحب حد أروح أقوله ده كويس ولا لا طب أعمل إيه كان نفسي أوي أعيش الإحساس ده، إلى الآن مفتقده مشاعر الأب وعلشان كده خايفة من فشل الزواج وطلعت زكريا حاول إن يملا الجزء ده”.

وعن علاقتها بالفنان أحمد فهمي، بعد طلاقهما خلال الفترة الماضية، قالت هنا الزاهد: “أول ما حصل الانفصال قلت أني هضايق وهبقى غضبانة ولكن أنا منزلتش دمعة واحدة لأني حسيت إن الموضوع انتهى وباتمنى له الخير”، مضيفة: “هو الآن أصبح زميل مهنة وليس صاحب”.

فيما كشفت مواصفات شريك أحلامها، قائلة: “عمره ما يغير مني وإنه يكون راجل وأحس معاه بالأمان، ونفسي أعمل أسرة ومش عايزة الفن ياخدني من فكرة أني أكون عائلة.

وتحدثت عن التنمر بها بسبب أسنانها وصوتها قائلة: “كان عندي سنتين هموت وانزلهم لتحت، وطول عمري 30 سنة كنت بقولها ليه يا ماما معملتيش لي تقوم أسنان علشان ابتسامتي، روحت لدكتور وقلت له ايه الحل وظبطت السنتين”.

وأضافت: “حسيت إني رتبت أسناني بعد العملية اللي عملتها عند دكتور الأسنان”.

وقالت: “أنا جبلة وباردة شوية مبشغلش نفسي بهجوم وانتقاد الناس على السوشيال ميديا خاصة بعد تقويم أسناني وسخريتهم، ولكن لو الموضوع تجاوز الحدود بيكون ليا رد فعل آخر”.

وتابعت: “كان ليا صديقة اسمها أمنية كانت مفهماني إن العين البنية تليق على أي لبس، وإن عيني الملونة دي مشكلة وعقدتني في حياتي، وهي تشبه منى زكي بالظبط وانفصلنا وبعد كده فهمت إنها كانت بتشتغلني”.

وأضافت: “تعرضت للتنمر وأول لما اشتغلت في التمثيل قالوا صوتي تخين شوية، وتامر حسني شايفني إني لازم أغني ودايمًا يقولي عايزك معايا في الأستوديو وفيه أغنية عايزني أعملها معاه زي شادية وعبد الحليم حافظ، وهو الوحيد اللي مقتنع إني باعرف أغني، ولما روحت اكتشف إن صوتي نشاز وقال لي يلا يا هنا قومي روحي أنا غلطت”.