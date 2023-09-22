هنا شيحة بطلة الحكاية الثانية من «55 مشكلة حب»

القاهرة – «القدس العربي»: بدأت الفنانة المصرية هنا شيحة تصوير دورها في مسلسل «55 مشكلة حب»، بعد تقديم الفنانة إلهام شاهين الحكاية الأولى منه بعنوان «ألفريدو».

وتقوم هنا ببطولة الحكاية الثانية، التي تحمل عنوان «ما تيجي نشوف»، وهي مكوّنة من عشر حلقات ومن إخراج محمد الخبيري.

وسيبدأ عرض أولى الحكايات، والتي تحمل اسم «ألفريدو»، من بطولة إلهام شاهين، في 24 الشهر الجاري.

والمسلسل مأخوذ عن كتاب «55 مشكلة حب» للدكتور مصطفى محمود، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطي، ومكوّن من 40 حلقة مقسّمة على أربع حكايات، كل حكاية من عشر حلقات تُعرض على مدار أسبوعين.

وعادت شيحة إلى القاهرة، بعد حضورها فعاليات الدورة الـ23 من «مهرجان روتردام للفيلم العربي»، حيث كانيت ضيفة شرف في حفل الافتتاح، إضافة إلى عرض فيلمها «النهارده يوم جميل»، ضمن فعاليات المهرجان.

وكان آخر أعمال الفنانة، بطولة مسلسل «راجعين يا هوى»، الذي عُرض في موسم رمضان قبل الماضي إلى جانب: خالد النبوي، نور، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم وغيرهم.