سياسة | دولي

هندوراس تستدعي سفيرها في إسرائيل “للتشاور”- (تدوينة)

منذ ساعة واحدة

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تيغوسيغالبا: استدعت هندوراس الجمعة سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بشأن ما وصفته بأنه “وضع إنساني خطير” يواجهه الفلسطينيون في غزة.

وقال وزير الخارجية إنريكي رينا على منصة إكس “في مواجهة الوضع الإنساني الخطير الذي يعانيه السكان المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة، استدعت الحكومة” المبعوث روبرتو مارتينيز إلى تيغوسيغالبا “للتشاور”.

وكانت الحكومة البوليفية أعلنت الثلاثاء قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب حملة القصف المدمر التي تنفذها على قطاع غزة ردا على الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” على الأراضي المحتلة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

توازيا أعلنت تشيلي وكولومبيا استدعاء سفيريهما في تل أبيب احتجاجا على “الانتهاكات غير المقبولة للقانون الإنساني من جانب إسرائيل” بحسب سانتياغو و”المجزرة بحق الشعب الفلسطيني” بحسب بوغوتا.

(أ ف ب)

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