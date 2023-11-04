هندوراس تستدعي سفيرها في إسرائيل “للتشاور”- (تدوينة)

تيغوسيغالبا: استدعت هندوراس الجمعة سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بشأن ما وصفته بأنه “وضع إنساني خطير” يواجهه الفلسطينيون في غزة.

وقال وزير الخارجية إنريكي رينا على منصة إكس “في مواجهة الوضع الإنساني الخطير الذي يعانيه السكان المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة، استدعت الحكومة” المبعوث روبرتو مارتينيز إلى تيغوسيغالبا “للتشاور”.

Ante la grave situación humanitaria que sufre la población civil palestina en la franja de Gaza, él Gobierno de la Presidenta @XiomaraCastroZ ha decidido llamar inmediatamente a consultas a Tegucigalpa al Señor Roberto Martinez, Embajador de la República de Honduras en Israel. — Enrique Reina (@EnriqueReinaHN) November 3, 2023

وكانت الحكومة البوليفية أعلنت الثلاثاء قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب حملة القصف المدمر التي تنفذها على قطاع غزة ردا على الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” على الأراضي المحتلة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

توازيا أعلنت تشيلي وكولومبيا استدعاء سفيريهما في تل أبيب احتجاجا على “الانتهاكات غير المقبولة للقانون الإنساني من جانب إسرائيل” بحسب سانتياغو و”المجزرة بحق الشعب الفلسطيني” بحسب بوغوتا.

(أ ف ب)