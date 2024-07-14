هند سعيد صالح تهاجم آمال رمزي بعد تصريحاتها عن والدها- (تدوينة)

“القدس العربي”: شنت هند، ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، هجوماً حاداً على الفنانة آمال رمزي بسبب ما قالته عن سلوكيات والدها الراحل وإهانتها له.

وكتبت هند عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلةً: “يا مدام آمال كلام حضرتك عن بابا وبطريقة غير مباشرة عن أمي ما بيعكسش غير طريقة تفكير ونمط أخلاقي بيقيس بالممتلكات.. مين عنده كام.. ومين اشترى إيه.. ومين ابن مين”.

وأضافت ابنة الفنان الراحل ردها فيما يخص المقارنة “المالية” التي عقدتها آمال بين عادل إمام وسعيد صالح قائلةً: “ما شاء الله ولا قوة إلا بالله ربنا يباركله فيما رزق”، لتدافع بعدها عن والدها قائلة: “أنا بحمد ربنا إني بنت راجل محبوب من جمهور أغلبه ماشافوهوش وجهًا لوجه ولا حتى عاصروه.. وكل اللي بينهم وبينه ضحكة رسمها على وشوشهم في يوم من الأيام”.

وأعلنت بعدها عن تقديرها لرد الجمهور على ادعاءات آمال رمزي قائلةً: “الجمهور ده ردها لبابا في ردهم على حضرتك.. بشكرهم من كل قلبي وإن شاء الله يكون ربنا سخرهم للدعاء لبابا.. هما ردوا غيبة متوفى قبل ما يردوا غيبة فنان بيحبوه”.

واختتمت كلماتها قائلةً: “بس أنا لسه ماردتش”، في إشارة إلى كونها سترد مجدداً على ما قيل بحق والديها.

وكانت آمال رمزي قد قالت في لقاء تلفزيوني أن الفنان الراحل “كان يتلفظ بألفاظ لا يصح أن تقال أمام نساء محترمات في موقع التصوير”.

وقارنت بينه وبين الزعيم عادل إمام الذي قالت عنه إنه “ذوق ومحترم جداً وتزوج من سيدة محترمة”، معتبرةً أن الفارق كبير بين الثنائي. وأضافت أن عادل إمام كان يذهب إلى أماكن التصوير “من أجل العمل فقط”، فيما كان سعيد صالح يذهب “من أجل السهر والمزاح فقط”.