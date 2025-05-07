هند صبري تقوم ببطولة مسلسل «دم على نهد»

القاهرة – «القدس العربي»: قال مصدر مقرب من مسلسل «دم على نهد» المأخوذ من رواية بالاسم نفسه للكاتب إبراهيم عيسى، إنه تم الانتهاء من الكتابة الأولية من المسلسل.

وقد تعاقدت النجمة هند صبري على مع فريق العمل على القيام بطولة المسلسل.

وقال متحدث أنه يتم حاليا ترشيح باقي أبطال العمل، ولم يتم الاستقرار على أي اسم سوى الفنانة هند صبري التي تعاقدت على بطولة المسلسل.

«دم على نهد» مكون من 10 حلقات، مأخوذ عن أحدث روايات. كتب لها السيناريو والحوار وائل حمدي ومحمد هشام عبية، والإخراج لمريم أحمدي، والإنتاج لصادق الصباح.

وتدور روايته حول «مي الجبالي»، التي لم تكن تتوقع أن الحوار الصحافي الذي ستجريه مع «السفاح» قبل إعدامه سيكون سببا في تغيير حياتها، بسبب ما قاله لها السفاح من أسرار لم يعترف بها في التحقيقات.

وتكشف هذه الاعترافات لـ»مي» عن أشياء تجعلها تشك في كل ما كانت تعتقده، وتربك علاقاتها، وتضع حياتها في خطر.

يذكر أن هند صبري قدمت مؤخرا الجزء الثاني من مسلسل «البحث عن علا»، وشاركها في بطولته ظافر العابدين.

كما حصلت مؤخرا على جائزة الإنجاز الفني، خلال حفل افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، الذي أقيم في 27 الشهر الماضي، تقديرًا لمسيرتها المتميزة وإسهاماتها في دعم قضايا المرأة عبر السينما.