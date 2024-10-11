هند صبري حزينة لما يجري لفلسطين ولبنان

بيروت – «القدس العربي»: عبرت الفنانة التونسية هند صبري عن تضامنها وحزنها العميق لما يجري في فلسطين ولبنان من حرب إسرائيلية مجنونة ودمار مخيف.

واستعادت ذكرياتها مع الشعب اللبناني، معلنة دعمها له جراء الأحداث الأخيرة.

كما شاركت مقطع فيديو يوثق مشاهد من بيروت خلال الحرب، وأرفقتها برسالة لدعم المتضررين.

وشاركت متابعيها عبر خاصية الستوري على صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة عبرت من خلالها عن تضامنها مع الشعوب المتعرضة للقصف والدمار.

يذكر أن هند لم تتوقف عن دعم الشعوب المتضررة من الحروب، وكانت قد شاركت سابقا عدة مقاطع فيديو وصور عبرت من خلالها عن تضامنها معهم، كما غيرت الصورة الرسمية على حسابها الرسمي لصورة سوداء كتب عليــــــها: «التاريخ سيحكم علينا جميعًا… أوقفوا إطلاق النار الآن».