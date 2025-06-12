هند صبري صحافية في «عسل أحمر» المأخوذ عن رواية «دم على نهد»

القاهرة – «القدس العربي»: تخوض النجمة التونسية هند صبري تجربة الصحافة في مسلسلها الجديد «عسل أحمر»، والذي تُجسد فيه دور البطولة أمام الممثل المصري آسر ياسين.

العمل مأخوذ عن رواية «دم على نهد» للكاتب إبراهيم عيسى، ويعد من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في الفترة المقبلة، حيث تلعب هند صبري دور صحافية تحقق في سلسلة جرائم غامضة، في إطار درامي مشوق.

وتظهر في العمل وهي تخوض رحلة محفوفة بالمخاطر في سبيل تأليف كتاب عن قاتل متسلسل، ما يضعها في مواجهة أسرار مظلمة ومتشعبة تكشف عن فساد ديني وأمني خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات. وتعود من خلاله هند إلى تقديم شخصية قوية تقود الأحداث من بدايتها حتى نهايتها.

يتكون العمل من 10 حلقات ويعرض عبر إحدى المنصات الرقمية خلال موسم الأوف سيزون، وهو من بطولة هند صبري ويشاركها الفنان آسر ياسين وعدد من النجوم الذين جارٍ التعاقد معهم حاليًا. وسيناريو وحوار محمد هشام عبيه ووائل حمدي، وإخراج مريم أحمدي، اومن إنتاج صادق الصباح، فيما يعد هذا التعاون بين صبري وفريق العمل بمثابة عودة قوية لها إلى أدوار التحقيق والصراع النفسي.