هند صبري وكوثر بن هنية في حفل ما قبل الأوسكار

لوس أنجليس – «القدس العربي»: حرصت الفنانة التونسية هند صبري على نشر مجموعة على موقع إنستغرام، أثناء وجودها في حفل ما قبل الأوسكار برفقة كوثر بن هنية احتفالًا بترشيحهما لجائزة الأوسكار هذا العام عن فيلم بنات ألفة.

وعبر حسابها كتبت: «حفلة ما قبل الأوسكار، نحتفل بترشيحنا للأوسكار، ونسعى لتقديم المزيد من النساء في الأفلام، وسرد حكايات المزيد والمزيد من قصص النساء العربيات». وكانت قد كشفت عن سبب عدم تواجدها وسط منافسات مسلسلات رمضان: «بالنسبة لموسم رمضان لم أشارك فيه منذ مسلسل «هجمة مرتدة» في رمضان موسم 2021، المشكلة كل الممثلين اللي شاركوا في رمضان وقت الكورونا موسم 2020 بذلوا مجهودا كبيرا، أنا أتذكر أن هجمة مرتدة كنا مصورين نصف المسلسل، ثم جاءت الكورونا وحدث انقطاع، والممثلون نسيوا الدور والشخصيات التي يجسدونها ورجعنا لكي نكمل لموسم رمضان التالي ومن وقتها حصل لي تروما». وأضافت: «الضغوطات التي يتعرض لها الممثل في موسم رمضان غير الضغط في أي عمل آخر».