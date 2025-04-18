سياسة | دولي | الولايات المتحدة

“هنود حمر” من السكان الأصليين لأمريكا يتضامنون مع فلسطين- (شاهد)

منذ ساعتين

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“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو متداول سكانا أصليين في الولايات المتحدة الأمريكية من الهنود الحمر يتضامنون مع فلسطين.

وخرج هؤلاء في مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين، رفضا لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة.

 

 

 

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  1. يقول منصور:
    أبريل 18, 2025 الساعة 9:53 ص

    سوف يوجه ترمب لهم تهمة معاداة السامية لأن هذا القانون الشيطاني جاهز لتطبيقه على كل من يحاول التعبير عن رأيه

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 18, 2025 الساعة 10:00 ص

    الاستعمار البريطاني الأمريكي النازي الفاشي الدموي المجرم كان قد أباد أكثر من عشرين مليون من الهنود الحمر بعد سرقة أراضيهم تماما كما يحدث في فلسطين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

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