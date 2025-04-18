“هنود حمر” من السكان الأصليين لأمريكا يتضامنون مع فلسطين- (شاهد)

“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو متداول سكانا أصليين في الولايات المتحدة الأمريكية من الهنود الحمر يتضامنون مع فلسطين.
وخرج هؤلاء في مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين، رفضا لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة.
السكان الأصليون لأمريكا الهنود الحمر يخرجون في وقفة تضامنية معبرة ويساندون السكان الأصليين لأرض فلسطين pic.twitter.com/ZV4ywKggsM
— خبرني – khaberni (@khaberni) April 17, 2025
سوف يوجه ترمب لهم تهمة معاداة السامية لأن هذا القانون الشيطاني جاهز لتطبيقه على كل من يحاول التعبير عن رأيه
الاستعمار البريطاني الأمريكي النازي الفاشي الدموي المجرم كان قد أباد أكثر من عشرين مليون من الهنود الحمر بعد سرقة أراضيهم تماما كما يحدث في فلسطين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀