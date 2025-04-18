“هنود حمر” من السكان الأصليين لأمريكا يتضامنون مع فلسطين- (شاهد)

“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو متداول سكانا أصليين في الولايات المتحدة الأمريكية من الهنود الحمر يتضامنون مع فلسطين.

وخرج هؤلاء في مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين، رفضا لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة.