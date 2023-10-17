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هنية: أمريكا تتحمل المسؤولية عن الهجوم على المستشفى في غزة- (فيديو)

منذ 41 دقيقة

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غزة: قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في خطاب بثه التلفزيون في ساعة متأخرة من مساء اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الهجوم على مستشفى في غزة أدى لمقتل مئات الفلسطينيين، مؤكدا أن واشنطن “وفرت الغطاء” للهجوم الإسرائيلي.

وأضاف أن “مجزرة المستشفى” تؤكد وحشية العدو “وتؤكد حجم الهزيمة المدوية التي مني بها”، مضيفا أن هذا الهجوم سيكون بمثابة نقطة تحول في الصراع.

ودعا هنية جميع أبناء الشعب الفلسطيني إلى “الخروج للتنديد بهذه المجزرة وبهذه الوحشية”، كما دعا جميع العرب والمسلمين إلى تنظيم احتجاجات مناهضة لإسرائيل.

(رويترز)

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