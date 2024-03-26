هنية: إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها السياسية والعسكرية في غزة- (فيديو)

غزة: قال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، الثلاثاء، إن إسرائيل “فشلت في تحقيق أهدافها السياسية والعسكرية” في حربها على قطاع غزة.
تصريحات هنية جاءت عقب لقائه ووفد من الحركة، بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران، بحسب بيان صادر عن الحركة.
🎥 اسماعيل هنية يصل إلى طهران على رأس وفد رفيع المستوى و من المقرر أن يجري رئيس الحركة ووفده سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع القيادة الإيرانية حول التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب الدائرة على غزة، ومجمل المتغيرات المتعلقة بالقضية الفلسطينية. pic.twitter.com/GtnMwa2146
— إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) March 26, 2024
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وصول رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى طهران على رأس وفد لإجراء مناقشات مع الجانب الإيرانيين. pic.twitter.com/L2MrQxflAg
— الشؤون العالمية (@mjrdzayr337191) March 26, 2024
وقال هنية إن “الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه السياسية والعسكرية من عدوانه على قطاع غزة، وبدأ يفقد غطاءه السياسي”.
وأضاف: “نمر بمرحلة تاريخية وبمنعطف مصيري في سياق الصراع التاريخي مع الكيان الصهيوني في معركة طوفان الأقصى”.
وأوضح أن “المعركة دخلت شهرها السادس، بينما الشعب الفلسطيني والمقاومة صامدان أمام الإبادة الجماعية والتطهير العرقي”.
وأشار إلى أن “واشنطن أصبحت غير قادرة على فرض إرادتها على المجتمع الدولي، والاحتلال يخسر مظلات الدعم له، وقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار رغم تأخره وفجواته يشير إلى أن الاحتلال بدأ يعيش في عزلة سياسية غير مسبوقة”.
وخلال اللقاء، بحث هنية مع عبد اللهيان، “مجمل التطورات المتعلقة بالحرب الدائرة على المستوى السياسي والميداني وتداعياتها المختلفة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي الذي دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان”، بحسب البيان.
(الأناضول)
تحية لحماس تحية للجهاد تحية للكتائب تحية للقسام وتحية للسرايا و تحية لجنين وتحية لبلاطة وتحية لأريحا وعقبة جبر وتحية لنابلس وتحية لحوارة و الله ناصر الفلسطينيين وهازم عدوهم المحتل اللعين وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية دويلة السراب والخراب التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️
إذا كان اجتياح القوات الاسرائيليه لقطاع غزه عدا مربع رفح ليس عجزا وانما ضغوط العالم على العدو لتفادي مجزرة دمويه بين المدينين ،واذا كان محاصرتها وتدميرها للبنية التحتيه لقطاع غزه من مستشفيات وجامعات ومدارس وأبراج ومساكن وواعتقالها مئات بل الاف من. رجال وأطفال. وكبارالسن التنكيل بهم واكثرمن 32000 شهيد وقرابة مايةالف جريح والحبل على الجرار ومخططات التهجير القسري ،والتخطيط لإعادة احتلال القطاع ، ؟؟ بربكم ماذا يسمى هذا؟؟؟
اعتقدانىالشعب العربي لم يفقد بعد عقله؟؟
يسمى خطوة نحو تحرير الأقصى المبارك من قبضة عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو، وانه لجهاد نصر أو استشهاد، تحية كبيرة لأبي عبيدة ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️