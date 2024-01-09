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هنية: إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها بغزة رغم “حرب الإبادة”- (فيديو)

9 - يناير - 2024

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الدوحة: قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الثلاثاء، إن إسرائيل “فشلت في تحقيق أي من أهدافها” في الحرب على قطاع غزة، رغم “التدمير وحرب الإبادة”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها هنية في أعمال الدورة السادسة لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في العاصمة القطرية الدوحة التي انطلقت السبت.

وأفاد هنية بأن “الأهداف المعلنة للحرب على غزة هي القضاء على حركة حماس واسترداد الأسرى، وتنفيذ خطة التهجير، وإن العدو رغم التدمير والمجازر وحرب الإبادة قد فشل في تحقيق أي هدف من أهدافه”.
وأردف: “بعد 100 يوم، فشلت الاستخبارات الصهيونية وحليفتها الغربية وطائرات مسيرة تحلق فوق غزة، في تحرير أسير واحد على قيد الحياة من قطاع غزة”.
وزاد: “الطريقة الوحيدة لخروج الأسرى الصهاينة أحياء من غزة، هي الإفراج عن كل أسرانا في سجون الاحتلال”.
وعن هدف التهجير مضى هنية قائلا: “سقط الهدف بفعل صمود شعبنا وانغراسه في أرضنا، فقد دخل أهل غزة العالقون خارجها إليها، ولم يخرج سكانها خارجها (أثناء الحرب)”.

(الأناضول)

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  1. يقول كلمة الحق:
    يناير 9, 2024 الساعة 10:27 ص

    اتحاد علماء المسلمين لم يفد القضية الفلسطينية بشيء ، المطلوب منه القيام بدوره الحقيقي ولا ينتظر التعليمات من أحد!!

    رد

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