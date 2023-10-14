هنية: الفلسطينيون لن يغادروا أرضهم- (فيديو)

غزة: أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، في خطاب بثه التلفزيون مساء اليوم السبت، أن الفلسطينيين لن يغادروا غزة أو الضفة الغربية ويهاجروا إلى مصر.

وقال “لا هجرة من غزة، ولا هجرة من الضفة، ونثمّن الموقف المصري الرافض للتهجير”.

وأشار إلى أن “ضربة القسام الاستراتيجية وضعت حدا للتجاوزات الإسرائيلية بحق الأسرى والمسجد الأقصى”.

وأكد أن “أهل غزة متجذرون في أرضهم ولن يخرجوا منها”.

“نقف أمام تداعيات هائلة للهزيمة الاستراتيجية للعدو في 7 أكتوبر التي أحدثت زلزلاً كبيراً في قلب كيانه، والمقاومة بدأت كتابة التاريخ بطوفان الأقصى الذي شكل بداية زوال الاحتلال عن أرضنا وقدسنا”. رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية #فلسطين_المحتلة #غزة #الميادين… pic.twitter.com/kNpqpXgehT — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) October 14, 2023

“إن الضربة الاستراتيجية التي لحقت بالاحتلال تقول إن تحرير أرضنا بات قريب المنال، وأهل #غزة متجذرون في أرضهم ولن يخرجوا من غزة”. رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية #فلسطين_المحتلة #غزة #الميادين #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/2aWoKJqNJy — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) October 14, 2023

لا هجرة من الضفة أو #غزة إلى مصر وأحيي موقف الأشقاء في #مصر الذين يؤكدون أنهم الحاضنة ولكن على أساس لا هجرة، ونأكد أننا سنفشل قرار تهجير أهل غزة المدعوم من أميركا” رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية #فلسطين_المحتلة #غزة #الميادين #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/g98LZSKVf9 — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) October 14, 2023

“أوجه الشكر للجماهير التي رفعت صوتها مع #غزة والمقاومة ضد الاحتلال وأدعو إلى الاستمرار في ذلك” رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية #فلسطين_المحتلة #غزة #الميادين #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/GlFC1rlt0s — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) October 14, 2023

(رويترز)