سياسة | عربي | فلسطين

هنية: الفلسطينيون لن يغادروا أرضهم- (فيديو)

منذ 12 دقيقة

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية- (لقطة شاشة)

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غزة: أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، في خطاب بثه التلفزيون مساء اليوم السبت، أن الفلسطينيين لن يغادروا غزة أو الضفة الغربية ويهاجروا إلى مصر.

وقال “لا هجرة من غزة، ولا هجرة من الضفة، ونثمّن الموقف المصري الرافض للتهجير”.

وأشار إلى أن “ضربة القسام الاستراتيجية وضعت حدا للتجاوزات الإسرائيلية بحق الأسرى والمسجد الأقصى”.

وأكد أن “أهل غزة متجذرون في أرضهم ولن يخرجوا منها”.

(رويترز)

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