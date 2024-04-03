هنية: حماس متمسكة بشروط وقف إطلاق النار وإسرائيل تراوغ في مفاوضات الهدنة لإطالة الحرب- (فيديو)

الدوحة: قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء إن الحركة ملتزمة بشروطها لوقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي.

وأضاف هنية في خطاب بثه التلفزيون للاحتفال بيوم القدس أن الحركة ملتزمة بمطالبها، وهي وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي شامل وتام من قطاع غزة، وعودة جميع النازحين إلى منازلهم، والسماح بدخول جميع المساعدات اللازمة لشعب غزة، وإعادة إعمار القطاع، ورفع الحصار، والتوصل إلى اتفاق لتبادل الرهائن والسجناء.

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: متمسكون بمطالبنا بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب شامل من القطاع وعودة النازحين وإبرام صفقة لتبادل الأسرى#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/ULa7zN89yd — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 3, 2024

وأوضح هنية أن إسرائيل “تراوغ” في مفاوضات صفقة التبادل بهدف إطالة الحرب على قطاع غزة.

وقال: “الاحتلال الإسرائيلي يراوغ في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بهدف إطالة العدوان وارتكاب المزيد من المجازر، ونحن متمسكون بشرط وقف العدوان”.

وأضاف أن “استمرار العدوان على قطاع غزة، نتيجة الدعم العسكري المباشر من الولايات المتحدة وبعض الدول (لم يسمها)”.

(وكالات)