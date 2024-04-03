هنية: حماس متمسكة بشروط وقف إطلاق النار وإسرائيل تراوغ في مفاوضات الهدنة لإطالة الحرب- (فيديو)

الدوحة: قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء إن الحركة ملتزمة بشروطها لوقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي.
وأضاف هنية في خطاب بثه التلفزيون للاحتفال بيوم القدس أن الحركة ملتزمة بمطالبها، وهي وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي شامل وتام من قطاع غزة، وعودة جميع النازحين إلى منازلهم، والسماح بدخول جميع المساعدات اللازمة لشعب غزة، وإعادة إعمار القطاع، ورفع الحصار، والتوصل إلى اتفاق لتبادل الرهائن والسجناء.
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: متمسكون بمطالبنا بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب شامل من القطاع وعودة النازحين وإبرام صفقة لتبادل الأسرى#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/ULa7zN89yd
— قناة الجزيرة (@AJArabic) April 3, 2024
وأوضح هنية أن إسرائيل “تراوغ” في مفاوضات صفقة التبادل بهدف إطالة الحرب على قطاع غزة.
وقال: “الاحتلال الإسرائيلي يراوغ في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بهدف إطالة العدوان وارتكاب المزيد من المجازر، ونحن متمسكون بشرط وقف العدوان”.
وأضاف أن “استمرار العدوان على قطاع غزة، نتيجة الدعم العسكري المباشر من الولايات المتحدة وبعض الدول (لم يسمها)”.
(وكالات)
سيد هنية …انتم تدفعون ثمن مواقفكم الثابتة..و اولها حق شعبكم الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة التي تسع الجميع من دون إستثناء..و لكن للأسف الشديد ،أدبياتكم الثورية لتحرير الارض و صيانة العرض ..مبنية على أُسس لا يؤمن بها الكثير ممن يسمون الاشقاء و الاصدقاء و الاعداء ! يريدون منكم محاربة عدو مجرم فاشي ( بغصن زيتون ) او مهادنته او الخضوع لشروطه و القبول بالفتات ..كما فعلت الكثير من الأنظمة ( المحيطة ) الخانعة الخاضعة الجبانة،..التي اركبت الذل و الهوان على الشعب الفلسطيني و أرادوا ان يصنعوا منه مجرد قطعان تائهة..و لكن هيهات ما دام هناك من يؤمن بتحرير الارض و العرض إلا عن طريق صوت الرصاص ..فلا خوف على ما تبقى ..رغم مؤامرات الاشقاء و الاصدقاء و كيد.الاعداء..أنتم الذين اذقتم هذا العدو المجرم من نفس الكاس التي يسقي بها غيره ..الله ينصركم على جميع اعدائكم و ما اكثرهم.
لا لن تركع حماس ورب الناس لعصابة الإجرام الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم قادم قادم يا عصابة الشر الصهيونية التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸
التصريح يقول ان اسراءيل تريد اطالة الحرب لارتكاب المزيد من المجازر وفي نفس الوقت تصمم حماس على شروطها التي ترفضها اسراءيل. إذاً الحرب والمجازر ستستمر!
ألا يوجد تناقض في التصريح؟