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هنية يتهم إسرائيل بارتكاب “مجازر” للتغطية على “هزيمتها المدوية”- (فيديو)

منذ 40 دقيقة

إسماعيل هنية

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قطاع غزة: اتهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الإسلامية إسماعيل هنية الأربعاء إسرائيل بارتكاب “المجازر الوحشية” للتغطية على “هزيمتها المدوية” في الحرب التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم.

وقال رئيس المكتب السياسي للحركة في خطاب متلفز “نؤكد للعدو الصهيوني… أن محاولاتهم البائسة للتغطية على فشلهم بارتكاب المجازر الوحشية بحق المدنيين العزل بكل خسة ونذالة لن ينقذكم من الهزيمة المدوية في طوفان الأقصى”.

وأكد هنية “لن ينعم الإقليم أو خارجه بالأمن والاستقرار طالما لم تتحقق حقوق شعبنا بالحرية والاستقلال والعودة”.

إلى ذلك، اعتبر هنية أن سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية كانت من أسباب الحرب التي بدأت بالهجوم المباغت الذي نفذته الحركة.

وقال “هذه الحرب أحد أهم أسبابها هو نتنياهو الذي يقود مجموعة يمينية عنصرية فاشية ولا يفكر إلاّ في كيف ينقذ نفسه وأسرته من السجن والمحاسبة حتى ولو كان على حساب تدمير المنطقة برمتها”.

وبدأت إسرائيل منذ الجمعة توسيع نطاق عملياتها البرّية في قطاع غزة حيث استشهد في القصف الإسرائيلي المدمّر المتواصل منذ 26 يوما، 8796 شخصا معظمهم مدنيون بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس التي تسيطر على غزة.

وقتل في الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص منذ شنّ حماس هجومها، قضوا في اليوم الأول للهجوم الذي احتجزت خلاله حماس 240 رهينة، وفق سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

(أ ف ب)

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