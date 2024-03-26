هنية يصل طهران للقاء مسؤولين إيرانيين

طهران: أعلنت حركة “حماس” الثلاثاء، وصول وفد برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إلى طهران، لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين حول تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقالت الحركة في بيان: “وصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد رفيع المستوى من قيادة الحركة”.
وأضافت: “من المقرر أن يجري رئيس الحركة ووفده سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع القيادة الإيرانية حول التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب الدائرة على غزة ومجمل المتغيرات المتعلقة بالقضية الفلسطينية”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء؛ ودمارا هائلا وكارثة إنسانية، ما أدى إلى مثول إسرائيل في سابقة تاريخية أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
(الأناضول )
سيعطى من اللسان حلاة ويراغ به كما يروغ الثعلب، ويمنونه آمال سراب ويعدونه خطوط حمراء تتوسع وتتلاشى حسب لقاءات ومشورات سرية مع واشنطن كما في بداية حرب صهيون على الفلسطينيين!
بل تحية لإيران العظيمة التي تصنع سلاحها بنفسها ولا تشتري الخردة العسكرية المهترئة كما يفعل عرب التطبيع والتنسيق ✌️🇵🇸✌️
وهل هناك دولة على وجه الكرة الارضية غير ايران تدعم المقاومة؟؟؟ بشهادة قادة المقاومة فان ايران هي التي كانت تمدهم بالخبرات والتدريب والتكنولوجيا، في الوقت الذي يتم مطاردة واعتقال قادة المقاومة في شتى الدول التي تناوئ ايران. من يقف مع المقاومة الان غير الحوثيين وحزب الله والفصائل العراقية، التي يحلو للبعض تسميتها باذناب ايران؟؟
حق الرد: الي تاريخ حروب الغرب واتباعهم
طالما الطائفية في قلوب بعض العرب فوالله لن تقوم لهذه الامة قائمة لو انطبقت السما، والارض معا. امة الجهل لن تفلح لا في الدنيا ولافي الآخرة.
العدو بيننا يبث سمومه ولن يدع امة محمد (ص) تهنأ ولو للحظة واحده والله من ورا، القصد.
تحية لإيران العظيمة التي تدعم الفلسطينيين في سبيل استرجاع أرضهم المسلوبة منذ 1948 ✌️🇵🇸✌️🇵🇸😃👋👋👋