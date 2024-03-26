هنية يصل طهران للقاء مسؤولين إيرانيين

طهران: أعلنت حركة “حماس” الثلاثاء، وصول وفد برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إلى طهران، لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين حول تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان: “وصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد رفيع المستوى من قيادة الحركة”.

وأضافت: “من المقرر أن يجري رئيس الحركة ووفده سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع القيادة الإيرانية حول التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب الدائرة على غزة ومجمل المتغيرات المتعلقة بالقضية الفلسطينية”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء؛ ودمارا هائلا وكارثة إنسانية، ما أدى إلى مثول إسرائيل في سابقة تاريخية أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول )