هنية يصل إلى القاهرة لإجراء مباحثات حول الأوضاع في غزة

القاهرة: وصل رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماهيل هنية، صباح اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة على رأس وفد لإجراء “مباحثات مع المسؤولين المصريين” حول الأوضاع في غزة، في ظل الحرب الدائرة بين الحركة واسرائيل.

وأفاد بيان صادر عن الحركة بأن هنية “وصل اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة، على رأس وفد من قيادة الحركة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول الأوضاع السياسية والميدانية في ظل الحرب العدوانية على غزة، والجهود المبذولة لوقف العدوان، وإغاثة المواطنين، وتحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني”.

وشهدت العاصمة المصرية، الأسبوع الماضي، محادثات على مستوى عال بين وفود أمريكية وقطرية وإسرائيلية، سعياً لوقف الحرب بين إسرائيل و”حماس” في غزة لم تفض إلى أي نتائج تذكر.

وجدّد هنية، السبت، التأكيد على أن الحركة تريد “الوقف الكامل للعدوان” في غزة، من دون أن “تفرّط بتضحيات شعبنا” و”إنجازات مقاومته”، وذلك غداة دعوة الرئيس الأمريكي لـ “هدنة مؤقتة” لضمان الإفراج عن الرهائن.

وتعتقد إسرائيل أنّ نحو 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزّة، بعد الهجوم الذي شنّته “حماس” في 7 تشرين الأوّل/أكتوبر، وأسفر عن مقتل نحو 1160 شخصًا، معظمهم مدنيّون، حسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس، تستند إلى أرقام إسرائيليّة رسميّة، ويعتقد أن ثلاثين منهم قتلوا.

(أ ف ب)