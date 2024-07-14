هنية يندّد بـ”المجازر البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال”

الدوحة: اتهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو السبت، بـ”وضع عراقيل” تحول دون التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال “المجازر البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال”، وفقاً لبيان صادر عن الحركة الإسلامية.
ودعا هنية الوسطاء الدوليين إلى التحرك بعد غارتين إسرائيليتين في غزة أسفرتا عن استشهاد نحو مئة شخص، وفقاً لمسؤولين فلسطينيين.
وأعلنت إسرائيل السبت أنّها استهدفت اثنين من قادة حماس أحدهما قائد جناحها العسكري في جنوب قطاع غزة.
وأسفرت الضربة الأولى التي استهدفت مخيّم المواصي للنازحين في جنوب القطاع، عن استشهاد 90 شخصاً على الأقل وإصابة 300 بجروح، وفقاً لوزارة الصحة.
واستهدفت الغارة الثانية مسجداً في مخيّم الشاطئ في غرب مدينة غزة، حيث أفاد الدفاع المدني الفلسطيني عن استشهاد 20 شخصاً.
وبحسب بيان صادر عن حركة حماس، فقد أجرى هنية اتصالات مع الدولتين الوسيطتين مصر وقطر، كما شملت الاتصالات سلطنة عمان وتركيا، في ضوء “المجازر الوحشية”.
وأوضح البيان أنّ هنية أكّد أنّ حماس “أبدت التعاطي الإيجابي والمسؤول” مع المقترح الأخير بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل المعتقلين والرهائن.
ولكن بيان الحركة أشار إلى “الموقف الإسرائيلي الذي اتخذه نتنياهو وتمثل في وضع العراقيل التي تحول دون التوصل إلى اتفاق”.
كذلك، ندّد هنية بتصريحات نتنياهو “التي اشتملت على شروط ونقاط جديدة لم ترد في ورقة التفاوض” التي اقترحها للمرة الأولى الرئيس الأمريكي جو بايدن في أيار/مايو.
وقال إنّ هذا مرتبط أيضاً بـ”المجازر البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال اليوم”.
ودعا هنية الدول الوسيطة إلى “القيام بما يلزم مع الإدارة الأمريكية وغيرها لوقف هذه المجازر”.
وندّدت قطر ومصر بالغارتين الإسرائيليتين.
وأكد نتنياهو أنّ “القضاء على قادة حماس يسمح لنا بالمضي قدماً نحو نجاح جميع أهدافنا”.
(ا ف ب)
تحت غطاء مفاوضات حماس إسرائيل .. لن نرى إلا مجازر و جرائم بدون حساب.
العين بالعين والسن بالسن والعار والدمار والهزيمة النكراء بجاه المنتقم الجبار لعصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين هذي عقود وعقود وعقود وعقود ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀🐒🚀🐒🔥🔥🔥
الطفل في الشرق الأوسط يعرف إسرائيل لا تفاوض إلا لكسب الوقت و التغطية على الجرائم.
لماذا تستجدوا مفاوضات و أنتم تعلمون نجاحها مستحيل بسبب السجن في إنتظار نتنياهو فور نهاية الحرب !؟
بل إنها التصفية الجسدية التي سيكون لها القول الفصل ✌️🇵🇸🔥🚀🐒🚀
عشر شهور مفاوضات
شو استفدنا إلا مجازر و إبادة !؟
أوقفوا مفاوضات الخزي و العار.
نتوقع من فريق حماس المفاوض في الدوحة تقدير تضحيات و صمود الشعب و المقاومة في غزة و وقف المفاوضات فورا. و الثبات على موقف…
لا مفاوضات إلا بعد وقف إطلاق النار.