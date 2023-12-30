هواوي تتوقع أن تصل مبيعاتها في 2023 إلى نحو 99 مليار دولار

بكين: توقعت شركة هواوي، عملاق التكنولوجيا الصيني، أن تتجاوز إيرادات مبيعاتها 700 مليار يوان (حوالي 98.83 مليار دولار أمريكي) لكامل عام 2023، وذلك مع عودة العمليات التشغيلية للشركة إلى الحالة الطبيعية بشكل تدريجي.

وأضافت الشركة في بيان، أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) السبت، أن أعمال البنية التحتية للمعلومات والاتصالات الخاصة بها قد حافظت على نمو قوي في عام 2023، حيث تجاوزت أعمال الأجهزة الطرفية التوقعات، بينما حققت الطاقة الرقمية والأعمال السحابية نموا قويا، كما تحسنت بشكل ملحوظ تنافسية حلول السيارات الذكية.

وقال هو هو كون، الرئيس الدوري لمجلس إدارة هواوي: “لقد نجونا وعززنا النمو من خلال بذل جهود شاقة، لكن التحديات لا تزال شديدة”.

وأضاف: “بغض النظر عن التغيرات الخارجية، ستحافظ هواوي على عزمها الاستراتيجي، وستستفيد بشكل كامل من مزاياها الشاملة في محفظة الصناعة، والابتكار التكنولوجي، ومنصات الأجهزة والبرمجيات المعقدة، لتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة لعملائنا باستمرار”.

وفي عام 2022، حققت هواوي إيرادات مبيعات بقيمة 642.3 مليار يوان. وخلال النصف الأول من العام الجاري، حققت الشركة 310.9 مليار يوان من إيرادات المبيعات مع وصول الربح الصافي إلى 15%.

(د ب أ)