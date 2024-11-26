هواوي تطلق أحدث هواتفها بنظامها الخاص بعيدا عن أندرويد

بكين: أعلنت شركة هواوي الصينية، الثلاثاء، إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة Huawei Mate 70 بنظام تشغيلها الخاص، بعيدا عن نظام تشغيل أندرويد.

وذكرت الشركة في بيان أنها أصدرت الجهاز بتصميم كاميرا جديد، وبطارية 5700 مللي أمبير، وذكاء اصطناعي توليدي، في وقت تواصل إطلاق الطرز رغم العقوبات الأمريكية على نقل التكنولوجيا.

وتعمل هذه السلسلة بأحدث نظام تشغيل HarmonyOS NEXT مع رسوم متحركة جديدة وواجهة مستخدم، قالت هواوي إنها الأفضل على الإطلاق ضمن تصميماتها السابقة.

ويعتبر النظام الجديد خاصا كليا بـ”هواوي”، ويهدف إلى توفير تجربة مستخدم مختلفة من دون الاعتماد على نظام أندرويد من غوغل.

وتتكون التشكيلة الجديدة من أربعة طرز، وهي: “Mate 70″ و”Mate 70 Pro” و”Mate 70 Pro+” و”Mate 70 Ultimate Design”.

وتحتوي السلسلة الجديدة نظام كاميرا بدقة 50 ميغابكسل، يتكون من عدسة مقربة بدقة 48 ميغابكسل، وعدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة 40 ميغابكسل، ويدعم تصوير الفيديو بدقة 4K مع الوضع الليلي.

ويستخدم طراز Pro شاشة OLED مقاس 6.9 بوصات، كما أنه مزود بفتحات ثلاثية أمامية لإيواء كاميرا سيلفي وأجهزة استشعار ثلاثية الأبعاد للفتح بالوجه والأوامر عبر الإيماءات الهوائية.

كما يحتوي طراز Pro بطارية بسعة 5700 مللي أمبير في الساعة، وهي ترقية من 5000 مللي أمبير في الساعة في التشكيلة السابقة التي تدعم الشحن السلكي بقوة 100 واط مقابل 88 واطا سابقا.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف إلى جانب إصداراته “Pro”، في الأسواق العالمية بداية من 4 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ليكون امتدادا لجهاز “Mate 60” الذي أطلقته الشركة العام الماضي.

(الأناضول)