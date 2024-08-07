“هوغو بوس” الألمانية للأزياء تبيع فرعها الروسي

متسينجن(ألمانيا): أكدت شركة هوغو بوس الألمانية صحة تقارير إعلامية أفادت بأن عملاق الأزياء الألماني باع فرعه الروسي لشركة “ستوكمان جيه إس سي”، الشريكة التجارية لهوجو بوس في روسيا على مدار فترة طويلة.

وقال متحدث باسم الشركة إن “شركة ستوكمان مملوكة لأحد الشركاء التجاريين لهوغو بوس في روسيا على مدار فترة طويلة. ونتيجة لذلك، لن يتم تمثيل هوجو بوس في روسيا من خلال شركة فرعية خاصة بها”، ولفت المتحدث إلى أن السلطات الروسية وافقت على الصفقة بالفعل.

يذكر أنه بعد فترة وجيزة من بداية الحرب الروسية في أوكرانيا، أعلنت هوجو بوس في آذار/مارس 2022 أنها أغلقت فروعها في روسيا وأوقفت أيضا أعمالها عبر الإنترنت. وكانت أعمال هوجو بوس في روسيا وأوكرانيا معا تشكل حوالي ثلاثة بالمئة من إجمالي إيرادات الشركة الألمانية في عام .2021

وفي الوقت الحالي، لا تسير الأمور بشكل مثالي لشركة هوغو بوس؛ وأعلنت الشركة بعد تراجع الأرباح في الربع الثاني أنها تعتزم اتخاذ تدابير لتوفير التكاليف. وكان الرئيس التنفيذي للشركة دانييل جريدر قال خلال تقديم الأرقام النهائية إن الشركة تأخذ في الاعتبار البيئة السوقية الحالية وستعزز الانضباط في التكاليف. وتعتزم الشركة أيضا تخفيض التكاليف في مجالات مثل التوزيع والتسويق والإدارة، بالإضافة إلى إمكانيات التوفير في المشتريات. كما سيتم تعديل هيكل التكاليف في قطاع تجارة التجزئة “وفقا للاتجاهات الحالية للزوار”.

وتهدف التدابير إلى دعم تطوير النتائج في النصف الثاني من العام. وكانت عوامل مثل ضعف مناخ الاستهلاك وارتفاع تكاليف التسويق وتجارة التجزئة الثابتة أدت إلى انخفاض الإيرادات وتراجع الأرباح في الربع الثاني. وبالنهاية، حققت هوغو بوس أرباحا بلغت 37 مليون يورو، وهو ما يعادل حوالي نصف قيمة الأرباح التي حققتها في نفس الفترة من العام السابق. وكانت الشركة طرحت أرقاما أولية في منتصف تموز/يوليو الماضي وخفضت من توقعاتها للعام بأكمله.

تجدر الإشارة إلى أن هوغو بوس كانت سجلت رقما قياسيا في الإيرادات في العام الماضي.

(د ب أ)