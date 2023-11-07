هوكشتاين في بيروت.. كرة النار تتدحرج وحزب الله يتوعّد برد مؤلم على استهداف المدنيين.. وصواريخ على الجليل والجولان

بيروت- “القدس العربي”: بعد مرور شهر على بدء المواجهات العسكرية على الحدود اللبنانية الجنوبية التي بقيت مضبوطة طيلة هذه الفترة، بدا أن كرة النار تتدحرج ولاسيما بعد استهداف إسرائيل سيارة مدنية في عيترون، الأمر الذي فتح الباب أمام احتمالات الرد بالمثل من قبل حزب الله الذي بادر بقصف كريات شمونة من دون أن يُعرَف إن كان اكتفى بهذا الرد أم أنه دفعة على الحساب.

وشيّعت بلدة بليدا بكثير من الألم الشهيدات الثلاث ريماس وتالين وليان شور، اللواتي قُتلن في الغارة الاسرائيلية مع جدتهن سميرة عبد الحسين أيوب. ومرّ موكب التشييع في قرى وبلدات جنوبية عدة حيث تم استقباله بالزغاريد ونثر الأرز والورود.

مراسم تشييع الشهيدات الطفلات الـ 3 وجدّتهنّ اللواتي ارتقين بغارة للاحتلال في جنوب لبنان.#لبنان#الميادين_لبنان pic.twitter.com/lMMnyKYiIF — الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) November 7, 2023

وخلال التشييع أكد عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض “أن ركيزة قواعد الاشتباك في حسابات المقاومة، هي حماية المدنيين اللبنانيين، وأن العدوان ضد المدنيين خط أحمر، والمقاومة لن تتساهل حياله، بل سترد بطريقة تؤلم العدو وتردعه”. وأكد “أن أي اعتداء على المدنيين اللبنانيين سترد المقاومة عليه أضعافاً، وهي سترد الصاع صاعين، وأن لجوء العدو إلى استهداف المدنيين، هو لعجزه عن التوازن في المواجهة مع المقاومين، ولكن المقاومة في لبنان لن تعطيه هذه الفرصة، بل ستفتح معه حساباً عسيراً، وستدفعه ثمناً باهظاً دفاعاً عن أهلنا”.

إرباك العدو

وأشار فياض إلى “أن تشكيلات محدودة من المقاومة، أشغلت جيشاً من عشرات الآلاف واستنزفته وأربكته وألحقت به خسائر فادحة”، موضحاً “أن البنية القتالية للمقاومة متوثبة وقيادتها صلبة وحكيمة، وهي في ذروة جهوزيتها للتعاطي مع الاحتمالات كافة”. وختم “أمام المجزرة التي لحقت بآل شور وآل أيوب والتي عصرت قلوب اللبنانيين جميعاً، ندعو الجميع في هذه الأيام الصعبة وأمام هذه التحديات الجسام والمخاطر الكبيرة التي تحدق بوطننا، إلى الالتفاف والتضامن لحماية لبنان لمواجهة التهديد الذي يتعرض له، لرص الصفوف في وجه العدوانية الصهيونية، ولترجمة الشراكة والوحدة والهوية الوطنية بين اللبنانيين، إذ لا أولوية لقضية أو خلاف أو حسابات على أولوية حماية البلد والدفاع عنه أرضاً ودولة وشعباً وكياناً وسيادة”.

من جهته، لفت نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي ‏دعموش إلى “أن المقاومة ستواصل عملياتها في الجنوب على ‏طول الحدود، ولن تتوقف طالما ان العدوان الصهيوني مستمر ‏على لبنان وغزة”، وشدّد على “أن المقاومة لن تتسامح مع استهداف المدنيين وسترد على ‏أي اعتداء يطال أهلنا بشكل حاسم، وفقاً للمعادلة التي رسمها الأمين العام”. واعتبر أن “تهديد الوزير الإسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة ‏بالمقدار الذي يكشف عن إخفاق وفشل ويأس وعجز الصهاينة أمام ‏بسالة المقاومة وامام صمود وثبات وصبر أهل غزة، هو يكشف ‏للعالم ايضاً عن النزعة الاجرامية ومستوى التوحش بلا حدود الذي ‏بلغه هذا الكيان العنصري”. ورأى “أن الدعم الأمريكي والغربي المفتوح لهذا الكيان المجرم هو ‏الذي يشجع هذا الكيان على التفكير باستخدام القنبلة النووية في ‏غزة لإبادة أهلها بشكل كامل، وبالتالي على العالم أن يشعر ‏بالخطر الحقيقي، وأن يبادر إلى محاسبته”.

المواجهات الميدانية

في المواجهات الميدانية، سقطت صواريخ عصر الثلاثاء على المواقع الإسرائيلية على الحدود الجنوبية، وتحدث الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق 20 صاروخاً من لبنان في اتجاه الجولان والجليل، وتحدث أنباء عن اطلاق 4 صواريخ من الأراضي السورية في اتجاه الجولان.

أفادت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الثلاثاء بأن صاروخين سقطا في الجولان السوري المحتل. 🇵🇸 🇸🇾 pic.twitter.com/WceH0aFYcp — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) November 7, 2023

بالفيديو | عملية استهداف المقاومة الإسلامية لآلية لوجيستية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في موقع البياض العسكري عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وإصابتها بشكل مباشر#حزب_الله pic.twitter.com/iBT4Z0PIYT — قناة المنار (@TVManar1) November 6, 2023

واستهدف حزب الله موقع بركة ريشا الإسرائيلي، ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إطلاق نار وقذائف هاون باتجاه عرب العرامشة في القطاع الغربي، كما أعلنت اعتراض الدفاعات الجوية مسيّرة قرب الحدود اللبنانية. ولفتت إذاعة جيش الاحتلال إلى إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان على شومرا في الجليل الغربي، وقد رد الجيش الاسرائيلي على مصدر النيران وقصف اطراف بلدة دير ميماس، وأغارت طائراته عصراً على محيط حقل الرماية التابع للجيش اللبناني في الناقورة ووصل تحليق الطيران الحربي إلى أجواء العاصمة بيروت وضواحيها.

وكان الطيران الحربي الاسرائيلي أغار صباحاً على جبل اللبونة قرب بلدة الناقورة في حين حلّق الطيران الاستطلاعي فوق قضاء صور والساحل البحري. وتحدث جيش الاحتلال عن استهداف خلية كانت تحاول إطلاق صاروخ مضاد للدروع على شتولا من جنوب لبنان. وقال الناطق باسمه: “قواتنا استهدفت نقطة مراقبة لحزب الله قرب الحدود” في وقت ذكرت معلومات عن سقوط شهيدين للحزب في غارات شُنت على عيتا الشعب ومحيبيب.

قذائف الاحتلال تسقط على أحراج دير ميماس والخردلي والقليعة

pic.twitter.com/wHkIiq3EBW — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) November 7, 2023

في المواقف، قال وزير الدفاع الإسرائيلي: “إذا أخطأ الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله كما فعل السنوار بغزة، فإسرائيل ستحسم مصير لبنان”.

تطبيق قرار 1701

تزامناً، حضر إلى بيروت في زيارة مفاجئة المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين الذي كان تولى المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، غير أن زيارته هذه المرة هدفت إلى منع تمدد الصراع في غزة إلى لبنان والتطبيق الكلي للقرار 1701.

وزار هوكشتاين رئيس مجلس النواب نبيه بري برفقة السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، وجرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الاسرائيلي على لبنان وقطاع غزة.

بعد اللقاء قال هوكشتاين: “حضرت إلى لبنان لأن الولايات المتحدة تهتم كثيراً بلبنان وشعبه وخاصة في هذه الأيام الصعبة. نقدم تعازينا للضحايا المدنيين، وكان لي حوار جيد مع دولة رئيس مجلس النواب، واستمعت لوجهة نظره حيال ما يجري، كما أطلعته على ما تقوم به الولايات المتحدة التي لا تريد لما يحصل في غزة أن يتصاعد ولا تريد له أن يتمدد إلى لبنان”. وختم: “المحافظة على الهدوء على الحدود الجنوبية اللبنانية على درجة عالية من الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة وكذلك يجب أن يكون بالنسبة للبنان وإسرائيل هذا ما ينص عليه القرار الأممي 1701 ولهذا صمم”.

وانتقل هوكشتاين إلى السرايا الحكومية حيث التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحضور وزير الخارجية عبدالله بو حبيب. وأبلغ الزائر الأمريكي ميقاتي أنه “يزور لبنان موفداً من الرئيس الأمريكي جو بايدن لبحث الوضع في جنوب لبنان، وانه لمس من خلال محادثاته أن لبنان وإسرائيل لا يرغبان بتصعيد الوضع”، داعياً “جميع الأطراف إلى احترام القرار الأممي الرقم 1701 وتنفيذه كاملاً”. كما أكد على “دعم الجيش لبسط سيادة الدولة اللبنانية على كل أراضيها”. وقال: “إن البحث جار حالياً في سبيل التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة، قبل الانتقال إلى مراحل الحل الأخرى”.

وكان بري تابع مع ميقاتي تطورات الأوضاع في الجنوب في ضوء تصاعد العدوانية الإسرائيلية إضافة إلى المستجدات السياسية ومن ضمنها موضوع التمديد لقائد الجيش. واستمر اللقاء زهاء ساعة تحدث بعدها ميقاتي عما سيتم إبلاغه للموفد الأمريكي قائلاً: “المواقف واحدة في ما يتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، ووقف نزيف الدم الذي يحصل، والضغط على إسرائيل لوقف استفزازاتها في الجنوب اللبناني وآخرها التعرض للمدنيين”.

وحول تعيين جلسة للحكومة للتمديد لقائد الجيش، قال ميقاتي: “أنا والرئيس بري حريصان كل الحرص على المؤسسة العسكرية وحتماً في التأني السلامة وفي العجلة الندامة”.