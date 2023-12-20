هولندا.. تأبين الشهداء الأطفال بغزة بوضع 8 آلاف زوج أحذية- (صور وفيديوهات)

روتردام: أقيم في مدينة روتردام الهولندية حفل تأبين للأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. ونظم الفعالية مؤسسة “ازرع شجرة زيتون” في ميدان بيننروت، ووضعت خلالها نحو 8 آلاف زوج من أحذية أطفال، للفت الانتباه إلى الأطفال الذين استشهدوا جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة.

Hollanda’nın Rotterdam kentinde, işgalci İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklar için anma etkinliği düzenlendi. pic.twitter.com/joUEkRTtWi

Hollanda nın Rotterdam şehrin de İsrail in katlettiği 8000 bin çocuğun anısına 8000 bin ayakkabı bıraktı

Sessiz ama güçlü eylem 🇵🇸👏 pic.twitter.com/WU5WaVcaAK

— 🆃🅾🆉🅰🅽🅱🅴🆈 (@tozanizm58) December 20, 2023