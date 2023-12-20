سياسة | دولي

هولندا.. تأبين الشهداء الأطفال بغزة بوضع 8 آلاف زوج أحذية- (صور وفيديوهات)

منذ ساعة واحدة

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روتردام: أقيم في مدينة روتردام الهولندية حفل تأبين للأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. ونظم الفعالية مؤسسة “ازرع شجرة زيتون” في ميدان بيننروت، ووضعت خلالها نحو 8 آلاف زوج من أحذية أطفال، للفت الانتباه إلى الأطفال الذين استشهدوا جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة. 

(وكالات)

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