هولندا تحث إسرائيل على خفض العنف “بشكل كبير” في غزة

أمستردام : قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته اليوم الجمعة إنه حث نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خفض مستوى العنف ضد الفلسطينيين “بشكل كبير” ووقف القتال على الفور للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

وقال روته بعد مكالمة هاتفية مع نتنياهو “على إسرائيل السماح بدخول المزيد من مواد الإغاثة بشكل أسرع بكثير”.

وأضاف “لقد تحدثنا عن تدابير ملموسة للقيام بذلك”.

(رويترز)