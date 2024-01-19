سياسة | دولي | أوروبا

هولندا تحث إسرائيل على خفض العنف “بشكل كبير” في غزة

منذ ساعتين

رئيس الوزراء الهولندي مارك روته

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أمستردام : قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته اليوم الجمعة إنه حث نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خفض مستوى العنف ضد الفلسطينيين “بشكل كبير” ووقف القتال على الفور للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.
وقال روته بعد مكالمة هاتفية مع نتنياهو “على إسرائيل السماح بدخول المزيد من مواد الإغاثة بشكل أسرع بكثير”.
وأضاف “لقد تحدثنا عن تدابير ملموسة للقيام بذلك”.
(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 19, 2024 الساعة 2:13 م

    لعنة الله على هولندا وأخواتها في القارة العجوز التي عليها الأحزان لا تجوز وأمريكا الخبيثة اللعينة الخبيثة التي تقتل أطفال فلسطين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم قادم 🇵🇸✌️🔥🐒🚀🚀🚀🚀🚀

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