سياسة | دولي | أوروبا

هولندا تستبعد الاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن

منذ 35 دقيقة

وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب

حجم الخط
0

أمستردام: استبعدت الحكومة الهولندية اليوم الخميس الاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن رغم تزايد القلق العام بشأن غزة، لكنها قالت إن ما يحدث في القطاع الذي مزقته الحرب يقوض أمن إسرائيل.
ويأتي موقف هولندا على النقيض مع مواقف بعض الدول في حلف شمال الأطلسي وأبرزهم فرنسا التي أعلنت أنها ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر أيلول. وأعلنت بريطانيا أنها ستفعل الأمر نفسه ما لم توافق إسرائيل على وقف لإطلاق النار في غزة وعلى خطوات لتخفيف المعاناة في القطاع الذي يتفشى فيه الجوع.
وقال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب في مناقشة برلمانية عاجلة بشأن غزة بعد استدعاء المشرعين من عطلتهم الصيفية “هولندا لا تخطط للاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن”.
ورفض الوزير أيضا دعوات تعليق واردات الأسلحة من إسرائيل، وأوضح أن هولندا تعطي الأولوية للمشتريات المحلية ومن الاتحاد الأوروبي قبل التوجه إلى دول ثالثة.
لكنه قال إن هولندا اتخذت بالفعل “خطوات مهمة” بما في ذلك حظر السفر على وزيرين إسرائيليين.
وقال “هذه الحرب لم تعد حربا عادلة وصارت تقوض أمن إسرائيل وهويتها”.
(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

سفير إسرائيلي سابق لدى باريس يدعو ماكرون لفرض عقوبات فورية على إسرائيل
5 - أغسطس - 2025
كندا تعلن تسليم مساعدات إنسانية إضافية لغزة
4 - أغسطس - 2025
مشرعة ألمانية: على برلين التفكير في فرض عقوبات على إسرائيل
4 - أغسطس - 2025
أردوغان يوجه التحية لستارمر على تصريحاته بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية
4 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية